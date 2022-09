Wer nach einem Baby-Heizstrahler sucht, findet schnell verschiedene Modelle. Wir stellen lohnende Geräte vor und haben weitere Informationen zum Thema.

Babys sind im Bauch der Mama besonders viel Wärme gewohnt. Daher ist es wichtig, Neugeborenen in den ersten Lebensmonaten beim Wickeln oder nach dem Baden eine warme Umgebung zu schaffen. Das klappt vor allem in der kalten Jahreszeit am besten mit einem Heizstrahler fürs Baby.

Heizstrahler Baby: Darauf sollten Sie beim Kauf achten

Dabei gibt es in der Regel zwei Varianten für einen Heizstrahler: Entweder greifen Sie zu einem Standgerät, das sich flexibel überall dort aufstellen lässt, wo es gerade benötigt wird. Oder Sie montieren den Heizstrahler fest an der Wand, üblicherweise über dem Wickeltisch, also dort, wo die Wärme in der Regel meist benötigt wird. Es gibt auch 2-in-1-Geräte, um besonders flexibel zu sein. Überlegen Sie sich also vor dem Kauf, welches Model am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.

Möchten Sie ein Gerät an der Wand montieren, sollten Sie die Montage-Voraussetzungen beachten: Der Mindestabstand zwischen Heizstrahler und Wickeltisch sollte bei mindestens einem Meter liegen, zwischen Decke und dem Gerät sollten außerdem 35 Zentimeter Platz sein. Darüber hinaus sollte ein 20-Zentimeter-Abstand zur abschließenden Wand an der Seite eingehalten werden. Sind diese Bedingungen im Babyzimmer schwierig zu erfüllen, ist ein Standgerät angebracht.

Heizstrahler Baby: Diese Modelle lohnen sich

Standgeräte können übrigens oftmals noch weiterverwendet werden, auch wenn Ihr Kind aus dem Wickel-Alter raus ist: etwa für Grillabende, wenn es kalt geworden ist, oder fürs Arbeiten in der Garage. Folgende Standgeräte lohnen sich:

"Easy Heat" von Reer

Reer zählt zu den bekanntesten Marken, wenn es um Baby-Zubehör geht. So gibt es auch einige Heizstrahler fürs Baby von dieser Marke. Das Modell "Easy Heat" mit Standfuß mit Abschaltautomatik (nach ca. zehn Minuten) schneidet im Vergleich beispielsweise gut ab. Er findet beim Wickeln neben dem Wickeltisch Platz, kann aber fürs Wärmen nach dem Baden auch flexibel umplatziert werden. Mit 46 Zentimetern Breite eignet sich dieses Modell auch für kleine Kinderzimmer. Dieser Heizstrahler bietet eine Leistung von 500 Watt, arbeitet dabei energieeffizient, hat einen neigbaren Heizkopf, eine Kabellänge von ca. 185 Zentimetern und eine Standfußhöhe von etwa 155 bis 185 Zentimetern.

Wickeltisch-Heizstrahler von Brandson

Dieser Wickeltisch-Heizstrahler von Brandson kommt mit Standfuß und Fernbedienung. Seine Leistungsaufnahme ist deutlich höher als die vom Reer-Modell und liegt bei maximal 2000 Watt. Für die Nutzung als Heizstrahler fürs Baby reicht aber die geringe Heizleistung auf Stufe 1 (bis zu 600 W). Für andere Nutzungsarten (Terrasse, Garage, Bad, oder anderes) sind auch Stufe 2 oder 3 geeignet. Die Höhe des Heizstrahlers liegt zwischen 120 und 190 Zentimetern, das Gerät ist zudem schwenkbar. Es gibt darüber hinaus eine Sicherheitsabschaltung, einen Umkipp- sowie Überhitzungsschutz. Die Kabellänge beträgt etwa 180 Zentimeter. In vielen Vergleichen schneidet dieses Gerät sehr gut ab.

