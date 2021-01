Nicht nur der Geburtstag ist für viele Geschwister ein Grund zum Anlass, den Bruder zu beschenken. Ob Ostern oder Weihnachten – wiederkehrende Ereignisse drehen sich jedes Jahr um die gleiche Frage: Was schenke ich ihm nur? Wir helfen Ihnen bei der Suche.

Je nachdem, wen man beschenken möchte, kann das Kaufverhalten durchaus variieren: Während sich die Omi über was Selbstgemachtes freut, bekommt der Vater am liebsten was Praktisches, die Kinder was zum Spielen und die Mutter was Schönes. Und der Bruder? Für den darf es auch mal was Lustiges sein – aber was nur? Um Ihnen die Suche zu erleichtern, finden Sie im Folgenden zehn Geschenkideen, die (unter anderem) auch einen praktischen Nutzen haben.

1. Cardio Boxset

Ist Ihr Bruder eher der sportliche Typ? Oder wäre er gerne (möglicherweise auch durch Corona bedingt) etwas sportlicher? Dann kann er sich an diesem Cardio-Boxset ordentlich austoben: Es beinhaltet einen Boxsack zum Aufhängen, ein Paar Box-Halbhandschuhe für ein Schlagtraining sowie ein Springseil für ein Cardiotraining. Das Box-Set gibt es hier.

2. Hamburger Sockenbox

Socken zu verschenken ist sicherlich nicht die kreativste Idee, aber dennoch eine praktische. Und damit das Präsent – zumindest optisch – nicht ganz so trist daherkommt, dreht sich bei diesen bunten Exemplaren alles um Hamburger: Vom Design der Socken über die Farben darauf bis hin zur Verpackung (die wie eine richtige Burgerbox aussieht). Die Socken gibt es hier.

3. Kacka Sutra

Es mag ein Klischee sein, das aber auf viele Menschen – und vielleicht auch Ihren Bruder – zutrifft: Männer unterhalten sich gerne und ungeniert über ihr großes Geschäft. Und genau darum geht es auch in diesem Buch, das sich mit unterschiedlichen Techniken zum (verzeihen Sie den fäkalen Ausdruck) Kacken beschäftigt. Das Buch gibt es hier.

4. Bier selber brauen

Eine schöne wie köstliche Beschäftigung bietet dieses Bierbrauset: Darin enthalten sind bereits alle Zutaten, die für fünf Liter Pils benötigt werden – Ihr Bruder muss nur noch alles zusammen mischen und eine Woche lang warten. Und falls er lieber helles oder dunkles Bier trinkt oder vielleicht Weißbier, gibt es auch dafür ein entsprechendes Set. Das Bierbrauset gibt es hier.

5. Monopoly GoT

Ihr Bruder liebt Brettspiele und ist ein Fan von Game of Thrones? Dann ist diese Monopoly-Ausgabe womöglich genau das richtige für ihn: Statt Häuser und Hotels gibt es hier nur Festungen und Türme – die Spielfiguren wurden hingegen von den Wappen der großen Häuser inspiriert. Sogar der Kartenhalter wurde im Stile von GoT kreiert, und zwar in Form des Eisernen Throns. Das Spiel gibt es hier.

6. Controller aus Schokolade

Beschäftigt sich Ihr Bruder lieber mit Computerspielen? Und isst er gerne Süßes? Dann lässt dieser Controller der Weibler Confiserie Zockerherzen höherschlagen, denn er besteht vollständig aus Schokolade. Das 70 Gramm leichte Geschenk ist zwar nur eine kleine Aufmerksamkeit, aber dafür wenigsten kreativer als eine gewöhnliche Tafel Schokolade. Den Controller gibt es hier.

7. Kopfhörer

Hört Ihr Bruder gerne Musik und benötigt neue Kopfhörer? Dann schenken Sie ihm doch die kabellosen Earbuds von Belkin. Laut Hersteller bringt dieses Modell gleich mehrere Vorteile mit sich: einen erstklassigen Sound, einen passgenauen Sitz, eine bequeme Touch-Bedienung und einen praktischen Spritzwasserschutz. Die Kopfhörer gibt es hier.

8. Tasse

Ein bisschen kitschig, aber dennoch von Herzen kommt diese praktische Kaffeetasse aus Keramik. Darauf befindet sich eine witzige wie niedliche Definition des Bruders: "Person, die dir am meisten auf den Keks gehen darf, weil sie dich liebt und du sie liebst". Und zum krönenden Anschluss gibt es auch noch zwei Synonyme für den Bruder. Die Tasse gibt es hier.

9. Erlebnis-Box

Die Freizeitbeschäftigungen sind derzeit stark eingeschränkt, aber hoffentlich noch in diesem Jahr wieder möglich – und wenn nicht, ist dieser Gutschein von Jochen Schweizer drei Jahre lang gültig. Die Box "Action & Abenteuer" enthält 890 Ereignissen, zwischen denen Ihr Bruder wählen kann, zum Beispiel: Tandemflug, Quad Offroad Tour, Hochseilgarten, Bagger fahren. Die Erlebnisbox gibt es hier.

10. Erinnerungsbuch

Achtung, zum Schluss wird es noch einmal herzzerreißend: Wenn Sie Ihren Bruder besonders lieb haben und gerne ein wenig "Arbeit" in das Geschenk investieren wollen, ist dieses persönliche Erinnerungsalbum mit inspirierenden Fragen ein echter Liebesbeweis. Erst nachdem Sie es ausgefüllt haben, wird es Ihrem Bruder übergeben. Das Buch gibt es hier.

