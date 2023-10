von Anna Scheibe Ob beim Wandern oder auf dem Fahrrad, beim Gassigehen oder während eines Spaziergangs: Wer sich im Winter über einen längeren Zeitraum draußen aufhält, muss sich vor den kalten Temperaturen schützen. Um den Oberkörper warm zu halten, kann das Tragen einer speziellen Heizweste sinnvoll sein.

Bei einer Heizweste handelt es sich um ein ärmelloses Kleidungsstück, das – im Gegensatz zu einer gewöhnlichen Weste – Wärme erzeugen kann. Möglich wird das über spezielle Heizelemente (meist Drähte oder Carbonfasern), die in das Material eingearbeitet wurden und mit Strom betrieben werden. Um eine Heizweste zu aktivieren, muss diese lediglich über einen On-/Off-Schalter eingeschaltet werden. Wie lange die Wärme anhält und wie viele verschiedene Heizstufen eine Weste besitzt, hängt vom jeweiligen Hersteller ab. Im Folgenden stellen wir Ihnen fünf verschiedene Modelle unterschiedlicher Preisklassen einmal genauer vor.

Beheizbare Westen: Fünf Modelle im Vergleich

1. Dr. Prepare

Die Heizweste von Dr. Prepare eignet sich – laut Hersteller – für Frauen und Männer, ist allerdings nur One Size erhältlich. Über vier Reißverschlüsse soll es jedoch möglich sein, das Modell dem Körper anzupassen. Es enthält zudem sechs Kohlefaser-Heizplatten an unterschiedlichen Stellen, um Nacken, Rücken, Bauch und Taille gleichermaßen zu wärmen. Über drei integrierte Heizstufen können Sie selbst entscheiden, welche Temperatur die Weste annehmen soll: 45, 50 oder 55 Grad Celsius. Je nach dem, welche Stufe Sie wählen, hält die Wärme bis zu sieben Stunden lang an. Aufgeladen wird die beheizbare Weste anschließend über ein Netzkabel mit 2A/2,4A USB-Ausgang, das im Lieferumfang enthalten ist.

2. Kemimoto

Die beheizbare Weste von Kemimoto für Herren ist in fünf verschiedenen Größen (von S bis XXL) erhältlich. Sie besitzt acht Heizzonen: zwei in Brusthöhe, zwei am Bauch und vier am Rücken. Diese sind einstellbar, sodass Sie selbst entscheiden können, ob Sie unterwegs lieber Brust und Bauch oder den Rücken gewärmt bekommen wollen. Über drei regulierbare Wärmestufen (niedrig, mittel und hoch) lässt sich die Temperatur Ihrem Wohlgefühl zusätzlich noch anpassen. Mit einem 5V/2A USB-Ladekabel kann die Heizweste wieder aufgeladen werden. Eine dafür geeignete Powerbank, die Sie bequem in der Tasche verstauen können, wird leider nicht mitgeliefert und müsste noch dazu gekauft werden.

3. Labewvi

Im Gegensatz zu den ersten beiden Heizwesten, die aus Polyester bestehen, wird dieses Unisex-Modell von Labewvi aus Polar Fleece hergestellt. Es ist in sieben verschiedenen Größen (von S bis 4XL) und in zwei verschiedenen Farben (Blau und Schwarz) erhältlich. Die Jacke besitzt sechs Heizzonen, verteilt über Kragen, Rücken und Bauch, sowie drei einstellbare Temperaturen. Auf der niedrigsten Stufe soll die Weste bis zu sechs Stunden lang Wärme abgeben können. Besonders praktisch ist auch hier, dass die für den integrierten Akku benötigte Powerbank (7.4V/5.0V) im Lieferumfang enthalten ist. Darüber hinaus kann die Heizweste in der Waschmaschine gereinigt werden.

4. Sevdiea

In sechs Größen (XS bis XXL) ist diese Heizweste für Frauen von Sevdiea erhältlich. Über acht integrierte Heizbereiche an Bauch, Nacken, Taille und Rücken können Sie Ihren Oberkörper im Freien vor der Kälte schützen. Über drei Heizstufen und zwei separate Schalter lässt sich die Temperatur auf der Vorder- und Rückseite individuell zwischen 45 bis 65 Grad Celsius einstellen. Vollständig aufgeladen, soll die beheizbare Weste (laut Hersteller) – dank integriertem Akkupack – bis zu 20 Stunden lang wärmen. Die 7,4V 16000mAh Powerbank ist auch hier im Lieferumfang bereits enthalten. Zudem ist die wasserabweisende und winddichte Heizweste aus Polyester waschbar.

5. Bosch Professional

Schlusslicht dieser Vorstellungsrunde ist das mit Abstand teuerste Modell für Männer: eine Heizweste aus Polyester und Spandex von Bosch Professional – erhältlich von Größe M bis Größe XL. Im Lieferumfang enthalten ist ein USB-Ladeadapter (GAA 12V-21), einen Akku hingegen sucht man hier vergebens. Laut Hersteller wird eine langanhaltende Wärmefunktion garantiert, möglich wird dieses Versprechen über eine integrierte Dreizonenheizung sowie drei Heizstufen im unteren Rücken sowie auf Brusthöhe (links und rechts). Die Aufwärmzeit beträgt drei Minuten, die maximale Laufzeit hingegen sieben Stunden.