Als Geräte für die Wandmontage lohnen sich diese Heizstrahler fürs Baby:

Rommelsbacher IW 604 E

Dieser Heizstrahler von Rommelsbacher ist – ähnlich wie auch das Modell von Brandson – vielseitig einsetzbar: ob fürs Baby, für die Terrasse, Garage, oder, oder, oder. Und noch eine Gemeinsamkeit: Auch dieses Heizstrahler-Modell schneidet in Vergleichen gut ab. Unter anderem bietet es eine Leistung von 600 Watt, benötigt keine Vorheizzeit, ist damit sehr energieeffizient und energiesparend. Zudem ist dieses Modell sehr leise und gilt als sicher (es ist u.a. tropfwassergeschützt). Der Heizstrahler fürs Baby ist neigbar und lässt sich laut vieler Kundenrezensionen einfach an der Wand montieren.

FeelWell von Reer

Das Modell "FeelWell" von Reer lässt sich, anders als das ganz oben vorgestellte Modell, nur an der Wand montieren. Es hat aber ähnlich gute Bewertungen wie die anderen vorgestellten Heizstrahler. Es punktet mit medizinischer Standard-Wärmestrahlung und Temperaturverteilung und schaltet automatisch ab. Zudem gibt es zwei Heizstufen: 400 Watt sowie 800 Watt. Es soll energieeffizient und sicher sein.

Heizstrahler fürs Baby: Wichtige Kriterien

Wenn Sie also wissen, ob es ein Standgerät oder ein Heizstrahler zur Wandmontage sein soll, sollten Sie schauen, ob das Modell Ihrer Wahl folgende Kriterien erfüllt:

Es gibt eine Abschaltautomatik, am besten bei Standgeräten auch eine Kipp-Abschaltung, die in Kraft tritt, wenn der Heizstrahler aus dem Gleichgewicht gerät.

Ein Spritzwasserschutz ist sinnvoll, wenn man den Heizstrahler im Badezimmer einsetzen möchte. Zudem kann es passieren, dass das Baby seine Blase auf dem Wickeltisch entleert. Gerade bei Jungs kann das Ganze dann unkontrolliert passieren und möglicherweise den Heizstrahler treffen.

Ein Neigungswinkel von etwa 45 Grad ist hilfreich, damit man das Gerät frei justieren kann.

Stabile Standfüße sind bei einem Standgerät natürlich besonders wichtig, damit es nicht zu Unfällen kommt. Der Heizstrahler fürs Baby sollte sicher stehen.

Qualitäts- und Gütesiegel, also mindestens ein TÜV- oder GS-Siegel, weisen darauf hin, dass das Modell Ihrer Wahl entsprechenden Sicherheitsbestimmungen entspricht. Beim Kauf kann dies eine hilfreiche Orientierung sein.

Noch ein wichtiger Hinweis: Da viele Heizstrahler fürs Baby mit Rotlicht arbeiten, kann der Gedanke aufkommen, sich eine Rotlichtlampe anzuschaffen statt eines Baby-Heizstrahlers. Das ist aber gefährlich: Der direkte Blick ins Rotlicht kann dem Sehvermögen des Nachwuchses langfristig schaden. Gerade über dem Wickeltisch ist es also besonders gefährlich, wenn es kein spezielles Gerät für Babys ist. Von der Nutzung wird daher abgeraten.

Heizstrahler: Strom sparen bei der Nutzung

Manchmal werden alternativ zum Heizstrahler fürs Baby auch Heizlüfter empfohlen, die nicht nur punktuell, sondern den gesamten Raum heizen. Angesichts steigender Stromkosten ist davon aber abzuraten. Besser ist es, die Raumtemperatur so gering wie möglich und so hoch wie notwendig zu halten und beim Wickeln oder nach dem Baden punktuell mit einem Heizstrahler Wärme fürs Baby zu erzeugen. Am besten greifen Sie zu einem Gerät, das keine Vorheizzeit benötigt (je geringer die Leistung, desto höher ist in der Regel die Vorheizzeit) und energieeffizient und energiesparend ist. Eine Abschaltautomatik ist zudem hilfreich. Wer nachhaltig denkt, sollte sich vielleicht ein Gerät anschaffen, das sich auch noch gut verwenden lässt, wenn die Kleinen nicht mehr so klein sind und zusätzliche Wärme nicht mehr benötigen. Als Heizstrahler auf der Terrasse machen sich manche vorgestellte Geräte nämlich auch gut.

