"Er war DER RICHTIGE für mich", seufzt Kaja und lässt sich mit einer melodramatischen Geste auf ihr Bett fallen. Mascara läuft in kleinen schwarzen Bächen über ihre Wangen. Kein schöner Anblick. Und das alles wegen eines Typen, der sie nach anderthalb Jahren mit einer 19-jährigen Messehostess betrogen hat. "Jetzt lass dich mal nicht so gehen", sage ich und setze mich zu ihr. "Unser Planet ist groß und schön. Es warten noch zwei, drei andere 'Richtige' auf dich."



Henriette Hell: Was ich über Sex gelernt habe © Dennis Williamson Henriette Hell wurde 1985 geboren und arbeitet als Journalistin/Autorin in Hamburg und unterwegs auf ihren Reisen rund um den Globus. Ihr Buch "Achtung, ich komme! In 80 Orgasmen um die Welt" ist 2015 erschienen und wurde prompt zum Bestseller. 2017 folgte "Erst kommen, dann gehen – Die Sexbibel fürs 21. Jahrhundert". Henriette schreibt gerne, ehrlich und lässig über Sex, weil sie findet, dass das viel zu wenig Leute tun.

Kaja reißt entsetzt ihre Augen auf. "Häää? Wie bist du denn drauf? Es gibt für jeden von uns nur genau EINEN Seelenverwandten."



Ich stöhne. "Und du glaubst, dass du deinen jetzt durch hast, oder wie? Unsinn. Dein Ex war eine zeitlang gut für dich – jetzt ist seine Zeit abgelaufen."



"Ja, stimmt", schluchzt Kaja. "Aber mir fehlt der Sex ..."



"Er hat dich betrogen, Süße." Erneutes Wimmern. Ich gieße uns ein Gläschen Rotwein ein. "Außerdem", ergänze ich mit aufmunternder Stimme, "denk mal an deine Jugendliebe Michi. Den hast du auch abgöttisch geliebt. Und als nächstes wird dir das Universum DEN EINEN 3.0 zukommen lassen!" Ich proste Kaja zu.



"Dreipunktnull?!", fragt Kaja und kippt ihr Glas auf ex runter. Ich nicke.



"Lass dich nicht von einem kitschigen Mysterium made in Hollywood blenden. Es gibt mehrere Menschen, die dich glücklich machen können. Immer wieder wenn dein Herz offen dafür ist.“"



Kaja wischt sich eine letzte Träne von den Wange. "Gilt das auch für Jennifer Aniston?", fragt sie und zieht skeptisch eine Augenbraue hoch. "Wieso, weil nach ihrer Ehe mit Brad jetzt auch noch die mit Justin Theroux in die Brüche gegangen ist?" "Single mit 49. Anstrengend ..."



"Klar, in den ersten Wochen nach einer Trennung von jemandem, von dem du dachtest, es sei für immer, fühlst du dich, als würdest du dich im freien Fall befinden und je älter du wirst, desto mehr hast du das Gefühl, dass das mit dir und der Liebe nichts mehr werden wird. Aber das ist Quatsch!"



Soulmate beim Bingo-Abend

"Meinst du echt?", fragt Kaja.



"Du kannst auch mit 88 noch einen neuen Soulmate beim Bingo im Altersheim treffen."



"So lange will ich aber nicht mehr waaarteeen", schluchzt Kaja nun wieder.



"Was ich sagen will: Es gibt so viele wunderbare Menschen auf der Welt. Da wäre es doch gelacht, wenn das Schicksal nicht mindestens vier gigantische Lieben für uns bereithalten würde. Ist doch eh alles Zufall, oder?"



Kaja nickt.



"Die einen haben Pech und treffen Jahrzehnte lang keine Sau, die zu ihnen passt. Andere verlieben sich gleichzeitig in zwei Leute. Manche bleiben ein Leben lang bei ihrer ersten großen Liebe - wenn man sich gemeinsam weiterentwickelt und gleiche Ziele hat, super. Aber wenn‘s nicht mehr passt, muss man sich trennen und hoffen, dass bald der nächste 'Richtige 2.0' kommt. Kann natürlich auch schief gehen ..."



"...wenn 2.0 in Alaska wohnt, zum Beispiel", sagt Kaja und lacht. "Okay, aber vielleicht wohnt 3.0 ja dafür gleich nebenan."

"Äh, Henriette?"



"Ja, Kaja?"



"Bei welchem bist du denn mittlerweile angekommen?"



Ich überlege. "Einen oder zwei habe ich bestimmt noch übrig. Aber vielleicht brauche ich die gar nicht mehr."



"Na, dann ist ja gut."





* Alberne Liste von Leuten, die ihre "Richtigen" schon aufgebraucht haben:



- Boris Becker



- George Clooney



- Donald Trump



Alberne Liste von Leuten, die offenbar mehr "Richtige" haben als andere:



- Jennifer Lopez



- Leonardo DiCaprio



- Mörtel Lugner