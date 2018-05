"Schade, dass dieses Jahr keine von uns heiratet", sagte neulich meine Freundin Sue. Das sagte sie deshalb, weil unsere Mädelsclique im letzten Jahr einen legendären Junggesellinnenabschied in Barcelona verlebt hatte. "Wir können doch trotzdem zusammen wegfahren", schlug ich daraufhin vor. "Sozusagen als eine Art JGA Reloaded!" Es war die Geburtsstunde einer Jahrhundertidee.

Es folgte eine wochenlange Verhandlungsphase für die Mütter unter uns. Welches lange Wochenende würden ihre Gatten für welche Gegenleistung "opfern", an dem sie sich allein um die lieben Kleinen würden kümmern müssen?

Henriette Hell: Love from Hell Eiko Weishaupt Henriette Hell wurde 1985 geboren und arbeitet als Journalistin/Autorin in Hamburg und unterwegs auf ihren Reisen rund um den Globus. Ihr Buch "Achtung, ich komme! In 80 Orgasmen um die Welt" ist 2015 erschienen und wurde prompt zum Bestseller. 2017 folgte "Erst kommen, dann gehen – Die Sexbibel fürs 21. Jahrhundert". Henriette schreibt gerne, ehrlich und lässig über Sex, weil sie findet, dass das viel zu wenig Leute tun.

Liebe, Ehe und Schnaps.

Auch mussten wir unseren (neidischen) Männern erstmal erklären, was bei einem "JGA Reloaded" überhaupt gefeiert wird. Dabei versteht sich das von selbst: Unsere Unabhängigkeit, Trinkfestigkeit, Freundschaft und die Liebe an und für sich, denn immerhin hält die Ehe unserer Braut aus 2017 nun schon ein ganzes Jahr!

Bei der Auswahl des Ziels fackelten wir nicht lange und buchten tolldreist dasselbe Hotel in Prag, in dem der Bräutigam letztes Jahr mit seinen Jungs eingecheckt hatte und welches dank der integrierten Bierstube als "obergeil" befunden worden war.

Abrocken wie die Alten

Im Spaßexpress nach Tschechien trafen wir unsere Zukunft: Rita, 52, war mit ihren "Mädels" in Dresden verabredet, wo sie abends in einem Studentenclub zu den Klängen einer "Schdoooons"-Coverband "richtig geil abrocken" wollten, "wie früher".

Auch in Prags Altstadt wimmelte es nur so vor gut gelaunten Frauengruppen jeden Alters. Die Jungs wirkten häufig etwas mitgenommen. Angesichts der niedrigen Bierpreise legten viele eine ähnliche Maßlosigkeit an den Tag wie fettleibige Briten am "All inclusive"-Buffett eines 3-Sterne-Hotels in El Arenal. Infolgedessen traf man die Herren der Schöpfung meist grölend, lallend oder schlafend an.

Kann halt nicht jeder: Drei Tage durchfeiern, ohne negativ aufzufallen.

So klappt's mit dem JGA Reloaded

Deshalb – Obacht! Wenn euer "JGA Reloaded" ein Erfolg werden soll, müsst ihr folgende Grundregeln beachten: