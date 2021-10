Wie viele Festivals musste auch das Familien Open Air GEOLINO LIVE aufs kommende Jahr verschoben werden. Stattdessen geht GEOLINO LIVE in diesem Jahr on tour! Mit großen Acts in kleinen Wohnzimmerkonzerten. Schulklassen oder Vereinsgruppen können sich jetzt bewerben.

Monatelang mussten sich gerade Kinder wegen des Corona-Virus zurücknehmen, und müssen es noch. Aufgrund der anhaltenden Pandemie wurde auch GEOLINO LIVE, das große Familien-Open Air auf 2022 verschoben.

Aber: Das GEOLINO LIVE-Team hat sich etwas Neues überlegt, um Kindern auch in diesem Jahr einen Anlass zum Feiern zu bieten. Gemeinsam mit den Partnern, der Deutschen Bahn und UNICEF, geht GEOLINO LIVE im Herbst auf Musik-Tour und schafft einzigartige Erlebnisse in kleiner Runde. Denn: Kinderrechte gehören in die erste Reihe. Kinder gehören nach vorn!

GEOLINO LIVE on tour

GEOLINO LIVE on tour schafft drei exklusive Live-Momente an verschiedenen Orten. In privater Wohnzimmer-Atmosphäre erleben einzelne Schulklassen oder Vereinsgruppen über den gesamten Herbst und Winter hinweg unvergessliche und einzigartige Live-Momente mit den GEOLINO LIVE-Künstlerinnen und -Künstlern – und feiern dabei ihre Kinderrechte.

Auftakt mit Michael Schulte in Berlin

Der Auftakt am 21. September war bereits ein echtes Highlight: GEOLINO hat eine Schulklasse zu einem exklusiven Live-Konzert mit Michael Schulte in Europas modernstes Audio-Center in Berlin eingeladen. Nur wenige Meter entfernt von den jungen Gästen sang der Künstler, beantwortete ihre Fragen und verbrachte mit den Mädchen und Jungen eine ausgelassene Zeit. Ein Video findet ihr auf www.geolino.de/liveontour

© Tobias Eineder/GEOlino

GEOLINO LIVE on tour im November - jetzt bewerben!

Nächster Halt von GEOLINO LIVE on tour: Eine exklusive Songwriting-Session mit dem rappenden Nashorn DIKKA mit kleinem Privatkonzert! Schreibt euren eigenen Rap-Song!

Wann? Am Donnerstag, den 04. November 2021

Wo? Auf dem Hausboot von Olli Schulz und Fynn Kliemann in persönlicher Wohnzimmer-Atmosphäre

Wer? Wir suchen eine Gruppe von 10 bis 15 Kindern

Bewerbungsschluss für die Songwriting-Session am 04. November ist am Sonntag, den 24. Oktober. Bewerbt euch jetzt auf geolino.de/liveontour!

GEOLINO LIVE on tour im Dezember

Anfang Dezember folgt ein exklusives Private-Stage-Konzert mit einem angesagten Act, für das Kinder sich auch jetzt schon mit ihrer Schulklasse oder Vereinsgruppe bewerben können: www.geolino.de/liveontour

Hinweis der Redaktion: GEOlino ist Teil des Verlags Gruner + Jahr, in dem auch der stern erscheint.