von Jan Sägert Freundebuch schlägt Facebook. Zumindest bei Kita- und Grundschulkindern. Die modernen Poesiealben erleben derzeit einen Boom. Wir helfen allen, die sich nicht entscheiden können.

Kürzlich fiel mir beim Aufräumen ein kleines cremefarbenes Büchlein in die Hände. Etwas abgegriffen. Nur etwas größer als ein Pixie-Buch. Ich mache es kurz: Es war mein Poesie-Album. Darin einige dutzend Verslein, Reime und Grüße von Freunden und Lehrern aus meinen ersten Schuljahren. Dazu einige kleine Sticker. Ein kleines Büchlein mit großartigen Erinnerungen. "Lernen ist wie rudern gegen den Strom. Hört man damit auf, treibt man zurück", steht da in Schönschrift und verbunden mit lieben Grüße meiner damaligen Klassenlehrerin. Mehr als 30 Jahre sind diese Zeilen alt und sie bedeuten mir viel.

Neulich kam mein Sohn mit einem Freundebuch nach Hause. Einer seiner Kita-Freunde hatte es ihm ins Fach gelegt. Die mutigen Welpen der Paw Patrol springen mich beim Blick aufs Cover an. Das Poesie-Album war gestern. Heute heißt das Freundebuch. Von den "Freunden" und Followern, die täglich millionenfach in digitalen Netzwerken "gesammelt" werden, soll an dieser Stelle keine Rede sein. Was das Freundebuch von einem Poesie-Album unterscheidet? Selbst Kinder im Kita-Alter können sich im Freundebuch austoben. Statt einer leeren Seite, die mit Leben gefüllt werden soll, muss im Freundebuch "nur" ausgefüllt, ausgemalt und ergänzt werden. Spitzname, Lieblingseissorte, Berufswunsch, ein lustiger Schnappschuss und vieles andere mehr finden darin Platz. Gerade für Kinder, die in die Schule kommen, ist das Freundebuch eine Chance, mit den kleinen Kumpels aus der Kita in Kontakt zu bleiben. Denn die Nummer von Mama oder Papa kann meist auch eingetragen werden.

Doch welches Freundebuch ist das richtige für Ihr Kind? Worüber freut sich ein 5-jähriges Mädchen am meisten? Gibt es für Jungs noch mehr als Fußball und Feuerwehrmann Sam? Wir haben ein bisschen vor sortiert und hier sind sie: Zehn Freundebücher für Kita und Schulanfang.

1. Die Schule der magischen Tiere

Los geht's mit dem Freundebuch zum beliebten Kinofilm "Die Schule der magischen Tiere". Im bunt illustrierten Hardcover-Album können etwa 30 Freunde auf einer Doppelseite die wichtigsten Infos über sich eintragen. Natürlich alles mit Bezug zum Film rund um Ida, Benni, Jo und die sprechenden Tiere. Geeignet ist dieses Freundebuch für Abc-Schützen und Grundschüler. Hier geht's zu "Die Schule der magischen Tiere: Meine Freunde".

2. Meine Kindergarten-Freunde: Dinosaurier

Rund um die schon bei Kita-Kindern faszinierenden Kreaturen aus längst vergangener Zeit dreht sich das Buch "Meine Kindergarten-Freunde: Dinosaurier". Mädchen und Jungs können in diesem Buch Erinnerungen an ihre Freunde sammeln und erfahren alles über Lieblingstiere, Berufswunsch, Lieblingsfilme und mehr. An ein kleines Eckchen für den Fingerabdruck haben die Autoren auch gedacht. Am besten geeignet ist dieses Freundebuch für 4- und 5-Jährige.

3. Meine allerersten Schulfreunde: Der 1. Schultag

Zehntausende Jungs und Mädchen fiebern auch in diesem Jahr dem ersten Schultag entgegen. Und haben zugleich viele Fragezeichen im Kopf. Kenne ich jemanden aus meiner neuen Klasse? Gibt es mehr Mädchen oder mehr Jungs? Ist die Lehrerin nett? Für die ersten Schultage und Wochen ist dieses Freundebuch im handlichen Taschenformat gedacht. Es kommt mit einem dekorativen Softcover. Hier können sich die allerersten Freunde aus der Grundschule mit Fotos und persönlichen Infos verewigen. Hier geht's zum Freundebuch "Meine allerersten Schulfreunde".

