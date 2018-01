Der Januar ist der fieseste Monat von allen. Zu den obligatorischen Neujahrsdepris kommen Orkantief "Friederike" (diese Bitch!), Schneeregen, Eiseskälte und Dunkelheit. Kein Mensch verlässt derzeit freiwillig das Haus. Und dennoch ist da bei vielen diese große Sehnsucht nach Nähe, Wärme, einem Partner zum Kuscheln. Hier kommen deshalb für euch 8 geniale Wege* jemandem näher zu kommen – ohne, dass ihr armen liebeshungrigen Singles euch dafür nach draußen wagen müsst.

* Vorsicht, kann Spuren von platten Witzen enthalten. Lesen auf eigene Gefahr.



1. Veranstaltet spontan eine Mottoparty: "Jeder bringt jemanden mit, den ich noch nicht kenne und der gut zu mir passen würde!" Einkaufen braucht ihr dafür nicht. Vernichtet einfach sämtliche dieser halb leeren Schnapsflaschen mit komischen Ekelzeugs, die sich über die Jahre wo angesammelt haben. Da fallen todsicher und schnell alle Hemmungen und, äh, Höschen.



Henriette Hell: Was ich über Sex gelernt habe © Dennis Williamson Henriette Hell wurde 1985 geboren und arbeitet als Journalistin/Autorin in Hamburg und unterwegs auf ihren Reisen rund um den Globus. Ihr Buch "Achtung, ich komme! In 80 Orgasmen um die Welt" ist 2015 erschienen und wurde prompt zum Bestseller. 2017 folgte "Erst kommen, dann gehen – Die Sexbibel fürs 21. Jahrhundert". Henriette schreibt gerne, ehrlich und lässig über Sex, weil sie findet, dass das viel zu wenig Leute tun.

2. Tindern bis der Arzt kommt. Am besten von der Badewanne aus. Dates mit potentiell heißen Typen verlegt ihr auf Ende April. Dann habt ihr schonmal etwas, worauf ihr euch freuen könnt. Sommerkleider kommen bei Dates eh viel besser als olle Ugg-Boots. Tipp: Wenn ihr schon tindert, dann stellt den Radius am besten auf maximal 0,1 Kilometer ein. Mit etwas Glück wohnt euer "Match" bequemerweise in der Wohnung über euch und ihr könnt euch doch schon im Januar (gemütlich in Hausschuhen und Bademantel) treffen.



3. Bucht euch eine ayurvedische Ganzkörpermassage beim schönen Shir Khan. Roooaaarrr!



4. Geht in den Waschsalon um die Ecke und wartet dort so lange, bis ein attraktives "Opfer" reinkommt, dass ihr um ein bisschen, äh, Weichspüler für den Schleudergang bitten könnt. Und dann gnade ihm Gott …



5. Ihr wisst schon, dass gleich neben euer Wohnung ein Fitnessstudio ist, oder? Rafft euch auf, zieht euch ein heißes Sportoutfit an, stemmt kurz ein paar Gewichte – und dann ran an den Sixpack: "Kannst du mir mal kurz zeigen, wie das Gerät dort funktioniert? Ach so, dass ist der Wasserspender. Wow, darauf wäre ich von selbst nie gekommen! Krass. Ähm, darf ich dich zum Dank auf einen Proteinshake einladen? Bei mir zu Hause, gleich nebenan, habe ich sonst auch noch eine Flasche Batida de Coco …" Wer würde da "nein" sagen?!



6. Schreibt sämtliche Ex-Lover bei Facebook an und fragt sie, ob ihr nichtmal wieder zusammen "chillen" wollt. Einer wird sich schon erbarmen, seine Schneestiefel anziehen und euch mit einer Flasche Rotwein im Gepäck besuchen. Wenn er nervt (was wahrscheinlich ist, da es sich ja nicht umsonst um einen "Ex" handelt), könnt ihr ihn ja nach zehn Minuten wieder vor die Tür setzen. Vorteil insgesamt: Die ganze Aufregung und der Vino werden euch innerlich erhitzen.



7. Schleppt euch ins nächstgelegene Kino und schaut euch dreimal denselben Streifen (z.B. "Emoji - der Film") an. Irgendwann wird der heiße Eisverkäufer schon schnallen, dass ihr eigentlich bloß wegen seiner cremigen Stracciatella vor Ort seid.



8. Bestellt Sushi beim Lieferservice mit dem heißen Typen, der euch neulich die California Rolls gebracht hat. Sobald er vor euer Tür steht, werft ihr ein Seil nach ihm, zieht ihn in eure Bude und zwingt ihn dazu, seine Stäbchen für euch rauszuholen. (Erleichterung bei allen Klempnern: Sie haben im Jahr 2018 endlich als Klischee-Notfall-Lover bei einsamen Hausfrauen ausgedient – dank Deliveroo und Co.)