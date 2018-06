Zu meiner letzten Kolumne "Urlaub mit der Affäre? Der reinste Horror!" erreichte mich am Montag via Instagram eine Beschwerde von einem gut aussehenden, jungen Mann. Er fände es unfair, dass in meinem Artikel nur die Männer ihr Fett weg bekämen. Frauen – egal, ob feste Freundin oder Geliebte – hätten ihn auf Reisen auch schon des Öfteren an den Rande des Wahnsinns getrieben.

Seine Warnung an alle Männer: "Bloß, weil ihr den schärfsten Sex aller Zeiten miteinander habt, heißt das noch lange nicht, dass ihr auch im Urlaub miteinander harmoniert – wenn zwischen Hotelzimmer und Poolbar plötzlich eine weibliche Neurose nach der anderen zu Tage tritt."

Neurosen-Urlaub

Kurz darauf schickte mir ein Leser – als Beleg – eine Liste mit den nervigsten Sätzen, die seine Ex im letzten Urlaub losgelassen hatte. "Damit du mal eine Ahnung bekommst, was wir Männer zum Teil so erdulden müssen", schrieb er dazu. "Und, ja, meine Wunden sind noch frisch."

Ich muss zugeben, bei dem ein oder anderen Punkt fühlte ich mich glatt ein wenig ertappt ... Aber lest selbst:

Henriette Hell: Love from Hell Eiko Weishaupt Henriette Hell wurde 1985 geboren und arbeitet als Journalistin/Autorin in Hamburg und unterwegs auf ihren Reisen rund um den Globus. Ihr Buch "Achtung, ich komme! In 80 Orgasmen um die Welt" ist 2015 erschienen und wurde prompt zum Bestseller. 2017 folgte "Erst kommen, dann gehen – Die Sexbibel fürs 21. Jahrhundert". Henriette schreibt gerne, ehrlich und lässig über Sex, weil sie findet, dass das viel zu wenig Leute tun.

"Guck mal, ich hab schon sechs Linkes für mein Selfie im Flugzeug!"

"Ich möchte heute im Hotel bleiben. Die Sonne ist nicht gut für meinen Teint."

"Ich möchte nicht an den Strand, die Seeluft versaut mir die Frisur."

"Die Kellnerinnenschlampe hat doch gerade mit dir geflirtet – und du gibst ihr auch noch Trinkgeld?!"

"Ey, pass doch auf – du bringst ja den ganzen Sand mit ins Hotelzimmer!"

"Leg sofort die Gabel weg! Wir müssen erst noch ein paar Fotos vom mir und dem Essen machen."

"Spinnst du? Das machen Frauen nur in Pornos – sonst nie!"

"Upsi, ich hab meine ganzen Bankkarten zu Hause vergessen..."

"Bist du irre? Ich lass meinem teuren Schmuck nicht im Hotelzimmer. Den kann ich auch am Strand anziehen." Und später: "Kreisch!!! Wo ist mein rechter Ohrring?!?!"

"Gibts an diesem blöden Strand denn nirgendwo Steckdosen für mein iPhone?!

"Los, kämm dir mal die Haare. Ich will gleich, wenn die Drinks kommen, bei Instagram live gehen!"

"Was soll das heißen, du findest meine Sonnenbrille hässlich? Kim Kardashian hat genau dieselbe. Die kostet 600 Euro! Du hast von Mode echt null Ahnung."

"Was soll das heißen, wir haben bloß vier Sterne plus?! Geizkragen."

"Du hättest doch nicht All Inclusive buchen brauchen. Ich bin gerade auf Diät. Würde dir auch nicht schaden..."

"Ich kann jetzt nicht mit dir schlafen, ich bin frisch mit After Sun Lotion eingecremt."

"DA! Mein Koffer! Los! Schnell! DAAAA! Hol ihn doch! Schnell!" Nachdem man ihn vom Gepäckband gewuchtet hat: "Ups, der sah nur so aus wie meiner, hihi."

"DAS willst du heute Abend anziehen? Verarsch mich nicht ..."

"Du, der Urlaub mit dir war echt toll. Danke noch mal für alles und so. Aber, ähm, ich brauch jetzt erst mal etwas Abstand ...