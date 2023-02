von Anna Scheibe Nicht jedes Kind ist für ein Schaumbad zu begeistern. Gerade dann, wenn es auf Anweisung der Eltern in die Badewanne muss, ist der Widerstand (anfangs) groß. Um den Anreiz zu erhöhen, ist Badewannenspielzeug ein probates Mittel gegen Unlust.

Im Gegensatz zu den üblichen Spielsachen ist Badewannenspielzeug wasserfest. Dadurch hält es problemlos jedem Tauchgang stand und kann beliebig oft wiederverwendet werden – auch im heimischen Planschbecken oder auf einem öffentlichen Spielplatz. Es dient Kindern in erster Linie zur Unterhaltung, indem es sie beim Baden beschäftigt. Für kleine Wasserratten erhöht es den Badespaß, für alle anderen (die nicht gerne planschen) wird die Badezeit automatisch erträglicher gemacht. Wenn Sie noch auf der Suche nach einem passenden Wassergadget sind, werden Sie in der folgenden Liste fündig.

1. OleOletOy Stapelbecher

Dieses achtteilige Set besteht aus verschieden großen Plastikbechern im Meerestier-Design, die übereinandergestapelt oder ineinandergesteckt werden können. Jeder Becher besitzt kleine Löcher, sodass Wasser (oder auch Sand) hindurchfließen kann. Laut Hersteller eignet sich das Badewannenspielzeug von OleOletOy für Kinder ab 18 Monaten.

2. Yookidoo Wasserlabor

Auch dieses Badewannenspielzeug von Yookidoo soll den Spaßfaktor erhöhen: Das Wasserlabor besitzt Saugnäpfe, mit denen es einfach am Badewannenrand befestigt werden kann. Anschließend kann eine regelrechte Kettenreaktion ausgelöst werden, indem etwas Wasser durch die Öffnung geschüttet wird und sich anschließend die Augen des Spielzeugs oder der Wasserstandanzeiger drehen.

3. Acmede Wassertiere

Mit diesem Badewannenspielzeug von Acmede macht das Planschen nicht nur mehr Spaß, es schult auch die Feinmotorik kleiner Kinder: Der große Hai kann an der Flosse (einem ergonomischen Griff) gepackt werden und über einen Knopf öffnet sich das Maul des Tieres – mit dem die kleinen Fische, die in dem Set enthalten sind, eingefangen werden können. Alle Wassertiere sind BPA-frei.

4. Tut Tut Badewelt Seelöwe

Dieser kleine Seelöwe von Tut Tut Badewelt wird seinem Ruf gerecht: Er ist laut, genauer gesagt kann er singen und macht lustige Geräusche. Zudem kann er themenbezogene Sätze sprechen. Immer dann, wenn die Räder am wasserfesten Badewannenspielzeug betätigt werden, starten die Melodien und Geräusche. Das Batteriefach ist kindersicher, zudem besitzt der Seelöwe eine Abschaltautomatik.

5. Sunshine Smile Wassersprühspielzeug

Für ein spritziges Badevergnügen sorgt dieses Wasserspielzeug von Sunshine smile: Der Wal besteht aus ABS-Material, ist geruchlos und wasserdicht. Durch den Auftrieb schwimmt er in der Badewanne und zieht dabei von alleine Wasser, das er im Anschluss über verschiedene Düsen in unterschiedliche Richtungen spritzen kann. Für kleine Kinder ein großer Wasserspaß.

6. Bieco Schwimmtiere

Zum klassischen Badewannenspielzeug von Bieco zählen auch diese Schwimmtiere – das Set besteht aus einer Schildkröte, einer Ente, einem Fisch und einem Krebs. Alle bestehen aus hochwertigem Vinyl. Wie der Name schon vermuten lässt, sind die Tiere mit Luft gefüllt und können auf dem Wasser schwimmen, ohne unterzugehen. Sie eignen sich für die Wanne und den Strand.

7. Camelize Basketballkorb

Mithilfe zwei kleiner Saugnäpfe kann dieser Mini-Basketballkorb von Symiu am Badewannenrand befestigt werden. Im Lieferumfang enthalten sind vier Plastikbälle, mit denen Ihr Kind seine ersten Körbe werfen kann. Das Material besteht aus strapazierfähigem Kunststoff und eignet sich für kleine Wasserratten ab zwölf Monaten.

8. Haba Angelset

Das Badewannenspielzeug von Haba erhöht den Badespaß auf vielfältige Art und Weise: Die Fische aus phthalatfreiem Kunststoff (PVC) können Wasser spritzen, auf dem Wasser schwimmen – oder aber über eine spezielle Vorrichtung auf ihrem Rücken und der mitgelieferten Angel aus dem Wasser gezogen werden. Laut Hersteller gilt die Altersempfehlung für Kinder ab 18 Monaten.

9. Bblike Badespielzeugset

In diesem Set ist jede Menge Zubehör enthalten: fünf Spuren, die man zusammenbauen und zerlegen kann, ein Ball, eine Ente, ein Löffel und eine Tasse. Das Badewannenspielzeug von Bblike besteht aus strapazierfähigem Kunststoff und Gummi, ist ungiftig, geruchlos und BPA-frei. Es enthält eine Raupe, einen Affen und einen Stern – sie alle besitzen Löcher, durch die das Wasser fließen kann. Es wird mithilfe von drei Saugnäpfen an der Wanne befestigt.

10. Yookidoo U-Boot mit Wal

Schlusslicht dieser Serie ist ein weiteres Wasserspielzeug von Yookidoo: Es besteht aus einer Pump-Station und einem Wal. Die Pumpe wird über Saugnäpfe an dem Wannenboden befestigt und kann über einen Knopf aktiviert werden: Hat sie einmal Wasser gezogen, wird dieses entweder in den Taucher oder aber in den Wal weitergeleitet. Und über eine Fontäne in die Luft geschleudert.

