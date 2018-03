Verliebt sein ist wie ein Drogenrausch. Wenn du verlassen wirst, brauchst du irgendeinen Ersatzstoff, um den kalten Entzug auszuhalten. Aber was hilft denn bitte gegen ein Herz, das in Trümmern liegt? Man fühlt sich gedemütigt, wertlos, erschöpft, traurig und fucking einsam. Kann sich auf nichts mehr konzentrieren. Man verbringt die Tage im Bett und feiert die Nächte durch. Betäubt sich, mit allem, was man kriegen kann und vergiftet damit allmählich auch seinen Verstand. Zu blöd: Das Prinzip "Fuck the Pain away" funktioniert ebenso wenig wie ausgedehnte Spaziergänge an der Elbe oder das "St. Anger"-Album von Metallica auf Anschlag zu hören. Es braucht mehr, um aus dem Selbstmitleid, dem destruktiven Gedankenkarussell ("Ich werde einsam sterben! Keiner will mich!") herauszukommen. Es braucht - einen Perspektivenwechsel! Yoga kann ein Anfang sein. Im Kopfstand zum Beispiel wird aus " beschissen" plötzlich "supergeil". Und auf einmal fällt dir auf, dass der Typ, den du eben noch so geil fandest, eigentlich derbe spießig, verklemmt und total unpassend für dich.



Den Mist als Gabe sehen

Henriette Hell: Was ich über Sex gelernt habe © Dennis Williamson Henriette Hell wurde 1985 geboren und arbeitet als Journalistin/Autorin in Hamburg und unterwegs auf ihren Reisen rund um den Globus. Ihr Buch "Achtung, ich komme! In 80 Orgasmen um die Welt" ist 2015 erschienen und wurde prompt zum Bestseller. 2017 folgte "Erst kommen, dann gehen – Die Sexbibel fürs 21. Jahrhundert". Henriette schreibt gerne, ehrlich und lässig über Sex, weil sie findet, dass das viel zu wenig Leute tun.

"Kurze Frage: Wusstet ihr, dass Kuhscheiße in Indien heilig ist? Kühe werden dort als "Mutter" verehrt und dürfen dort herumlaufen, WO sie wollen, fressen WAS sie wollen und eben auch hinscheißen, WOHIN sie wollen. Ihre Ausscheidungen werden in "Incredible India" (so der Slogan des örtlichen Tourismusverbandes), selbst dann, wenn sie sämtliche Straßen verpesten und verschmutzen, als etwas Göttliches angesehen. "Gott ist in allem", erklärte mir mal mein indischer Kumpel Bhanu. "Wir sehen den Mist als Gabe, weil er für die Landbevölkerung als Brennmaterial oder Bindemittel beim Hausbau dient. Auch ihr Urin hat eine heilende Wirkung – hilft gut gegen Zahnschmerzen. Außerdem hat er eine sakrale Bedeutung: Jeder zum Hinduismus Bekehrte wird mit Urin bespritzt."



Tja, soviel zum Thema Ansichtssache. Ist also alles immer gar nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick scheint. "Alles geschieht aus einem bestimmten Grund", sagt Bhanu gerne. Das hat er sogar gesagt, als ein LKW seine Schwiegermutter überfahren hat. "Vielleicht bewahrt sie das vor noch viel größeren Schmerzen!"



Das kann nun wieder herrlich auf das Ende einer Beziehung übertragen: Wer weiß, wozu es gut ist, dass der Typ JETZT mit dir Schluss gemacht hat und nicht erst in zwei Jahren? Vielleicht hättest du dich in der Zeit ganz schlimm für ihn verbogen? Oder ihm zuliebe auf eine tolle Möglichkeit verzichtet? Oder du wärst wegen ihm - etwa, weil du ihm morgens noch schnell seine Brotdose zum Auto bringen wolltest - ebenfalls von einem LKW überrollt worden! Darauf kann man doch wohl verzichten, oder? Also: Vertraut einfach dem Universum. Das weiß, was es tut. Und die nächste Ersatzdroge ist bestimmt schon näher als du denkst.