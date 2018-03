Kreisch! Großalarm! Heidi Klum (44) datet angeblich den 16 Jahre jüngeren "Tokio Hotel"-Gitarristen Tom Kaulitz. Ich danke Gott auf Knien dafür. Die schrägste deutsche Love-Konstellation seit Lindemann/Thomalla. Sie haben das Potential, Klatsch-Junkies wie mich in den kommenden Monaten sehr, sehr glücklich zu machen. Denn es hagelt bereits gehässige Kommentare, u.a. von Toms Ex-Flirt Shermine Shahrivar: "Jetzt hat Heidi fünf Kinder!" Geht doch nichts über Beef unter Promis.

Henriette Hell: Was ich über Sex gelernt habe Eiko Weishaupt Henriette Hell wurde 1985 geboren und arbeitet als Journalistin/Autorin in Hamburg und unterwegs auf ihren Reisen rund um den Globus. Ihr Buch "Achtung, ich komme! In 80 Orgasmen um die Welt" ist 2015 erschienen und wurde prompt zum Bestseller. 2017 folgte "Erst kommen, dann gehen – Die Sexbibel fürs 21. Jahrhundert". Henriette schreibt gerne, ehrlich und lässig über Sex, weil sie findet, dass das viel zu wenig Leute tun.

Das Beste an der Sache, ist der lässige Way of Heidi. Unser (gefühlt) einziger Weltstar hat sich noch NIE um die gesellschaftlichen Konventionen deutscher Spießbürger geschert – und ist damit mehr denn je ein Vorbild in Sachen selbstbestimmter weiblicher Genussfähigkeit. Sie nimmt sich das, was sie will. Schon immer. Egal, was andere davon halten. Warum auch nicht, mit geschätzten 70 Mio. Euro auf dem Konto. Rattencool, Heidi.

"Sie steht jetzt wohl auf jüngere statt auf ältere Männer", analysierte kürzlich ihr erster Ehemann, der mittlerweile 57-Jährige Friseur Ric Pipiono die Lage. Ihn und Heidi trennt derselbe Altersunterschied wie Heidi und ihr letzter Freund Vito Schnabel – nur eben genau anders herum. Tendenz: steigend!

Tom Kaulitz ist 16 Jahre jünger als das Topmodel. Sollte er tatsächlich ihr neuer Freund werden, dann liegt eine chillige Zeit vor Heidi. So junge Typen machen einfach bedeutend weniger Stress als Gleichaltrige. Bei ihrem Ex-Gatten Seal, der seine größten Erfolge Mitte der Neunziger feierte, hatte man ja immer so ein bisschen das Gefühl, dass er nicht so gut damit zurecht kam, dass Heidi bei Weitem erfolgreicher war. Gelegenheitskiffer Tom würde sich den Stress wahrscheinlich gar nicht erst machen. Er lebt seit Jahren zurückgezogen mit seinem Zwillingsbruder in L.A., haut ab und zu noch ein bisschen Mucke raus, scheint aber sonst recht bequem von der gescheffelten Millionen aus vergangen Zeiten zu leben. In jedem Fall ist er dazu in der Lage seinen eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten.

Toy-Boy, der für sich sorgen kann

Das ist in der heutigen Zeit schonmal ein großer Pluspunkt! Eine erschreckend hohe Anzahl an Männer schafft es nicht einmal mit Mitte/Ende 40 ihre monatliche Miete einigermaßen adäquat zu sichern. Tja.

Insofern genügt es doch, dass Tom die Heidi mit ein bisschen Geklimpere auf seiner Gitarre zum Dahinschmelzen bringen könnte. Garniert mit ein bisschen Geplaudere – auf Deutsch! – über das Auswandererleben in Hollywood. Gemeinsam haben die beiden Exil-Deutschen eine Menge. Bei jedem Schritt, den sie tun, ist ihnen die Missgunst und die Häme der Einwohner ihres Heimatlandes sicher. Die Deutschen lieben ihre größten Stars nicht, sie lästern am liebsten über sie.

Heidi Klum wurde zum Beginn ihrer Karriere zum weltweiten Aushängeschild "unserer" deutschen Werte wie, äh, Fleiß, Pünktlichkeit und natürlich auch dem klassischen Bild der heilen Familie. Tja, und heute? Da ist die Wegbereiterin einer neuen Generation von Frauen, die sich nehmen, was sie wollen. Weil sie es sich leisten können, keine Kompromisse mehr eingehen zu müssen. Motto: Gönn dir!

Alte Knacker hatte sie genug im Bett

"Normale" Leute in ihren Vierzigern können ja manchmal auch echt verdammt langweilig und anstrengend sein, wenn sie mit ihren Wehwehchen und pseudointellektuellen Gesprächsthemen kommen. Vor allem, wenn man selbst eine Berufsjugendliche ist, der sich in ihren hippen Shows nonstop mit Teenagern, hippen Künstlern und Popstars um die 20 umgibt. Und mit bedeutend älteren Männer kennt sich Heidi jedenfalls zur Genüge aus. Nach ihrer Ehe mit dem 13 Jahre älteren Ric Pipino folgte eine Beziehung mit Flavio Briatore, mit dem sie auch eine Tochter hat. Er ist 23 Jahre älter als das Model! Gut lief es mit ihm nicht gerade …

Warum also nicht mal das andere Extrem ausprobieren? Solange sie eins im Hinterkopf behält: Wenn das Alter ihrer Lover in den kommenden Jahren immer weiter abnimmt, während Heidi selbst allmählich das Rentenalter erreicht (siehe auch: Madonna), könnte sie irgendwann Probleme mit dem Jugendschutz bekommen!

Höhö.

Kleiner Scherz.

Sorry, Heidi.

Wie gesagt: Gönn ihn dir!