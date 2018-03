Der eine wurde vor zehn Jahren mal vor dem Traualtar stehen gelassen, der andere leidet immer noch unter der Scheidung seiner Eltern, der nächste betitelt sich nach diversen gescheiterten Beziehungen etwas melodramatisch als "bindungs- oder beziehungsgestört". Tja! Kann man leider nichts gegen machen. Sorgenfreies Dating war einmal! Als Teenager zuletzt, wenn man mal ehrlich ist.

Henriette Hell: Was ich über Sex gelernt habe © Dennis Williamson Henriette Hell wurde 1985 geboren und arbeitet als Journalistin/Autorin in Hamburg und unterwegs auf ihren Reisen rund um den Globus. Ihr Buch "Achtung, ich komme! In 80 Orgasmen um die Welt" ist 2015 erschienen und wurde prompt zum Bestseller. 2017 folgte "Erst kommen, dann gehen – Die Sexbibel fürs 21. Jahrhundert". Henriette schreibt gerne, ehrlich und lässig über Sex, weil sie findet, dass das viel zu wenig Leute tun.

Aktuelles Beispiel: Sophia Thomalla, die sich in den deutlich älteren Musiker Gavin Rossdale verliebt hat und nun nicht nur mit dessen drei Söhnen aus erster Ehe klarkommen muss – sondern auch mit seiner berühmten Ex Gwen Stefanie. Gerade trafen Thomalla und ihre Vorgängerin bei einem Fußballspiel der Kids aufeinander. Tapferes Lächeln hier, höfliches Händeschütteln da. Puh, da gibt’s echt angenehmere Freizeitbeschäftigungen … Und plötzlich fällt einem auf, wie einfach früher alles war – in der Dorfdisco und auf dem Schulhof.



Wir weinen an anderen Stellen

Weitere Anzeichen, dann man langsam alt wird: Neulich lief "Dirty Dancing" im Fernsehen und erstmals fand ich Patrick Swayze irgendwie heiß. Als junges Mädchen hatte ich ihn immer fürchterlich gefunden. Auch gefallen mir zunehmend die Songs von so alten Haudegen wie Westernhagen ("Wir waren so ein schönes Paar, wir beiden, ein ganzes Leben wollt ich’s mit dir treiben. Doch leider hast du ne Tendenz zum Leiden, deshalb kann ich auch nicht mehr bei dir bleiben. Ich bin fertig, ich bin fertig, ich bin fertig mit dir!") und Herbert Grönemeyer ("Was soll das?! Was soll das?!") – weil diese Künstler in den letzten Jahrzehnten vermutlich so ziemlich ALLES durchgemacht haben, was man in der Liebe so erleben kann und man ihnen ihre Emotionen auch wirklich abnimmt.



Und während man früher noch über die verzweifelte Ü30-Singlefrau Bridget Jones gelacht hat, sitzt man heute mitfühlend vorm Fernseher und denkt: Scheiße, wir sind mittlerweile im selben Alter – und derselben Lage. Fettnäpfchen statt fester Freund! Mit dem Unterschied, dass bei mir weder Colin Firth noch kein Hugh Grant in Sichtweite sind … Was aber gar nicht so schlimm ist, weil Grant im Film ein fieses Ar***loch spielt. Touché!



Darüber kann ich nicht mehr lachen

Noch so ein Beispiel ist die Komödie "Die Hochzeit meines besten Freundes" mit Julia Roberts. Den Film sah ich erstmals mit zwölf und habe mich über die albernen Szenen schlapp gelacht. Julia Roberts versucht in dem Streifen eine Hochzeit zu crashen, nachdem ihr aufgefallen ist, dass sie den Bräutigam ebenfalls liebt. Am Ende bleibt Julia jedoch allein, ihre Liebe wird nicht erwidert. Heul!



Ähnlich tragisch erging es Julia Roberts übrigens auch im echten Leben. 1991 wollte sie mit Kiefer Sutherland vor den Traualtar treten, aber dann ließ sie die Hochzeit im letzten Moment platzen. Auch ihre Ehe mit dem Musiker Lyle Lovett scheiterte nach 21 Monaten. Es folgten mehrere Affären mit Filmpartnern, bis Roberts mit 33 dann endlich ihren "Traummann" fand, wie sie selbst sagt: 2002 heiratete sie den Kameramann Daniel Moder. Allerdings musste der sich für sie vorher noch "kurz" von seiner Ehefrau scheiden lassen. Ich sag’s ja: Dating ab 30 wird echt anstrengend. Aber ich bleibe dran, Leute. Versprochen.