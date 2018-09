Wer gerade frisch verlassen, betrogen, gedemütigt, ersetzt wurde, dramatisiert seine Lage gerne mal und jammert: "Ich werde nie wieder lieben können! Mein Herz wurde gebrochen. Das ertrage ich nicht noch einmal." Aber so einfach ist das leider gar nicht – weil in dieser tollen Welt theoretisch hinter jeder Straßenecke neue aufregende Menschen lauern, die uns begeistern könnten. Da muss man dann erst mal widerstehen können.

Wer sich jetzt – mit (noch) gebrochenem Herzen – vorschnell in die nächste Affäre stürzt, dem ergeht es wie jemandem, der seinen Kater mit einem Konterbierchen betäubt, aus dem dann zwei oder drei werden, und der infolgedessen am nächsten Tag schon wieder verkatert ist. Vielleicht sogar noch schlimmer! Gesund ist das nicht.

Liebes-Detox als Medizin

In der Liebe läuft es ähnlich. Man kann sich über Enttäuschungen zwar mit Flirts hinwegtrösten, aber die Wunden klaffen trotzdem noch, sind nicht plötzlich verschwunden. Wer sich in diesem fragilen Zustand hauruckartig in die nächste Beziehung stürzt, verdrängt seinen Kummer lediglich. Er ist nicht weg, sondern wird eines Tages zurückkommen, wenn man es am wenigsten erwartet.

Henriette Hell: Love from Hell Eiko Weishaupt Henriette Hell wurde 1985 geboren und arbeitet als Journalistin/Autorin in Hamburg und unterwegs auf ihren Reisen rund um den Globus. Ihr Buch "Achtung, ich komme! In 80 Orgasmen um die Welt" ist 2015 erschienen und wurde prompt zum Bestseller. 2017 folgte "Erst kommen, dann gehen – Die Sexbibel fürs 21. Jahrhundert". Henriette schreibt gerne, ehrlich und lässig über Sex, weil sie findet, dass das viel zu wenig Leute tun.

Deshalb ist es besser, seinen Herzschmerz erst mal vorsichtig heilen zu lassen, am besten auf einer ausgedehnten Kur – mit Liebes-Detox als Medizin.

Stichwort: Straight Edge (zu Dt.: "nüchterner Vorteil" oder "gerade Kante"). Schon mal gehört? Das ist eine Gegenkultur aus dem Bereich des Hardcore Punks, deren Grundsatz lautet: Don't fuck. Don’t drink. Don’t smoke.

Für die Mitglieder kommen u. a. One-Night-Stands nicht in Frage, weil sie Menschen nicht als Sexobjekte erniedrigen wollen. Mit Selbstdisziplin gegen die Zwänge und Verführungen der Spaßgesellschaft! Dazu könnte man mittlerweile auch fast schon die "Ware Liebe" stellen.

Unsere Städte sind zugepflastert mit Plakaten von Dating-Apps, Hochzeiten und Junggesellenabschiede werden heutzutage zu gigantischen, dekadenten Events aufgeblasen und Werbung, Medien, Hollywood vermitteln Singles, dass er für sie nur ein Ziel im Leben geben kann: ENDLICH den richtigen Partner finden und eine Familie gründen.

Aber die Liebe ist nun mal nicht immer nur der Ponyhof, als der sie uns verkauft wird. Liebe kann schwere Wunden hinterlassen, uns in Depressionen stürzen, unser ganzes Leben aus der Bahn werfen. In diesem Zustand rate ich: Don’t love.





Aber das ist gar nicht so einfach – sein Herz nicht gleich wieder an den nächstbesten Charmeur zu verlieren. Deshalb kommen hier mal 7 (nicht ganz ernst gemeinte) Tipps, die garantieren, dass du erst mal eine Weile allein bleibst:





1. Lass dir einen Damenbart wachsen. Oder kleb dir einen falschen Bart auf.

2. Vermeide es, deine Wohnung zu verlassen. Nutze Lieferdienste und Home Office.

3. Niste dich für eine Weile bei deinen Eltern ein. In deinem alten Kinderzimmer ist das W-Lan sehr schlecht. Ein Nachtleben existiert praktisch nicht. Dafür gibt es immer genug zu essen und du kannst in Ruhe fett werden.

4. Wirf dein Smartphone ins Klo. Wirklich.

5. Trage immer gut sichtbar ein paar Exemplare des "Wachtturms" mit dir herum. Wenn dir jemand zu nahe kommt, faselst du etwas von Jehovas Königreich.

6. Schieb einen Kinderwagen mit einer Babypuppe darin vor dir her, wenn du doch mal das Haus verlassen musst. Trage löchrige Klamotten und trainiere dir ein irres Lachen an.

7. Statt kitschiger Liebesfilme schaust du dir ab sofort nur noch Dokus über Krieg, Naturkatastrophen und einzelgängerische Eisbären an.

Zieh das Programm vier Wochen durch. Danach, das verspreche ich dir, bist du geheilt und wieder bereit für eine neue Liebe.