So schön ein loderndes Feuer im Kamin auch sein mag, so hinterlässt es dennoch seine Spuren: Setzt sich schwarzer Ruß an der Scheibe ab, wird die Sicht auf das brennende Holz getrübt. Um die hartnäckigen Verschmutzungen wieder zu entfernen, reicht ein gewöhnlicher Glasreiniger oftmals nicht aus.