1. Sei dein eigener Sexgott!

Der einzige Mensch auf Erden, der über die Qualität deines Sexlebens bestimmt, bist du selbst. Es gibt keine Entschuldigung für zu wenig oder miesen Sex. Du steckst in einer Langzeitbeziehung, in der nicht mehr viel oder immer nur dieselbe öde 08/15-Performance abläuft? Dann sprich mit deinem Partner und unternehmt zusammen etwas dagegen - und zwar pronto. Selbst, wenn ihr zu dem Ergebnis kommt, dass ihr eure Beziehung nur noch durch Dritte (z.B. im angesagten Berliner Sexclub "KitKat") beleben könnt. Just try it! Experimentieren ist besser als kapitulieren.



2. Spieß mal nicht so rum, ey!



Wer im Jahr 2018 immer noch zu prüde ist, um die coolen, innovativen Sextoys zumindest mal auszuprobieren, die gerade weltweit den Markt überschwemmen und Frauen (und Männern) zu fantastischen Orgasmen verhelfen, hat den Schuss nicht gehört. Das ist nicht albern oder pervers - sondern schlichtweg ein großartiger Weg, um die eigene sexuelle Genussfähigkeit zu erforschen. Einzige Regel: Mach’s wie mit deinem Smartphone und hol dir immer sofort das neueste am Markt mit den krassesten Features. Lohnt sich!



3. Geblitzdingst



Henriette Hell: Was ich über Sex gelernt habe © Dennis Williamson Henriette Hell wurde 1985 geboren und arbeitet als Journalistin/Autorin in Hamburg und unterwegs auf ihren Reisen rund um den Globus. Ihr Buch "Achtung, ich komme! In 80 Orgasmen um die Welt" ist 2015 erschienen und wurde prompt zum Bestseller. 2017 folgte "Erst kommen, dann gehen – Die Sexbibel fürs 21. Jahrhundert". Henriette schreibt gerne, ehrlich und lässig über Sex, weil sie findet, dass das viel zu wenig Leute tun.

Vergiss alles, was du jemals über Sex gelernt hast - und fang 2018 nochmal von vorne an. Vorspiel? Läuft ab sofort mal in umgekehrter Reihenfolge. Deine Lieblingsstellung (weil: so bequem)? Ist ab sofort tabu. Kondomsorte? Wechseln. Extras? Updaten. Gleitgel? Her damit. Rollenspiele? Why not. Sexting? Tu es. Ort? Es reicht schon, wenn ihr zur Abwechslung mal das Sofa "entweiht". Und so weiter und sofort. Kurzum: Seid kreativ!



4. Vergiss alle dämlichen Regeln aus Frauenzeitschriften



Man kann im Zweifel besseren Sex mit unrasierten Beinen und in hässlicher Unterwäsche an eine Raufasertapete gelehnt haben als frisch parfümiert auf Satinbettwäsche bei Kerzenschein.



5. Nicht jeden (Pseudo-)Trend mitmachen



Bei folgender Headline bin ich diese Woche fast vom Schreibtischstuhl gefallen: "Zwölfmal schneller als Viagra – Neue Potenzcreme enthält Sprengstoff Nitrogylcerin!" Kein Witz: Mediziner in London haben eine Salbe entwickelt, die Männer mit Erektionsproblemen benutzen können, um endlich wieder "zu zünden wie eine Bombe". Schon eine erbsengroße Menge wirke bis zu zwölf Mal schneller als Viagra. Bereits im kommenden Jahr solle der Böller fürs Bett zum Schnäppchenpreis auf den Markt kommen. Einzige Nebenwirkung: Es könne bei Überdosierung zu Schwindelgefühlen kommen. Äh, ja. Mein Rat: Erstmal abwarten, was die deutsche Brandschutzverordnung dazu sagt!



6. Das Vorspiel ist dein Freund



Nicht sofort in die Vollen gehen, Jungs! Weiß ja wohl mittlerweile jeder, dass die Erregungskurve beim Mann blitzartig hochschießt, die der Frau aber langsam ansteigt. Wenn es zu schnell geht, verpasst die Frau die ganzen schönen Gefühle, die durchs Vorspiel entstehen. Aber eine Stunde muss jetzt auch nicht sein – sonst wird’s unangenehm.



7. Leck mich doch!



Ob frau durch Oralsex zum Orgasmus kommt, hängt zum einen von ihrer Tagesform ab und zum anderen vom Talent des Mannes. Wenn der’s nicht draufhat, wird höchstens kurz aus Höflichkeit gestöhnt und dann abgelenkt. Tipp: Lieber in die 69er-Stellung gehen – da liegen die "Verhältnisse" nochmal ganz anders. Vor allem, wenn SIE oben liegt.



8. Mach ihr Komplimente



Es ist ein Anturner, wenn der Mann seiner Liebsten ein ‚Wow, du bist so sexy‘ ins Ohr raunt. Das führt dazu, dass frau selbstbewusster wird und Hemmungen verliert. Frauen machen sich nämlich so ihre Gedanken: Wie viele Frauen hatte er vor mir? Hatte die bessere Skills drauf als ich? Insofern ist Bestätigung schon gut.



9. Kürze hat (manchmal) Würze



Ja, auch Frauen finden Quickies hin und wieder scharf. Gerade in längeren Beziehungen, wo man eh weiß, dass der andere einen liebt und respektiert, ist das manchmal genau das Richtige. Außerdem tut man’s in einer richtig perfekten Liebesnacht ja eh bis zu fünfmal. Erst einen Quickie, dann ein Gläschen Wein und dann noch stundenlang Slow-Sex mit allem drum und dran. Oder etwa nicht?!