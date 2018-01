Na, Lust auf Nachwuchs? Dann solltet ihr "Schatzi" unbedingt am morgigen Montagabend verführen. Der 8. Januar ist nämlich statistisch gesehen der furchtbarste, äh, fruchtbarste Tag des Jahres, weil da die meisten Babys gezeugt werden!

Die Deutsche Bahn forderte diese Woche deshalb in einem mittlerweile wieder gelöschten (Skandal-)Werbeclip alle Leute in " Fernbeziehungen, Nahbeziehungen, Ab-und-zu-Beziehungen" dazu auf, mal wieder "zusammen zu kommen". Uhh-jaaa! Gezeigt wurden überdimensionale Spermien und Eizellen von einem "Trainer" auf den großen Showdown vorbereitet werden. "Das ist unser Tag! Schwimmt schneller als je zuvor!"



Eher weniger als zuviel

Das Motto lautet also: Mehr Sex für ganz Deutschland. Das ist super, weil ich jede Menge Leute kenne, die total untervögelt sind. Meine Freundin Bea zum Beispiel hatte letztes Jahr nur Pech mit Männern:



Der eine wollte, aber konnte nicht.



Der andere konnte, aber wollte nicht.



Henriette Hell: Was ich über Sex gelernt habe © Dennis Williamson Henriette Hell wurde 1985 geboren und arbeitet als Journalistin/Autorin in Hamburg und unterwegs auf ihren Reisen rund um den Globus. Ihr Buch "Achtung, ich komme! In 80 Orgasmen um die Welt" ist 2015 erschienen und wurde prompt zum Bestseller. 2017 folgte "Erst kommen, dann gehen – Die Sexbibel fürs 21. Jahrhundert". Henriette schreibt gerne, ehrlich und lässig über Sex, weil sie findet, dass das viel zu wenig Leute tun.

Und ihr letzter wollte und konnte zwar, aber nur via Skype, weil er blöderweise in Uruguay lebt. "Ich hatte letztes Jahr höchstens dreimal Sex", jammerte Bea gestern am Telefon. "Allmählich habe ich das Gefühl vor lauter sexueller Energie zu platzen!" Dreimal Sex im Jahr – damit liegt Bea wohl echt krass unterm Durchschnitt. Aber was ist das eigentlich, dieser ominöse "Durchschnitt"?!



Laut einer Studie des Kondomherstellers Durex haben Deutsche durchschnittlich 97 Mal Sex im Jahr. Paare, die zusammenleben, vereinigen sich angeblich 131 Mal jährlich. Verheiratete tun’s 85 Mal und Singles haben immer noch 64 Mal im Jahr Sex.



OMG - ein ONS pro Woche?

Okaaay … Ich weiß ja nicht, wen die da interviewt haben – aber ich kenne keinen Single, der MEHR als einen One-Night-Stand pro Woche hat! Nur so käme man auf 64 Mal Sex im Jahr. Mit ständig wechselnden Partnern?! Das braucht doch nun echt kein Mensch.



Stellt sich die Frage, wieviel Sex denn überhaupt "normal" ist. In einer Umfrage des "Focus" plädierte fast jeder Zweite für ein- bis zweimal in der Woche. Die meisten Leute würden außerdem glauben, dass ihre Kollegen, Nachbarn, Freunde alle viel mehr Sex hätten als sie selbst. Das erhöht natürlich den Druck. Ist aber Unsinn, denn am Ende geht es doch um die Qualität.



"Wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich nur noch einmal im Jahr richtig guten Sex – oder jede Woche eine 08/15-Nummer haben dürfte – ich würde das eine Mal nehmen", sagte Bea neulich zur mir. Während ich noch überlegte, ob das wirklich die bessere Wahl war, fuhr sie fort: "Überhaupt finde ich Fernbeziehungen gar nicht so übel. Man sieht sich ein- oder zweimal im Monat – und fällt jedes Mal leidenschaftlich übereinander her, weil man sich so vermisst hat. Und den Rest der Zeit hat man seine Ruhe. Was willst du mehr?"



Dann doch lieber mit der Bahn

"Dass mich nachts jemand im Arm hält", überlegte ich laut. Aber Bea schüttelte energisch den Kopf. "In der Liebe geht es doch nicht darum, dass dir nachts jemand die Füße wärmt – sondern darum, den EINEN besonderen Menschen zu finden, der dich derart flasht, dass du für ein einziges kurzes Treffen mit ihm durch die Hölle gehen würdest."



"Achso. Äh, ja", stotterte ich. "Stimmt." Aber dann wenigstens mit dem günstigen Sparpreis der Deutschen Bahn. Dann geht das nämlich auch öfter als bloß einmal im Jahr.