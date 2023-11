von Anna Scheibe Auch immergrüne Sträucher verlieren Blätter, allerdings werden diese postwendend durch neue ersetzt. Dadurch sind die Pflanzen das ganze Jahr über blickdicht und können als Wind- oder Sichtschutz im Garten dienen. Zudem bieten sie vielen Tieren wie Insekten und Vögeln einen dauerhaften Lebensraum.

Obwohl die immergrünen Pflanzen winterhart sind, sprich sie behalten ihr Blattgrün auch in der kalten Jahreszeit, ist die richtige Pflege das A und O: Das regelmäßige Gießen an frostfreien Tagen beispielsweise ist bei Ziersträuchern wichtig, um Trockenschäden vorzubeugen. Diese entstehen normalerweise, wenn über die Blätter zu viel Wasser verdunstet. Um einem Sonnenbrand durch zu starke Strahlung im Winter vorzubeugen, können Sie empfindliche Pflanzen durch ein Schattiernetz oder Gartenvlies schützen. Und sollte es einmal stark schneien, ist es wichtig, dünne Zweige von der schweren Last zu befreien – andernfalls könnten sie abbrechen. Ansonsten müssen Sie nichts weiter tun, als sich an den immergrünen Sträuchern zu erfreuen. Im Folgenden stellen wir Ihnen einige Exemplare vor.

Winterhart & dekorativ: 6 immergrüne Sträucher

1. Photinia-Hecke 'Red Robin'

Mit einem Abstand von 30 bis 40 Zentimetern zwischen den Pflanzen wächst der immergrüne Strauch 'Red Robin' zu einer dichten Hecke, die zwei bis maximal drei Meter hoch werden kann. Das Besondere an der Glanzmispel (Photinia fraseri) sind ihre Jungtriebe, die – im Gegensatz zu den grünen Blättern – rot leuchten und ein echter Blickfang sind. Zwischen Mai bis Juni bekommt die Hecke sogar weiße Blüten, die sich später in rote Beeren verwandeln. Damit sich die Pflanzen gut entwickeln, benötigen sie einen sonnigen bis halbschattigen Standort.

2. Blauer Ceanothus 'Blue Mound'

Für Blumenbeete und -kübel gleichermaßen geeignet ist der Blaue Ceanothus 'Blue Mound'. Die immergrünen Sträucher sind nicht nur winterhart, sondern blühen auch noch relativ lange – genauer gesagt vom Frühjahr (Mai) bis in den Herbst. Auch als Säckelblume oder Kalifornischer Flieder bekannt, wird die Pflanze bis zu einen Meter hoch, wenn die Standortbedingungen (windgeschützt und lieber sonnig als halbschattig) stimmen. Zudem ist es beim Eingraben wichtig, einen Mindestabstand von 80 bis 100 Zentimetern zu anderen Pflanzen zu wahren.

3. Ilex Crenata 'Luxus® Globe'

Diese immergrünen Sträucher sollen die besten Eigenschaften von Buchsbaum und Stechpalme (Ilex) vereinen. Aus diesem Grund wird der winterharte 'Luxus® Globe' auch als Buchs-Ersatz bezeichnet. Durch ihre kompakte, kugelförmige Wuchsform wird die Pflanze bis zu 60 Zentimeter hoch und bis zu 50 Zentimeter breit. Vorausgesetzt, sie wurde in durchlässige, humose Erde gepflanzt, alternativ verträgt sie Lehm, einen sandigen Boden oder Moor. Sie eignet sich als niedrige Hecke, kommt aber auch als Formstrauch zur Geltung.

4. Rhododendron 'Nugget by Bloombux®'

Der immergrüne Rhododendron ist mehr als nur winterhart: Im Gegensatz zu anderen Sträuchern soll er unempfindlich gegen Krankheiten sein. Bei 'Nugget by Bloombux®' handelt es sich zwar um eine Zwergsorte, sie eignet sich dennoch genauso als Hecke oder zur Kübelbepflanzung. Ihre wunderschönen Blüten zeigt die Pflanze im Juni, anschließend sollte der Formschnitt erfolgen. Je nachdem, wie stark Sie die immergrünen Sträucher zurückschneiden, werden diese (an einem sonnigen bis halbschattigen Platz) zwischen 50 und 100 Zentimeter hoch.

5. Kirschlorbeer-Hecke

Diese immergrüne Hecke ist ein ebenso schöner wie schnell wachsender Blickfang. Der Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus) wird im Topf geliefert, sollte jedoch im Anschluss umgepflanzt werden – mit einem Abstand von 30 bis 40 Zentimetern zu den direkten Nachbarn. Finden Sie einen sonnigen bis halbschattigen Standort, kann eine mehrjährige Kirschlorbeer-Hecke bis zu vier Meter hoch wachsen. Auch hier ist ein regelmäßiger Formschnitt wichtig, der beste Zeitpunkt dafür ist im Herbst oder Frühjahr (zwischen März und April).

6. Ilex-Stämmchen 'Golden King'

Ebenfalls zu den immergrünen Sträuchern zählt das Ilex-Stämmchen 'Golden King'(Ilex actaclerensis). Zu ihren optischen Vorteilen zählt nicht nur das satte Blattgrün: Über mehrere Monate lang finden sich an der Pflanze rote Beeren, die der Stechpalme das gewisse Etwas verleihen. Positiv wird zudem bewertet, dass die winterharten Zierstämmchen robust, schnittverträglich, pflegeleicht und trockenresistent sein sollen. So wächst die Pflanze genauso an einem sonnigen wie halbschattigen Standort – oder sogar im Schatten.

