Schulsystem in den USA

Ich bin seit einigen Monaten in Amerika und verbringe dort ein Auslandssemester an einer Highschool (so eine Art austauschjahr). An meiner Highschool ist es jedenfalls so das das haupttor zu unterrichtsbeginn verriegelt wird und erst zum schulschluss wieder geöffnet wird. Jeder Schüler bekommt auch einen sogenannten ,, Hall pass'', ein GPS Tracker der jedem schüler am Fuß angelegt wird und zu Unterrichtsende abgenommen wird. Ist das nur an meiner Highschool so oder ist das für gewöhnlich normal in den Staaten?