Es ist doch immer das Gleiche. Da hat man ein dringendes Anliegen auf dem Herzen und derjenige, dem man es mitteilen möchte, ist gerade nicht ansprechbar. Eltern sind bei der Arbeit oder einkaufen oder mit irgendetwas beschäftigt, wobei man sie besser nicht stört. Also schreibt man einen Zettel. Geschwister nerven und brauchen eine unmissverständliche Ansage, die mündlich nicht fruchtet und langfristig gelten soll, also schreibt man einen Zettel. Auf das Christkind, die Zahnfee oder den Nikolaus hat man keinen direkten Zugriff, also schreibt man einen Zettel.

Ohne schriftliche Nachrichten läuft die Kommunikation in Familien nicht. Was bei etwas größeren Kindern irgendwann durch Whatsapp-Nachrichten ersetzt wird, funktioniert bei den kleineren noch handgeschrieben. Die Botschaften hängen am Kühlschrank, liegen auf dem Küchentisch oder werden als Warnung an die Kinderzimmertür geklebt.

Cordula Weidenbach hat sich auf die Suche nach Botschaften gemacht und die schönsten in dem Buch "Ein Bruder zu verkaufen mit Bett und Spielzeug. Wenn Kinder Zettel schreiben" zusammengetragen. Ihre Sammlung hat sie in der eigenen Familie, dem Freundes- und Bekanntenkreis, in Kindergärten, Schulen und auf Spielplätzen erbeutet. Manche Verfasser haben gerade erst schreiben gelernt, andere sind schon fast Teenager, doch bei allen geht es um etwas, was JETZT mal "gesagt" werden muss.

Wenn es nicht die Nachricht selbst ist, ist es in vielen Fällen die kreative Orthografie, die die Botschaften von Kindern so lustig wie lesenswert macht. Und oft auch die Formulierung, vor allem, wenn etwas Böses raus muss. An die Erleichterung und manchmal auch das schlechte Gewissen nach einer solchen Notizen kann sich vermutlich jeder erwachsene Leser noch bestens erinnern ...