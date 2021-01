Zwischen vermurksten Weihnachtsliedern und elterlichem Geschenkverpack-Service: Die Sorgen und Freuden des Familienlebens sind vielfältig. Einen kleinen Einblick geben unsere Tweets der Woche.

Viel Vergnügen mit den Tweets der Woche und wunderschöne Weihnachtstage!

Falls ihr heute beim Spazieren eine Familie seht, der ein begeisterter Vierjährigen vorangeht und lauthals „Pimmel Bells“ singt – ihr könnt uns gerne zuwinken. — ƒяαυ η αυѕ є (@FrauN_aus_E) December 20, 2020

K2: "Mama?"

Ich: "Jepp?"

K2: "Ganz viele bleiben daheim, aber du musst zur Arbeit!"

Ich: "Jepp!"

K2: "Du bist ein Systemelefant!"

Der Mann aus dem off: "Jepp!"



Aber mal was anderes...Blut aus dem Teppich bei 60 oder 90 Grad auswaschen? — happyfeet 🤘 (@12happyfeet12) December 22, 2020

Als wenn ich es als #S04 Fan nicht schon schwer genug habe. Mein 7-jähriger Sohn erklärte mir gerade, dass er nun kein Fan mehr von #S04 ist, sondern ab sofort von Leipzig und Dortmund. Ich hatte kurz überlegt, ihn zur Adoption freizugeben. Meine Frau war aber dagegen. — Der Listemann (@DerListemann) December 22, 2020

Kinder erreichen den Meilenstein "ein Handtuch so aufhängen, dass es auch trocknen kann" im Schnitt im Alter von 26 Jahren und 3 Monaten. — Inke Hummel (@HummelFamilie) December 20, 2020

Wenn sich K1 ärgert, sagt er zu mir: "Geh zurück in deinen Pokéball" und ich finde, dieser Satz sollte häufiger in Schriftsätzen auftauchen.



"Der Beklagtenvertreter möge sich zurück in seinen Pokéball begeben" — Anwaltsgelaber (@anwaltsgelaber) December 22, 2020

Wir wachen nach einem langen Mittagsschlaf auf, alle sind etwas zerzaust. Die Vierjährige: „Mama, du siehst aber unangenehm aus!“ #kindermund — Frau Putz (@dieputzin) December 19, 2020

📞 Anruf von der Tochter

"Mama, kann ich dir die Geschenke 🎄🎁🎀🎁🎄 zum Einpacken vorbei bringen, du machst das immer so schön fantasievoll ..." — sonny 🏡 (@hexenkind) December 22, 2020

Ich habe nach dem Essen fast immer heiße Hände und erhöhte Temperatur.

Mein Vater: „Du kannst auch ohne Streichhölzer Feuer machen.“



Tochter aus dem Off: : „Drachen auch.“



Orrrrrr!!!!! — Frl Schmitt (@FrlSchmitt) December 21, 2020

Mino ist in meinem Arm eingeschlafen. Ich versuche, vorsichtig frei zu kommen. Er setzt sich auf, ruft „Bananen-Vogel, nein!“, kippt zur Seite und schnarcht.#LebenMitKind #Kindermund — Kirschkäfer (@Kirschkaefer) December 19, 2020

habe letztens k1 gefragt, wer denn an weihnachten die geschenke bringt.



k1: "amazon!"



ich: "nein, ich meine den dicken, bärtigen mann..."



da ruft k2 von hinten rein: "achso, du meinst den dhl-fahrer!" — ben digs artpop (@thisisbndx) December 8, 2020

Das Wort zum Wochenende

Jeden Freitag wählen wir bei Twitter die Tweets aus, die uns in der zurückliegenden Woche beeindruckt haben. Entweder weil sie besonders lustig waren, oder weil sie Themen ansprechen, die wir wichtig finden. Denn das Familienleben ist nicht immer nur eitel Sonnenschein, wir alle erleben auch Dinge, auf die wir gut hätten verzichten können. Sie sind aber mindestens ebenso wichtig und sollten ebenfalls unsere Aufmerksamkeit gewinnen. Nur so kann sich in unserer Gesellschaft vielleicht etwas ändern und idealerweise verbessern. Dass hier heitere und ernste Tweets aufeinander treffen, lässt sich deshalb nicht vermeiden. Es spiegelt wider, was schon Forrest Gump von seiner Mama gelernt hat: "Life is like a box of chocolate, you never know, what you're gonna get."

Vielen Dank für die Anekdoten aus eurem Familienleben, sie bereichern unser Leben – und oft auch den letzten Arbeitstag vor dem Wochenende (wenn kein Wochenenddienst ansteht ...)! Auf den Wunsch eines Fans hin haben wir den Tweets eine eigene Seite erstellt, auf der ihr auch die alten Sammlungen findet: stern.de/familie/kinder/tweets-der-woche/ Vielen Dank für eure Mails, in denen ihr uns mitteilt, dass die Tweets der Woche auch für euch das Wochenende einläuten!

Falls ihr Dinge erlebt, die mehr Raum verdienen als einen eingebetteten Tweet, schreibt uns gern eine E-Mail an socialmedia@stern.de. Wenn wir in dem Thema Potenzial sehen, weil es für viele Menschen interessant, inspirierend oder anderweitig wichtig sein könnte, melden wir uns bei euch zurück. Manche Dinge starten mit kleinen Beobachtungen und werden erst groß, wenn vielen Menschen ein ähnliches Phänomen oder Problem aufgefallen ist. Wir freuen uns sehr auf eure Inspirationen!