Wer eine heiße Affäre hat, träumt ganz automatisch auch mal davon wie es wohl wäre mit dem Objekt der Begierde zu verreisen. Vorzugsweise in ein luxuriöses Resort auf den Seychellen. Honeymoon-Style. Der perfekte Schauplatz für gaaanz viel heißen Sex und möglicherweise sogar den ein oder anderen romantischen Schwur. Hmmm. Das klingt verlockend, nicht wahr?

Doch ich warne Sie: Es ist ein großer Unterschied, ob Sie Ihren Lover nur ab und zu für ein paar prickelnde, Champagner-durchtränkte Stunden treffen – oder plötzlich zwei Wochen lang 24/7 Tisch, Bett und Bad mit ihm teilen müssen. Tschüß Quality Time, hallo Realität!

Henriette Hell: Love from Hell Eiko Weishaupt Henriette Hell wurde 1985 geboren und arbeitet als Journalistin/Autorin in Hamburg und unterwegs auf ihren Reisen rund um den Globus. Ihr Buch "Achtung, ich komme! In 80 Orgasmen um die Welt" ist 2015 erschienen und wurde prompt zum Bestseller. 2017 folgte "Erst kommen, dann gehen – Die Sexbibel fürs 21. Jahrhundert". Henriette schreibt gerne, ehrlich und lässig über Sex, weil sie findet, dass das viel zu wenig Leute tun.

Spätestens, wenn Sie fünf der nachfolgenden Sätze aus seinem Munde gehört haben, ist es ganz sicher aus und vorbei mit der sexuellen Anziehungskraft:

- Gehen wir zurück ins Hotel? Ich muss mal groß.

- Boah, ey, ich schwitze wie ein Schwein.

- Aber JEDEN Tag kann ich nicht. Nur damit du’s weißt.

- Fragst du mal an der Rezeption, ob die eine zweite Decke für mich haben? Mit Klimaanlage erkälte ich mich sonst.

- Die Kamera war sehr teuer. Die gebe ich nicht aus der Hand. Du kannst doch eh nicht damit umgehen.

- Du schuldest mir noch zwei Dollar für die Cola vorhin. Und das Taxi eben habe ich auch bezahlt.

- Knutschen in der Öffentlichkeit ist so gar nicht mein Ding. Sorry.

- Eine kurze Hose langt ja wohl für zwei Wochen.

- Mir ist langweilig.

- Mist, ich hab mein gutes Hemd vergessen. Aber stört dich doch nicht, oder? Ich mag ja an dir dass du nicht so oberflächlich bist.

- Ob die hier irgendwo Champions League zeigen?

- Ich finde, du trinkst zu viel. Ein Glas Wein zum Essen reicht doch. Und mittags würde ich das ganz lassen.

- Ich hätte schon Lust, es mal mit einer Einheimischen zu treiben.

- An deiner Stelle würde ich jetzt erstmal eine Weile NICHT ins Badezimmer gehen. Hehe.

- Ich will am Fenster sitzen! Ich will am Fenster sitzen!

- Ups! Das war ich nicht ….

- Boah, ich muss schon den ganzen Tag von diesem Fischcurry aufstoßen …

- Die Hitze macht mich völlig fertig. Kannst du mir heute bitte einfach einen Gute-Nacht-Blowjob geben? Ich revanchiere mich auch … irgendwann.

- Der andere Bikini steht dir aber besser. In diesem wirkst du irgendwie … moppelig.

- Ganz schön teuer, das Hostel. Lass uns doch ab morgen lieber zwei, drei Nächte in einem Mehrbettzimmer pennen.

- Muss ich mich vor dem Essen nochmal umziehen oder kann ich mit Badehose ins Restaurant?

- Was machen wir heute?

- Boah, geil – eine McDonalds-Filiale! Lecker Frühstück.

- Komisch, ich hab schon wieder Hunger.

- Du siehst aus wie ein frischgekochter Hummer! Strand und du – das passt irgendwie nicht so gut, oder?

- Mir ist so heiß. Bitte geh du nach oben.

- Hm. Ich hätte wohl doch mehr Unterhosen einpacken sollen. Naja, zieh ich die hier halt nochmal auf links.

- Och, nö, ich will dir nicht schon wieder den Rücken eincremen.

- Findest du meine Fußnägel sind zu lang?