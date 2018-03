In letzter Zeit sprechen mich Männer häufiger auf mein Alter an. Ich bin jetzt 32. Und fühle mich wie, äh, ziemlich geile 32. Selbstbewusst, frei, entspannt, zufrieden mit meinem Leben.

Kinder sind aktuell kein Thema für mich. Solange ich mit niemandem zusammen bin, mit dem ich mir das gut und schön vorstellen kann, bringt es sowieso nichts, sich darüber Gedanken zu machen. Ob man diesen Schritt wagen möchte, spürt man irgendwann, glaube ich, ganz intuitiv. Oder halt nicht. Ist ja keine Pflicht und das Leben auch "ohne" ziemlich geil.



Henriette Hell: Was ich über Sex gelernt habe © Dennis Williamson Henriette Hell wurde 1985 geboren und arbeitet als Journalistin/Autorin in Hamburg und unterwegs auf ihren Reisen rund um den Globus. Ihr Buch "Achtung, ich komme! In 80 Orgasmen um die Welt" ist 2015 erschienen und wurde prompt zum Bestseller. 2017 folgte "Erst kommen, dann gehen – Die Sexbibel fürs 21. Jahrhundert". Henriette schreibt gerne, ehrlich und lässig über Sex, weil sie findet, dass das viel zu wenig Leute tun.

Verrückterweise nehmen einem einige Männer diese "Alles kann, nichts"-Attitüde nicht ab. Neulich meinte einer zu mir: "Ich mag dich echt gerne und möchte fair zu dir sein, weil du ja schon 32 bist. Wenn du demnächst Kinder willst, bin ich nicht der Richtige." Was soll man da antworten? "Ah, okay, danke fürs Bescheid geben. Dann suche ich mir mal lieber wen anders." Ich meine, es ist ja okay, wenn er sich mit mir keine Familiengründung vorstellen kann. Aber wieso muss er dann extra noch auf meinen süßen, knackigen 32 Jahren rumhacken? Das finde ich spießig und unhöflich.



Das ist Muttis Job



Also wenn mir einer wegen Kindern Druck machen darf, dann meine Mutter. Das ist ihr Job. Sie wünscht sich Enkelkinder. Aber doch nicht mein Date! Dessen Job ist es, unbeschwert und fröhlich mit mir zu flirten.



Gut möglich, dass mir irgendwann der Sinn nach Kindern steht – mit dem passenden Partner im richtigen Moment. Bis dahin werde ich den Teufel tun und Panik schieben. Es gibt schließlich noch haufenweise andere coole Sachen, die man mit seinem Leben anstellen kann. Ein Hostel in Brasilien eröffnen oder sich zusammen mit Freunden eine Bar auf St. Pauli kaufen.



Aber erklärt das mal den Männern! Neulich überraschte mich einer, mit dem ich mich auf ein Gläschen Wein getroffen hatte, aus heiterem Himmel mit folgender Theorie: "Viele gut aussehende, erfolgreiche Frauen Mitte 30 haben es richtig schwer. Sie finden keinen Partner, weil viele Männer keinen Bock haben sich mit ihnen zu messen und durch ihren Erfolg, ihre schicke Wohnung und ihr aufregendes Leben stressen zu lassen. Also suchen sie sich lieber eine kleine 22-jährige, die zu ihnen aufblickt - und auch noch einen geileren Arsch hat. Ich habe haufenweise hübsche, erfolgreiche Freundinnen denen es so geht – sie finden einfach keinen Partner!"



Ist das wirklich so, liebe Männer? Ihr datet aus Faulheit oder mangelndem Selbstbewusstsein lieber einen jungen Hüpfer als eine Frau auf Augenhöhe? Das kann und will ich mir eigentlich nicht vorstellen.



Frauen sollen sich klein und dämlich machen? Echt jetzt!?



Spontaner Lösungsansatz: Ab sofort nur noch mit Männern ausgehen, die zehn oder fünfzehn Jahre älter sind. Weil für die ist man dann ja wieder ein junger, unwissender, süßer Hüpfer! Oder?! Auch möglich: In Zukunft immer sagen, man sei Stewardess, Krankenschwester oder Kellnerin. Das sind nämlich die Jobs, die Männer (laut Umfragen) bei Frauen am sexiesten finden. "Hallo, ich bin Schwester Henriette! Darf es noch ein Glas Tomatensaft sein? Voll hart hier hinterm Tresen. Komm und rette mich - zeig mir ein besseres Leben! Mach mir ein Baby! Ab sofort möchte ich nur noch Ehefrau und Mutter sein!"



Was ich mich beim Treffen mit meinem Kumpel nicht getraut habe zu fragen: Denkst du eigentlich auch so? Und falls ja: Bin ich dir durchschnittlich genug, dass du mich nochmal wiedersehen möchtest – oder findest du mich auch "zu gut" und rufst nie wieder an?!



Ferner SOLLTE ich jetzt wohl hoffen, dass mich der Mann nicht mehr anruft - weil das würde ja immerhin bedeuten, dass er mich extrem attraktiv und erfolgreich findet. Aber auch, dass ich ihm Angst mache. Verrückte Welt!