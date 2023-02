von Jan Sägert Die fünfte Jahreszeit nähert sich ihrem Höhepunkt. Und was wären die närrischen Tage ohne einen lustigen Kinderfasching Zuhause. Ihnen fehlt noch die zündende Idee für ein paar Spiele? Kein Problem: Hier gibt's eine kleine Auswahl.

Die Närrinnen und Narren kommen vor Vorfreude auf die Faschingswoche kaum noch in den Schlaf. In Nord, Ost, Süd und West fiebern kleine und große Jecken den tollen Tagen entgegen. Zwischen Kiel und Konstanz sind die Partyvorbereitungen in vollem Gange. Auch in den eigenen vier Wänden soll es richtig krachen. Für alle, die einen Kinderfasching planen und noch Ideen für kleine Spiele suchen, könnten die folgenden Tipps interessant sein.

1. Luftballon-Tanz

Ein zeitloser Klassiker ist der wahrscheinlich lustigste (und lauteste) Partytanz, der sich für jede Kinderparty eignet. In bunten Kostümen macht die Jagd nach den Luftballons noch viel mehr Laune. Vor allem, wenn das magische Einhorn den grimmigen Piraten "aufspießt" oder Pokémon Pikachu dem frechen Pumuckl aus Spaß an die Wäsche geht. Bei der beliebtesten Spielvariante bindet sich jede:r tanzwütige Partyteilnehmer:in einen Luftballon ans Bein. Auf ein vorher vereinbartes Kommando startet die Musik und die Jagd nach den bunten Luftballons beginnt. Ziel ist es, möglichst viele Ballons der anderen Teilnehmer mit den Füßen zum Platzen zu bringen.

2. Autorennen

Bei diesem Spiel für zwei bis acht kleine und große Rennfahrer:innen sind flinke Hände gefragt. Für den Aufbau benötigt man die entsprechende Anzahl Spielzeugautos, eine Rolle etwas dickere Schnüre und ein Dutzend aufgebrauchte Klopapier- oder Küchenrollen. Mit einem spitzen Gegenstand wird mittig ein kleines Loch in die Papprollen gestanzt. Danach eine der gleichlang (Empfehlung: ca. 150 cm) zugeschnittenen Schnüren durchfädeln und an einem Ende verknoten. Jetzt das andere Ende durch eins der Spielzeugautos fädeln und ebenfalls mit einem Knoten fixieren. Zum Schluss die Schnüre auf die Papprolle wickeln bis das Auto komplett aufgerollt ist. Genau das ist nun auch das Ziel des Spiels. Wer sein Auto zuerst komplett aufgewickelt hat, gewinnt das Rennen. Die Kinder setzen sich am besten auf den Fußboden. Alle Schnüren werden abgewickelt und an eine Startlinie gestellt. Auf Kommando beginnen sie zu wickeln und ihr Auto in Bewegung zu setzen.

Tipp: Kaufen Sie direkt eine etwas größere Packung Autos (z.B. von Hot Wheels), damit jeder Gast sein Lieblingsfahrzeug als Geschenk mit nach Hause nehmen kann.

3. Brezel-Limbo / Schokokuss-Wettessen

Süß- und Knabberkram gehören zu Faschingspartys wie Krapfen und Kostüme. Um die unkontrollierte Fressorgie etwas unterhaltsamer zu gestalten, bieten sich kleine Spiele an. Ganz klassisch ist das Schokokuss-Wettessen. Dafür setzen sich die Teilnehmer mit den Händen auf dem Rücken an einen Tisch. Jede:r bekommt einen Schokokuss (normale Größe, nicht die Minis) serviert. Gewonnen hat, wer die klebrige Leckerei am schnellsten und ohne Hilfe der Hände verspeist hat. Wichtig: Waschlappen oder Feuchttücher bereitlegen, um die mit Schoki verschmierten Kindergesichter danach wieder sauber zu bekommen.

Wer mehr auf Salziges steht, nimmt am besten Brezel-Limbo ins Partyprogramm auf. Hierfür braucht man neben einem kleinen Vorrat Salzbrezeln nur zwei Stühle und eine Schnur zum Auffädeln des Salzgebäcks. Bevor es losgeht, müssen die Brezeln auf die Schnur gefädelt werden. Nun die Schlaufen an den Enden der Schnur an den Stühlen einhängen. Je nach Größe der Kinder wird die "Limbo-Stange" nun erstmal auf eine faire Höhe eingestellt, sodass die Teilnehmer:innen unter der Schnur hindurch tanzen können und dabei Brezeln abknabbern können. Mit jedem Durchgang rutscht die Schnur etwas nach unten. Wer es als letzte:r schafft, die Schnur zu unterqueren, ohne das Gleichgewicht zu verlieren, hat gewonnen

4. Kinderlieder-Karaoke

Eine Faschingsparty macht ohne Musik nur halb so viel Spaß. Und wenn die Kids dann noch selbst ihre Lieblingslieder singen dürfen, steppt beim Kinderfasching so richtig der Bär. Diese RockJam Karaoke-Maschine ist kinderleicht zu bedienen. Smartphone oder Tablet drauf, die beiden Mikros an und los geht die wilde Fahrt. Selbst den Smart TV kann man zum Beispiel per Bluetooth mit der Maschine verbinden. Damit können die Songtexte noch etwas größer dargestellt werden. Laut Hersteller versorgt der Akku das Gerät mit den 5-Watt-Lautspechern bis zu vier Stunden. Das reicht locker für einen lustigen Karaoke-Nachmittag.

5. Dosenwerfen

Hier gewinnt nur, wer genügend Zielwasser getrunken hat. Das bekannte und beliebte Dosenwerfen kennen viele von der Kirmes oder dem Weihnachtsmarkt. Dieses Dosenwurf-Set lässt sich im Handumdrehen auch Zuhause aufbauen. Wählen Sie je nach Alter der Kinder einen geeigneten Abstand und lassen Sie die die Knirpse nacheinander mit den kleinen Säckchen auf die Dosen werfen. Wer die zehn Dosen mit den bunten Smileys mit den wenigsten Versuchen abgeräumt hat, gewinnt das Spiel.

