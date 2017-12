Meine Dates in Echt:

"Hi!"

"Hi!"



Meine Dates in Die Sims:

Erstes Treffen um 11, verheiratet um 14 Uhr, erstes Kind kommt kurz vor halb 6. Jetzt gebären wir das Zweite gerade neben dem Grill - während 12 Freunde zu Besuch sind.



Läuft bei mir!