Mal eben so die Füße in die Hände nehmen, können alle Babys, auch die, die am 2.2.2022 zur Welt gekommen sind.

Es gibt keine Ausrede, einen Geburtstag wie am 2.2.2022 zu vergessen. Manche Babys aber wollten es ganz genau wissen, und haben sogar bei Uhrzeit eine Schnapszahl gewählt. Wie etwa Ceyda aus Fulda und Jonas aus Gardelegen.

Der 2. Februar war auch nur ein normaler Mittwoch. Einer, an dem geliebt, gelacht und geweint wurde, geheiratet und gestorben, und natürlich an dem jede Menge Babys geboren wurden. Um die 2000 dürften es gewesen sein, so wie an jedem anderen Tag im Jahr auch. Allerdings war dieser Mittwoch dann doch anders. Denn es war der 2. Februar, also der 2.2.2022 – darauf einen Schnaps.

An solchen Tagen ist dann vielleicht doch nicht alles wie sonst. Es wird etwa deutlich mehr geheiratet. Fast doppelt so oft wie üblich. Selbst Königspaare stehen auf solche, einfach zu merkende Daten. In Amsterdam zum Beispiel haben sich vor genau 20 Jahren Willem-Alexander und Maxima das Jawort gegeben. Forscher warnen übrigens vor solchen Hochzeitddaten: Denn Ehen, die an einem speziellen Tag geschlossen werden, haben ein deutlich höheres Scheidungsrisiko. Aber gut. Und dann, wie gesagt, sind da noch die ganz Kleinen.

Da wären etwa die beiden Zwillinge Helena und Marlene, die am 2.2.2022 im bayerischen Forchheim das Licht der Welt erblickt haben. Im Bodenseekreis wurden gleich sieben Babys geboren. Aber ein paar Neugeborene waren in ihrem Timing besonders schnapszahlig.

Das nächste Schnapszahl-Datum steht vor der Tür

Zum Beispiel Ceyda Müller aus Fulda. Sie kam nicht nur 2.2.2022 zur Welt, sondern auch noch um exakt um 2.22 Uhr. Besser geht es kaum. Eine zwei mehr auf der Geburtsurkunde hat nur Jonas aus Gardelegen in Sachsen-Anhalt. Denn er wurde um 22.22 Uhr geboren und wog genau 3220 Gramm. Herzlich willkommen!

Der Februar hält übrigens noch ein weiteres Schnapszahl-Datum parat: den 22.2.2022 – ein Dienstag. Also werdende Eltern, falls ihr es noch so lange durchhaltet, in nicht ganz drei Wochen wäre es soweit. Und einen Schnaps habt ihr euch nach überstandener Geburt ohnehin verdient. Vor allem die Mütter.