4. Meine Freunde: Paw Patrol

Die Helfer auf vier Pfoten sind Pflichtprogramm für Eltern mit Kindern im Kita-Alter. Wer die putzigen Welpen, Rider, Bürgermeister Besserwisser und Draufgänger Danny X nicht kennt, kann auf dem Spieli nicht mitreden. Und natürlich gibt es rund um die kleinen und großen Herausforderungen in der Abenteuerbucht auch ein Freundebuch. Empfohlen für kleine Fans ab vier Jahren. Hier gibt's das Freundebuch "Meine Freunde: Paw Patrol".

5. Furzipups – Alle meine Freunde

Kaum ist die Windel weg, amüsieren sich viele Steppkes tagtäglich in der Kita und zu Hause köstlich über alles, was mit Pipi, Kacka, Pupsi & Co. zu tun hat. Längst gibt es auch dazu passende "Literatur". In "Furzipups – alle meine Freunde" darf nicht nur geschrieben und gezeichnet, sondern auch gepupst werden bis die Batterien schlapp machen. Und das Beste daran: Der Knatterdrache Furzipups und seine Freunde hinterlassen keine schlechte Luft. Im Gegenteil: Sie sorgen für Spaß und gute Laune.

6. Mein Kritzkratz-Freundebuch

Die beliebten Kratzbilder sind das Highlight dieses Freundebuchs von arsEdition. Die 15 tierischen Auskratz-Motive von der Giraffe bis zum Tukan sind vorgefertigt, sodass auch kleinere Kinder viel Freude am Kritzkratzen haben. Ein tolles Geschenk zum Schulanfang oder Geburtstag. Dazu gibt's Ausmalbilder, einen Geburtstagskalender und eine Fotogalerie. Hier ist "Mein Kritzkratz-Freundebuch" erhältlich.

7. Kicker-Kumpels: Meine besten Fußballfreunde

Kicken, pöhlen, bolzen. Egal, wie man es nennt: Gegen einen Ball zu treten, ist für viele Jungs und Mädchen schon kurz nach dem Laufen lernen ein Reflex, der kaum unterdrückt werden kann. Im Freundebuch Kicker Kumpels können kleine Torjäger unter anderem bei einem Tippspiel mitmachen, im Torwandschießen punkten und sich als Fan ihres Lieblingsvereins outen. Hier gibt's Kicker-Kumpels, das Freundebuch für kleine Fußballer:innen und Fans zwischen sechs und acht Jahren.

8. Das Freundebuch mit schaurig-spannendem Escape-Rätsel

Ein schaurig-spannendes Abenteuer müssen alle lösen, die sich in dieses geheimnisvolle Freundebuch eintragen. Die Autoren von "Meine Freunde: Das Freundebuch mit schaurig-spannendem Escape-Rätsel" haben eins der beliebten Escape-Rätsel im gruseligen Finsterwald versteckt. Als Hilfsmittel ist eine Decoderfolie im Buch enthalten. Auch die Steckbriefe in dem interaktiven Freundebuch sind für Schüler ab sieben Jahren ein echtes Abenteuer. Wer behält die Nerven, entschlüsselt den Code und befreit sich aus den Tiefen des Finsterwalds?

9. Meine Freunde: Einhorn (mit Wendepailetten)

Eine Freundebuch-Liste ohne Einhorn ist möglich, aber sinnlos. Zu beliebt sind die fliegenden Fanatasie-Pferde mit Wallawalla-Mähne, buntem Schweif und dem gedrehten Horn auf der Stirn. In diesem Freundebuch dreht sich alles ums Einhorn. Witzig: Auf dem Cover wurden die Flügel mit Wendepailetten gestaltet, sodass das Einhorn nach Lust und Laune in zwei verschiedenen Farben abheben kann. Hier ist "Meine Freunde: Einhorn (mit Wendepailetten)" erhältlich.

10. Mein Kinder Künstler Freundebuch

Das etwas andere Freundebuch. Im Kinder Künstler Freundebuch können insgesamt 39 kleine und größere Knirpse kreativ werden. Statt den Standardfragen darf man hier seinen Namen rückwärts eintragen. Oder aufschreiben, wie man lieber heißen würde. Das Buch sprüht vor Fantasie und regt Kinder dazu an, den ihrigen freien Lauf zu lassen. Auf einer Mitmachseite können sich alle mit Sprüchen, Comics und eigenen Ideen austoben. Mein Kinder Künstler Freundebuch hat 112 Seiten und ist für Kinder zwischen fünf und zehn Jahren entwickelt und gestaltet worden.

