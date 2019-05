Joseph DeShan hat kurzes, silbergraues Haar, trägt eine Brille mit dickem, schwarzen Rand und hat ein Lächeln, das irgendwie zu breit ist, um angenehm zu wirken. Womöglich ist Letzteres aber auch nur eine Interpretation, wenn man von der Vergangenheit des Mannes weiß. Der 59-Jährige, der als Lehrer an einer Mittelschule im amerikanischen Connecticut arbeitet, war nämlich bis 1989 noch katholischer Priester. Bis ihn der Bischof aus seinem Amt entließ, nachdem DeShan über zwei Jahre lang eine 14-Jährige missbraucht hatte. Das Mädchen hatte einen Ferienjob im Pfarrhaus von St. Augustine gehabt – aus dem es gefeuert wurde, als es 1989 von Joseph DeShan schwanger wurde.

Mit 16 Jahren wurde sein Opfer Mutter

Auch DeShan verlor seinen Job und seine Priesterwürde. Doch außer der Entlassung geschah dem kriminellen Geistlichen – nichts. In den 80er Jahren tat sich die Kirche noch schwer damit, Straftäter aus den eigenen Reihen auch weltlichen Gerichten zu überstellen. Das Mädchen, das einen lateinamerikanischen Hintergrund hatte, hatte in den USA keine Familie, die helfen konnte. So blieb Joseph DeShan ohne Vorstrafe, ohne Eintrag in irgendwelche Register, die ihn als Sexualstraftäter erkennbar machen würden. Und so fand er nach der Entlassung aus dem Priesteramt schon bald wieder einen Job. Als Lehrer an einer Grundschule.

Viele Jahre konnte er ein beschauliches Leben führen. Er heiratete eine Ärztin, bekam zwei Kinder mit ihr. Seit 1996 arbeitet er als Lehrer an einer Mittelschule in New Jersey. Bis 2002 wusste dort niemand von dem Mädchen, das er damals schwanger und minderjährig zurückgelassen hatte und das seither als Single-Mutter versuchte, über die Runden zu kommen. Doch dann deckten Lokalzeitungen den Fall auf und berichteten darüber. Die Schulleitung, an der der 59-Jährige unterrichtete, reagierte geschockt. DeShan wurde für drei Wochen vom Dienst suspendiert. Doch da es keine rechtliche Handhabe gab, um den Mann zu entlassen, durfte er zurückkehren – und unterrichtet seither weiter Jungen und Mädchen, die teilweise genau so alt sind wie sein damaliges Opfer. Vonseiten des Gesetzes war die Tat längst verjährt.

Die Schule konnte ihn nicht feuern

Es war eine scheinbare Kleinigkeit, die den ohnehin aufgebrachten und misstrauischen Eltern nun, 16 Jahre nach der Enthüllung, den Rest gab: DeShan hatte einer 12-jährigen Schülerin gesagt, sie solle ihn anschauen, damit er ihre "schönen grünen Augen" sehen könne. Das Mädchen hatte seiner Mutter später davon berichtet und gesagt, dass es sich in diesem Moment sehr unwohl gefühlt habe. Die Mutter empörte sich in der "New York Post": "Nichts führt daran vorbei: Der Kerl hatte Sex mit einer Minderjährigen. Und wir reden hier von einer Mittelschule. Die Schüler sind so alt wie sein Opfer. Ich meine, wenn jemand Alkoholiker ist, sollte er auch nicht in einer Bar arbeiten."

DeShan selbst hat sich inzwischen zu der Affäre von 1988 geäußert und nennt den Missbrauch "eine beidseitige Beziehung, die nicht funktioniert hat". Anders sieht es das Opfer, das seit einigen Jahren für einen Verein tätig ist, der Frauen und Mädchen in Not hilft. “Ich habe mir lange selbst die Schuld an allem gegeben. Ich dachte, ich hätte es besser wissen müssen, dass ich alt genug gewesen wäre, um es besser zu wissen. Aber ich war ein Teenager. Ich war jung und naiv." Sie sei noch immer "wütend".

Opferschutzverein will Gesetze ändern lassen

Wütend sind auch die Eltern, deren Kinder täglich unter Joseph DeShans Aufsicht in Klassenräumen sitzen. Doch es sieht so aus, als würde auch ihr Protest nichts ändern. "Die Schulbehörde konnte nicht feststellen, dass der Beschuldigte ein unsittliches Verhalten gezeigt hätte, während er im öffentlichen Dienst beschäftigt war", urteilte der bestellte Gutachter Walt de Treux knapp. Sowohl Eltern als auch die Schulleitung äußerten sich dazu extrem enttäuscht. Die Opferschutzorganisation SNAP forderte die Politiker New Jerseys auf, sich des Konflikts anzunehmen: "Wir bitten die Verantwortlichen aus Bildung und Politik dringlich, Änderungen an Behördenvorgängen und Gesetzen zu prüfen, damit solch gefährliche Entscheidungen in Zukunft nicht mehr getroffen werden können."

Quellen: "Metro UK" / "Law & Crime" / "Heavy.com"