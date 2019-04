BREAKING: Johnny Depp hat eine neue Freundin. Es handelt sich um ein russisches Gogo-Girl, Mitte 20. Man traf sich vor Monaten auf einer Party in L.A. und SIE wusste angeblich nicht, wer ER ist. Ja, nee, ist klar, Süße … Kurz darauf zog Polina Glen auch schon bei Megastar Johnny ein, während der sich noch mitten im schlimmsten Rosenkrieg mit seiner Ex befand. Und alle nur so: Oh, Johnny …

Ja, schon klar. Ich steck nicht drin in Depps neuer Beziehung. Vielleicht ist Polina ja eine ganz Liebe, die ihm auch ab und an mal den Buddel Rum wegnimmt. Aber sind wir mal realistisch: Die ganze Sache riecht gefährlich nach Wendler. Einziger gefühlter Unterschied: Das Kamerateam von VOX ist nicht mit dabei, während Johnny sein Ego mithilfe einer 30 Jahre Jüngeren wieder versucht aufzupolieren.

Mein Poster-Boy

Henriette Hell: Love from Hell Eiko Weishaupt Henriette Hell wurde 1985 geboren und arbeitet als Journalistin/Autorin in Hamburg und unterwegs auf ihren Reisen rund um den Globus. Ihr Buch "Achtung, ich komme! In 80 Orgasmen um die Welt" ist 2015 erschienen und wurde prompt zum Bestseller. 2017 folgte "Erst kommen, dann gehen – Die Sexbibel fürs 21. Jahrhundert". Henriette schreibt gerne, ehrlich und lässig über Sex, weil sie findet, dass das viel zu wenig Leute tun.

Puh, so langsam kann ich echt nicht mehr mit ansehen wie der einstige "Sexiest Man Alive", der jahrelang als Poster über meinen Bett hing, immer weiter in sein (Liebes-)Unglück rennt …

Erinnert ihr euch noch an den Film "Chocolat"? Damals war Johnny auf dem Höhepunkt seiner Karriere, seines Sexappeals … Und privat? Lief alles magnifique. Tolle Familie, private Karibikinsel, französisches Savoir-vivre, Rekordgagen für "Fluch der Karibik" … Alle haben den extravaganten Charakterdarsteller vergöttert.

Und dann kam Amber Heard. Das blonde Gift verdrehte Johnny am Set von "The Rum Diary" den Kopf. Für Amber verließ er nach 14 Jahren Vanessa Paradis und machte ihr einen Antrag. Danach begann der Absturz. Johnny und Amber taten sich nicht gut. Es kam innerhalb der Ehe zu einer Reihe von gewalttätigen Auseinandersetzungen. Heard bezeichnete ihren Ex vor Gericht gar als "Monster", warf ihm Drogenmissbrauch vor. Johnny behauptet das Gegenteil. Die Wahrheit versucht gerade ein Gericht zu ergründen. Aber egal wie diese Schlammschlacht endet: Johnny ist aktuell nur noch ein Schatten seiner selbst. Auf neuen Fotos wirkt der 55-Jährige aufgedunsen, benebelt, völlig fertig.

Klar, Liebeskummer ist ein Arschloch. Und die besten Gegenmittel sind halt immer noch Saufi, Schoko und Bumsi. Also, zack, das süße Gogo-Girl eingepackt und mit nach Hause genommen. Schon Pablo Picasso wusste: "Das Flüstern einer schönen Frau hört man weiter als den lautesten Ruf der Pflicht." Mal sehen wo ihn die Sache hinführt. Vielleicht zu einer eigenen Doku-Soap à la Michael Wendler? Denn an guten Jobs mangelt es Depp neuerdings leider auch. Warner Bros. will ihm seine Rolle in der "Phantastische Tierwesen"-Reihe wegnehmen und auch bei "Fluch der Karibik" flog Johnny raus. In Zeiten von #metoo geht keiner mehr ein Risiko ein …

Der Brad weiß weiter

Mein Tipp an Johnny: Eine Selbsthilfegruppe mit Brad Pitt gründen! Der Gute hat nämlich fast denselben Ärger durchgemacht. Brad trennte sich 2004 – auf dem Höhepunkt seiner Karriere – von Vorzeige-Ehefrau Jennifer Aniston, weil er sich am Set von "Mr. & Mrs. Smith" in seine superscharfe Kollegin Angelina Jolie verknallt hatte. Die reichte allerdings elf Jahre später die Scheidung ein und warf ihrem Pitt vor ein gewalttätiger Säufer zu sein. Autsch!

Tatsächlich gestand Brad später, dass es seit seiner Jugend keinen Tag gab, an dem er keinen Alkohol getrunken hatte. ABER: Brad konnte sein Image wieder reinwaschen, indem er öffentlich zu Kreuze kroch und erfolgreich eine Therapie machte.

Davon ist Johnny im Moment leider noch weit entfernt. Sein Motto: "Just keep moving forward and don’t give a shit about what anybody thinks. Do what you habe to do. For you." Das beste FÜR IHN wären wohl aber ein paar Monate Rehab und nicht schon wieder eine total verrückte Blitzhochzeit.