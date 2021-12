So schön war das Kinderkonzert GEOLINO LIVE on Tour

GEOLINO LIVE war in diesem Jahr auf tour – mit großen Acts in kleinen Wohnzimmerkonzerten. So feierten etwa Lea, Luna, Dikka und Michael Schulte Kinderrechte mit den Schülerinnen und Schülern.

Mit GEOLINO LIVE on tour wurden drei exklusive Live-Momente an verschiedenen Orten für je eine Schulklasse oder Vereinsgruppe veranstaltet. Am 21. September fand das erste Privat-Konzert von Michael Schulte in Berlin statt. Am 04. November folgte eine Songwriting-Session mit DIKKA auf dem Hausboot in Hamburg. Großes Finale der Tour bildete ein Nikolaus-Privatkonzert am 06.12. mit LEA, Luna und DIKKA in Berlin.

Gemeinsam mit den Partnern, der Deutschen Bahn und UNICEF, schaffte GEOLINO LIVE einzigartige Erlebnisse in kleiner Runde. Das Motto der Tour: Kinderrechte gehören in die erste Reihe. Kinder gehören nach vorn!

So schön war das Finale mit LEA, Luna und DIKKA

Bei der dritten und letzten Station von GEOLINO LIVE on tour standen gleich drei Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne: Luna, Lea und das rappende Nashorn Dikka. Im RTL Audio Center Berlin haben sie am 6. Dezember 2021 für 14 Schülerinnen und Schüler gesungen und getanzt. Ein Video findet ihr auf www.geolino.de/liveontour.

Alle Teilnehmenden waren sich einig, dass jedem Mädchen und Jungen, ganz gleich, ob groß oder klein, wild oder zurückhaltend, lustig oder ernst dieselbe Fürsorge, derselbe Schutz und dieselben Chancen zustehen. GEOlino, UNICEF, die Deutsche Bahn, die Künstlerinnen und Künstler und die Mädchen und Jungen haben das auch gezeigt – mit ihrem Handabdruck auf einer großen Plakatwand.

Die Schülerinnen und Schüler und Künstlerinnen und Künstler setzten mit ihrem Handabdruck ein Zeichen für das Kinderrecht auf Gleichheit. © Michael Koch/GEOlino

Auftakt mit Michael Schulte in Berlin

Schon der Auftakt am 21. September war ein echtes Highlight: GEOLINO hat eine Schulklasse zu einem exklusiven Live-Konzert mit Michael Schulte in Europas modernstes Audio-Center in Berlin eingeladen. Nur wenige Meter entfernt von den jungen Gästen sang der Künstler, beantwortete ihre Fragen und verbrachte mit den Mädchen und Jungen eine ausgelassene Zeit. Ein Video findet ihr auf www.geolino.de/liveontour

Zweiter Halt: Songwriting-Session mit DIKKA

Nächster Halt war am 4. November dann das Hausboot von Olli Schulz und Fynn Kliemann in Hamburg.

Für die zweite Station von GEOlino LIVE on tour haben 13 Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit dem rappenden Nashorn DIKKA einen Song zum Thema Kinderrechte geschrieben. Und mehr noch: Sie haben ihn auch eingesungen. Ein unvergessliches Erlebnis!

Auch ein Video dieses Stops findet ihr auf www.geolino.de/liveontour.

Ihr habt auch Lust auf GEOLINO LIVE?

Dann kommt am Sonntag, den 28. August 2022, auf das Familien Open Air in der Parkbühne Wuhlheide in Berlin. Dort feiert GEOLINO wieder Kinderrechte auf großer Bühne! Alle Infos findet ihr auf www.geolinolive.de.

