Sehen Sie im Video: Frau sendet SMS an falsche Person – jetzt sind sie verheiratet.





















Eine SMS an die falsche Nummer führte in dieser Kennlerngeschichte zu einer 13 Jahren langen Ehe.

Die heute 36-jährige Brenda Stearns aus den USA will 2009 eine SMS an die Freundin ihrer Schwester schicken.

Dieser will sie einen Bibelvers schicken, in dem es darum ging, zuerst an andere Menschen zu denken als an sich selbst.

Fast eine halbe Stunde später kommt die Antwort: „Amen! Wer ist da?“.

Doch diese Antwort stammt nicht von der Freundin ihrer Schwester, sondern von dem vier Jahre älteren Isaiah Stearns aus Ohio.

Brenda weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass die Freundin ihrer Schwester eine neue Nummer. Die alte Nummer wurde neu vergeben – an Isiah. Brendas zukünftiger Ehemann.

Ab dieser versehentlichen SMS fangen Brenda und Isiah an, miteinander zu schreiben.

Vier Monate später kommt es zu einem ersten Treffen in Ohio. Brenda lebt zu dem Zeitpunkt noch in Georgia und nimmt mehrere Hundert Kilometer Anreise auf sich.

Isiah führt damals ein Lebensmittelgeschäft, das sehr nah an dem Zuhause von Brendas Mutter liegt.

Ihre Mutter hat nach den ersten Erzählungen direkt ein Bauchgefühl und sagt damals zu ihrer Tochter: „Ihn wirst du eines Tages heiraten.“.

Und Brandas Mutter behält recht.

Sie verlieben sich ineinander und heirateten nur sechs Monate später, im Juni 2010.

Nun sind die beiden bereits 13 Jahre glücklich verheiratet und Eltern von sechs Kindern.

In den sozialen Netzwerken teilen die beiden ihre außergewöhnliche Kennenlerngeschichte, um die sie von vielen beneidet werden.

„Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg, seinen Partner kennenzulernen. Es ist einfach schön, dass die Liebe kommt, wenn man sie am wenigsten erwartet.“ -Branda ggü. SWNS

Mehr