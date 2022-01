Hollywoodschaukeln sind Spielzeug und Hängematte in einem. Doch wohin damit im Winter, wenn in der Garage kein Platz ist? So schützen Sie die Hollywoodschaukel vor Wind und Wetter. Praktische Tipps und Ideen.

Die Tage, in den man auf der Hollywoodschaukel im Garten oder hinterm Haus bei einem Kaltgetränk den Feierabend genießen konnte, sind vorbei. Bis zum Frühling ist es noch ein Weilchen hin. Klar, ein Heißgetränk und eine kuschelige Decke sind eine Option. Doch die meisten machen es sich aktuell lieber im warmen Wohnzimmer gemütlich, während die Hollywoodschaukel im Freien Wind und Wetter trotzen muss. Wer die Gartenschaukel aus Platzgründen draußen stehen lass muss, sollte sie wetter- oder noch besser winterfest einpacken. Sonst könnten die beschwingten Sommerabende bald gezählt sein. So macht man eine Hollywoodschaukel wetterfest und das ist vor dem Einpacken wichtig.

Hollywoodschaukel wetterfest machen: Die Vorbereitung

Wer keine Möglichkeit hat, die sperrige Hollywoodschaukel im Wintergarten, der Garage oder anderswo trocken über den Winter zu bringen, sollte nicht sofort eine Schutzhülle über das gemütliche Schaukelsofa werfen. Vor allem Holzkonstruktionen reagieren sehr sensibel auf die unvermeidbaren Temperaturschwankungen während der kalten Jahreszeit. Selbst wenn Sie mit einer Plane abgedeckt werden. Behandeln Sie Holzmöbel deshalb vor dem Einlagern möglichst mit einem speziellen Öl für den Außenbereich. Wichtig: Damit das Holzöl die gewünschte Wirkung erzielt und das Holz entsprechend schützt, sollten beim Ölen mindestens zehn Grad Celsius sein. Im Zweifel verschieben Sie die das Einölen besser ins Frühjahr.

Auf keinen Fall verschieben sollte man die Ausbesserungsarbeiten an einer Hollywoodschaukel mit Stahlgestell. Das Motto vor dem Einlagern: Ran an die Rostflecken, undichte Stellen oder die abgeplatzte Beschichtung! Rostflecken und Schäden an der Beschichtung sollten zunächst abgeschliffen und danach mit einem Lackstift (z.B. von Picobello) in der entsprechenden Farbe kaschiert werden. Wenn möglich sollten auch diese Arbeiten bei moderaten Außentemperaturen durchgeführt werden. Bei Hollywoodschaukel-Gestellen aus Kunststoff genügt es, wenn sie vor dem Einpacken mit einem sauberen und feuchten Lappen abgewischt werden.

Ganz wichtig: Auflagen gehören ins Trockene

Während das Gestell leicht wetterfest gemacht werden kann und damit auch bei Frost draußen keinen Schaden nimmt, gehören sämtliche Auflagen in den Keller, auf den Dachboden oder an einen anderen trockenen und warmen Ort. Bleiben die Kissen im Winter draußen, trocknen sie nicht mehr komplett. Die Folgen: Stockflecken und im schlimmsten Fall Schimmel. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann auch den Dachbezug abnehmen und einlagern.

Schutzhüllen für die Hollywoodschaukel: Darauf kommt es an

Sind die Auflagen in Sicherheit und das Gestell für frostige Tage und Nächte präpariert, kann die Hollywoodschaukel in die mobile Garage einziehen. Die Abdeckungen gibt es in allen Farben und vielen Materialien. Doch das Wichtigste ist natürlich die Größe. Wer unsicher ist, misst am besten mit einem Zollstock nach, um später nicht aus allen Wolken zu fallen. Je nach Modell der Hollywoodschaukel eignen sich eine Schutzhülle in Kastenform oder mit Spitzdach als Winterquartier. Außerdem wichtig: Die Schutzhülle sollte nicht nur robust und wasserdicht, sondern auch aus UV-beständigem Material sein. Zudem sollte gewährleistet sein, dass die Luft unter der Schutzplane zirkulieren kann. Möglich wird das durch kleine Belüftungslöcher. Einige Hersteller arbeiten auch mit atmungsaktivem Material. Der Verschluss ist Geschmacksache. Solide, eingenähte Reißverschlüsse sind eine sichere Bank. Alternativ genügt auch ein Klettverschluss. In Sachen Luftzirkulation hat die Klettvariante einen Vorteil. Dafür dürfte der Reißverschluss das schaukelnde Schmuckstück etwas besser vor Staub und umherfliegendem Schmutz schützen.

