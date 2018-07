Wenn wir bei 33 Grad halbnackt im Freibad, an der Ostsee oder am Elbstrand brutzeln, bringt das unsere Libido von ganz allein in Wallung: Knackige Surfer, die ihren Sixpack mit Sonnenöl einschmieren, Strandnixen, die genüsslich an ihrem Wassereis lutschen … Dazu stimuliert die Sonne das Glückshormon Serotonin und Männer produzieren mehr Testosteron. Logisch, dass wir an solchen Tagen nur noch eins wollen: Liebe machen! Blöd nur, wenn "Schatzi" im Rekordsommer 2018 vielmehr Kreislaufprobleme statt Lust hat oder wir mal wieder niemanden zum Knutschen haben. Dann sollte man sich schleunigst aus den Gefahrenzonen (Freibad, FKK-Wiese, Strand) begeben – damit es nicht zum, äh, Hitzestau in der Badehose kommt. Hier kommen sicherheitshalber mal 10 Warnsignale, an denen ihr merkt, dass ihr bei der Hitze deutlich zu wenig Sex habt und langsam aber sicher durchdreht:





1. Ihr kauft euch ein Calippo, bloß um endlich mal wieder etwas Langes, Hartes im Mund zu haben.

Henriette Hell: Love from Hell Eiko Weishaupt Henriette Hell wurde 1985 geboren und arbeitet als Journalistin/Autorin in Hamburg und unterwegs auf ihren Reisen rund um den Globus. Ihr Buch "Achtung, ich komme! In 80 Orgasmen um die Welt" ist 2015 erschienen und wurde prompt zum Bestseller. 2017 folgte "Erst kommen, dann gehen – Die Sexbibel fürs 21. Jahrhundert". Henriette schreibt gerne, ehrlich und lässig über Sex, weil sie findet, dass das viel zu wenig Leute tun.

2. In der Wasserrutsche rutscht ihr eurem attraktiven Vordermann immer sofort hinterher, anstatt bis 20 zu zählen, und klammert euch an seinem Rücken fest wie ein Äffchen.





3. Ihr bucht eine schwedische Massage und täuscht schlimme Verspannungen vor. So könnt ihr beim Kneten völlig ungehemmt "Ooohhh!" und "Fester! Ja! Ja! JAAAAA!" brüllen.

Ihr lungert in der Nähe des Imbiss herum und starrt Frauen an, die beherzt in ein





4. Ihr verliert absichtlich euer Portemonnaie samt Perso in der Nähe des Bademeisters, damit er euch kurz darauf mit dem ausrufen kann. Endlich schreit mal wieder jemand euren Namen!





5 Ihr kauft euch einen Billigflug. Egal wohin. Hauptsache, ihr werdet am Flughafen beim Security-Check so richtig schön abgetastet. Dafür spickt ihr eure Taschen mit Dingen, bei denen es garantiert piept.





7. Warnung: Sobald ihr mit dem Gedanken liebäugelt, illegale Substanzen in eurem Körper durch den Security-Check zu schmuggeln, um noch intensiver gefilzt zu werden, solltet ihr euch freiwillig einweisen lassen.





8. Die Blubberdüsen im Schwimmbecken sind eure neuen besten Freunde.





9. Ihr praktiziert Nacktyoga auf eurer Terrasse, damit euer attraktiver Nachbar sieht, was ihm, äh, entgeht.





10. Obwohl ihr schlimme Höhenangst habt, zwingt ihr euch, vom 10-Meter-Turm zu springen – nur um mal wieder so richtig laut zu schreien.