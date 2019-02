Fatih Akins Skandalfilm "Der Goldene Handschuh" (ab Donnerstag im Kino) gewährt Einblicke in die kaputte Seele des berüchtigten Serienkillers Fiete Honka. Seine Opfer suchte er sich vorzugsweise auf St. Pauli in der Kneipe "Zum goldenen Handschuh", in der nur die "Superfertigen" abhingen. Zu Honkas Vorlieben sollen ältere, betrunkene, zahnlose Frauen gehört haben, da: leichte Beute. Er versklavte und misshandelte sie zum Teil über Wochen bei sich zu Hause, ehe er sie tötete und ihre Leichenteile in seiner Wohnung einmauerte.

Ich wohne gleich um die Ecke vom "Horrorhaus" (Zeißstraße 74) in Hamburg-Ottensen. Die Ekel-Kaschemme "Zum goldenen Handschuh" liegt nicht weit von mir entfernt. Ich befinde mich also gerade gefühlt mittendrin in diesem Wahnsinn! Dabei ist mir aufgefallen, dass es im Roman von Heinz Strunk über die Geschichte des perversen Mörders – welches zu den witzigsten Büchern zählt, die ich je gelesen habe – vor "romantischen" Weisheiten nur so wimmelt. Nachträglich zum Valentinstag habe ich euch hier mal die creme de la creme zusammen gestellt (FSK: 18!!!). Viel Spaß:

Not macht erfinderisch

Er wird nie mehr auf normalem Wege eine Frau kennenlernen, selbst an die Nutten ist kein Rankommen mehr, seitdem er mal eine aus Versehen verprügelt hat. (…) Not macht erfinderisch, und so drückt er sich, sooft er kann, in Fußgängerzonen, Kaufhäusern, Bahnhöfen herum (...) Herumdrücken im wahrsten Sinne des Wortes, denn er trägt keine Unterwäsche und reibt seinen steifen Schwanz durch ein kreisrundes Loch, das er in den knallgelben Friesennerz geschnitten hat, an Frauen, die er heiß findet.

Das Leben ist ungerecht

Hätte die Natur auch nur ein einziges Mal gute Laune gehabt, hätte sie ihn, ausgleichende Gerechtigkeit, ohne sexuelles Empfinden in Leben geschickt. Leider ist das Gegenteil der Fall. Er ist dauergeil und wichst wie ein Affe.

Das Ende

Es gibt keine Löcher mehr, aus denen sie pfeifen könnte, noch nichtmal das letzte.

Opfer seiner Triebe

Sein Schwanz pocht heute wieder besonders schmerzhaft bei dem Gedanken an die verdorbenen Miezen an seiner Schule, die an scheinend nichts anderes im Sinn haben, als ihn mit ihren Hotpants und kurzen Röcken (…) wahnsinnig zu machen. (…) Dabei war er in seinem ganzen Leben nicht einmal in der Nähe eines Flirts (…)

Vorlieben ändern sich

Es gab eine Zeit, da gefielen ihm Saufhysterie, Rumgelalle, das Sich-gehen-Lassen, Gegrabsche, Getorkele, Gefummele. Jetzt nicht mehr.

Treue ist tot

Die ruinöse Konstruktion der Partnertreue ist ein krankmachendes Rezept (…) Die exklusive und lebenslange Verbindung mit einer Frau ist ihm eine bedrückende, absurde Vorstellung. Außerdem hat die Biologie dieses Modell nicht vorgesehen, das weiß doch mittlerweile jeder Siebtklässler.

Frei bist du nur allein

Wenn man individuelle Freiheit anstrebt, dann ist keine Liebe möglich, wenn der Wunsch nach Verschmelzung mit dem geliebten Menschen, nach Selbstaufgabe um des anderen wegen, vorhanden ist. Und wenn er nie mehr lieben wird, so ist er doch: Frei?

Sex nervt

Schon der Gedanke an diese ewig Schmerz und Trauer stiftende Sexualität ist lästig. Sie erscheint ihm wie eine Krankheit, ein Infekt, eine Anhäufung mehr oder weniger unappetitlicher Symptome.

Prioritäten

Er muss schon beruflich den ganzen Tag durchquatschen, am Abend möchte er einfach nur das Maul halten und ficken.

Sag die Wahrheit

"Schatz, wie war dein Tag?"

"Scheiße."

Flirt-Trick, A

(…) es könne sein, dass sein Abendtermin ausfalle, ob sie eventuell Zeit habe. Eventuell. Mann muss eine Frau immer im Unklaren lassen. Gilt umgekehrt genauso.

Flirt-Trick, B

Er hat Frauke gleich zu Beginn ihrer Liaison von seiner chronischen Gastritis erzählt, die ihn angeblich plagt. So fielen Restaurantbesuche flach, leider, Kino fällt flach, leider, Spaziergänge auch, leider, eigentlich fällt alles außer Haus flach, leider. Womit das geklärt wäre."

Der Zahn der Zeit

Sie schämt sich derart für ihr Äußeres, dass sie sich nicht umdrehen mag. In der Jugend ein Schmetterling, im Alter eine Made. (…)

Beziehungs-Tipp

Fiete hat ihren Namen vergessen. So was passiert öfter, da lebt er mit einer zusammen und weiß plötzlich nicht mehr, wie die heißt. Er nennt sie dann aus Verlegenheit Mausi oder Schnucki.

König: Alkohol

"Es gibt genau drei Gründe, warum man trinkt", fügt Siggi weiter an. "Erstens, um was Schlimmes zu vergessen, zweitens, um was Schönes zu feiern, und drittens, wenn mal nichts los ist, damit was passiert." Stimmt auch schon wieder.

Gier nach Frauen

Je mehr du gehabt hast, desto schlimmer wird es, weil du die ganze Zeit darüber nachdenkst, was es wohl sonst noch alles gibt: alles nämlich. (…) Es gibt zu viele Frauen und gleichzeitig zu wenige. Verstehssu das?"

Love hurts, A

"Liebe ist nur was für Leute, die das ganze Seelenleid und den Stress und das alles verkraften könn. Bei den Frauen is das so: Zuerst lieben sie dich, so lange, bis du sie auch liebst, das wittern die richtig. Und dann, aus, Schluss, vorbei, dann bissu abgemeldet.

Love hurts, B

"Das Licht der Liebe, dass ich nicht lache … sogar der Zigarettenanzünder im Auto leuchtet heller … Hass is was Klares, Liebe is was Tödliches."

Weiblicher Liebreiz

"Ihre Zunge klebt vom Speichel, es schmeckt nach Knoblauch, schalem Bier und dem süß-sauren Samen von zweihundert Männern."

Die Hoffnung stirbt zuletzt

"…Ich kannte ma eine, die hab ich geliebt. Irgendwann war sie weg, aber ich weiß, dass die wiederkommt … die hat immer so gut gerochen, einmalig war das …"

(alle Passagen und Zitate stammen aus dem Roman "Der goldene Handschuh" von Heinz Strunk,

Rowohlt Verlag)