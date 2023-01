von Eugen Epp Maximal zehn Prozent Überlebenschance räumten die Ärzt:innen der kleinen Dorothea ein. Doch das Baby mit einem angeborenen schweren Herzfehler überstand nicht nur die Geburt, sondern auch eine komplizierte Operation und einen Herzstillstand.

Dass die kleine Dorothea ihre Geburt überhaupt überlebt hat, war bereits ein Wunder. Bei dem Mädchen wurde, bevor es auf die Welt kam, ein hypoplastisches Linksherzsyndrom diagnostiziert. Diese Krankheit gilt als der schwerste angeborene Herzfehler und führt oft zu einem sehr frühen Tod. Den Betroffenen fehlt dabei eine Seite des Herzens. Die behandelnden Mediziner:innen legten den Eltern deshalb nahe, die Schwangerschaft abzubrechen.

Doch Rob Velez und Zofia Fenrych entschieden sich gegen eine Abtreibung. Und so darf das Paar aus Großbritannien ein noch größeres Wunder feiern: Dorothea ist mittlerweile fast sieben Monate alt. Allerdings mussten die Eltern dafür viele bange Momente überstehen – und auch viel Geld aufbringen.

Elf Stunden Operation bei sieben Tage altem Baby

Die Mediziner:innen bezifferten die Überlebenschancen des Babys ursprünglich auf fünf bis zehn Prozent. Um diese zu steigern, musste Dorothea kurz nach der Geburt von einem Spezialisten operiert werden – eine Prozedur, die zudem auch noch extrem teuer war. "Wir setzen alles auf diese Karte", sagte Velez damals. Über Facebook fand er einen Arzt, der bereit war, die Operation durchzuführen, obwohl andere Mediziner:innen die Erfolgschancen als zu gering einschätzten.

Elf Stunden lang dauerte der hochkomplizierte Eingriff, das Baby war da gerade einmal sieben Tage alt. "Ehrlich gesagt war ich schon auf einen Misserfolg vorbereitet", gestand der operierende Spezialist dem britischen Sender ITV. Doch die Operation gelang.

Eltern singen jeden Tag "Happy Birthday"

Darauf folgte allerdings der nächste Schreck: Der Säugling erlitt einen Herzstillstand und konnte erst nach einer Stunde wiederbelebt werden. Doch die kleine Dorothea ist ebenso wie ihre Eltern eine Kämpferin – seitdem macht sie Schritt für Schritt langsame Fortschritte. Allerdings werden weitere Operationen notwendig sein, um dem Baby trotz eines halben Herzens ein möglichst langes Leben zu ermöglichen.

Rob Velez und Zofia Fenrych ist klar, dass jeder Tag mit ihrem Kind ein Geschenk ist. "Wir singen jeden Tag Happy Birthday für sie", sagt der Vater. "Es war wirklich hart, aber ich bin dankbar dafür, wo wir jetzt sind", fügt seine Partnerin hinzu. In der schweren Erkrankung seiner Tochter kann das Paar auch das Positive sehen: "Geld und Erfolg können dir nicht diese Freunde geben. Aber der Kampf um das Leben deines Kindes und die Möglichkeit, sie nach Hause mitzunehmen, kann das", erklärt Rob Velez. "So etwas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt."

Quellen: RTL / ITV / "Sussex Express"

