Für Kinder, aber auch Erwachsene gibt es passende Harry-Potter-Kostüme (plus Zubehör)

von Anna Scheibe Ein Zauberlehrling, der Millionen Menschen begeistert: Die Geschichten des jungen Magiers Harry Potter schafften es aus den Büchern heraus auf die Kinoleinwände dieser Welt bis hin ins Theater. Und nicht nur dort trifft man verkleidete Fans der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei.

Kaum zu glauben, dass der erste Band der Harry-Potter-Heptalogie schon vor 26 Jahren erschienen ist – genauer gesagt wurde "Der Stein der Weisen" am 26. Juni 1997 veröffentlicht. Seitdem gingen die Bücher weltweit mehr als 500 Millionen Mal über die Ladentheke. Inzwischen haben es die Abenteuer rund um die Hogwarts-Schule sogar auf die Theaterbühne geschafft: Im Dezember 2021 feierte das Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" in Hamburg Premiere. Nicht nur die Darstellung wurde mit Spannung erwartet, sondern auch die Kostüme. Wenn Sie sich ebenfalls wie eine Figur aus der Buchreihe verkleiden wollen, finden Sie im Folgenden detailgetreue Harry-Potter-Kostüme für Kinder und Erwachsene sowie passende Accessoires.

Passendes Zubehör für echte Harry-Potter-Fans

1. Zauberstab in Ollivander-Box

Bei dieser authentischen Nachbildung handelt es sich um den Zauberstab von Harry Potter. Allerdings wurde die detailgetreue Requisite nicht – wie im Buch – aus Stechpalmenholz und einer Feder von Fawkes (Dumbledores Phönix) hergestellt, sondern lediglich aus Cold Cast, einem schweren Kunststoff. Geliefert wird der Zauberstab in einer Schachtel aus Ollivanders Zauberladen.

2. Gryffindor Schal und Mütze

In Hogwarts, einer magischen Schule für Hexerei und Zauberei, tragen alle Kinder eine Art schwarze Uniform. Diese unterscheidet sich – je nachdem, welchem Haus (Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin oder Ravenclaw) ein Schüler zugeteilt wurde – lediglich durch feine Details: Krawatte, Mütze und Schal werden in den jeweiligen Hausfarben gehalten. Harry Potter trägt natürlich ein Gryffindor-Set.

3. Harry-Potter-Brille

Unverkennbar ist auch die Brille von Harry Potter, die er in allen Teilen durchweg getragen hat. Das schwarze Gestell und die runden Gläser wurden – neben einer blitzförmigen Narbe auf der Stirn – zu seinem unverwechselbaren Markenzeichen. Wer sich bei der nächsten Fasching- oder Mottoparty als sein Idol verkleiden möchte, kann sein Harry-Potter-Kostüm mit der Brille komplettieren.

4. Sprechender Hut (interaktiv)

Ein besonders wichtiges Requisit der Harry-Potter-Reihe ist der sprechende Hut, der die Schüler – abhängig von ihrem Wesen und Charakter – einem bestimmten Haus zuordnet. Zugegeben, der Kopfschmuck ist nicht gerade günstig, dafür ist er jedoch auch interaktiv. Laut Hersteller kann der Hut manuell bedient werden und eignet sich somit für Rollenspiele wie für die nächste Halloweenparty.

5. Besen "Nimbus2000"

In Hogwarts lernen die Zauberlehrlinge das Fliegen auf einem Besen. Wie sich dabei schnell herausstellt, hat Harry Potter ein besonderes Talent dafür – und wird damit der jüngste Quidditch-Spieler seit einem Jahrhundert. Als Anerkennung bekommt der junge Magier einen neuen Besen geschenkt: den Nimbus 2000. Das detailgetreue Requisit ist nicht interaktiv, aber ein wichtiges Accessoire.

Harry-Potter-Kostüme für Kinder und Erwachsene

1. Body für Babys

Selbst für die kleinsten Harry-Potter-Fans gibt es das passende Kostüm: Auf diesem Baby-Body findet sich ein niedlicher Schriftzug, passend zu Hogwarts. Das Material besteht zu 100 Prozent aus Baumwolle, sodass es angenehm auf der Haut liegt. Der Body ist allerdings nur in zwei Größen erhältlich.

2. Gryffindor-Umhang für Kinder

Wie zu anfangs erwähnt, tragen alle Schüler (und Lehrer) in Hogwarts eine Uniform und darüber einen Umhang mit dem Logo der Schule sowie einer roten Satin-Kapuze. Zu einem echten Harry-Potter-Kostüm gehört er also eigentlich dazu – ist aber nur in drei verschiedenen Kindergrößen erhältlich. Es gibt dafür auch einen Gryffindor-Umhang für Männer und Frauen.

3. Sweatshirt mit Hogwarts-Logo

Wer sich auf der nächsten Mottoparty oder an Halloween nicht gleich in ein ganzes Kostüm zwängen möchte, kann dieses Sweatshirt für Erwachsene mit Hogwarts-Logo anziehen. Das Material enthält 95 Prozent Bio-Baumwolle und ist somit auch für den Alltag geeignet. Immerhin kleiden sich echte Potterheads auch an normalen Tagen gerne manchmal wie ihr Idol.

4. Slytherin-Roben für Erwachsene

Als echter Harry-Potter-Fan muss man sich nicht ausschließlich mit Gryffindor-Accessoires eindecken – schließlich gehören die anderen drei Häuser auch zur Geschichte. Und weil auch ein Teil Slytherin in dem jungen Magier (aufgrund seiner Verbindung zu Voldemort) steckt, gibt es die passende Robe für Erwachsene.

5. Quidditch-Robe für Kinder

Zu guter Letzt darf auch eine Quidditch-Robe in dieser Liste über Harry-Potter-Kostüme nicht fehlen. Die Kleidung tragen junge Magier auf dem Spielfeld, wenn sie auf ihren Besen durch die Lüfte sausen und Punkte für ihr Team sammeln. Der Kapuzenmantel mit Gryffindor-Farben (und Logo) ist in drei Größen erhältlich.

