Im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh leben rund 204 Millionen Menschen, also zweieinhalb Mal so viele wie in Deutschland. Nun hat die Regierung beschlossen, dass Schüler aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs für eine Versetzung keine Prüfungen mehr ablegen müssen. Allein die Mitarbeit innerhalb des akademischen Halbjahres entscheide darüber, ob eine Versetzung stattfindet. Die Ausnahmeregelung gilt für Schüler bis zur 8. Klasse.

Die Anordnung verkündete die ergänzende Staatssekretärin Renuka Kumar am 17. März. Am gleichen Tag sagte die Regierung die Prüfungen für den gesamten Bundesstaat Uttar Pradesh ab, wie "Times Now" berichtet.

Desweiteren wurde die Schließung aller Bildungseinrichtungen des Bundesstaates bis zunächst zum 2. April 2020 verlängert. Nach Angaben des Gesundheitsministerium wurden in Uttar Pradesh bislang 13 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet.

Quelle: "Times Now"