Für Eltern kommt der erste Schultag beinahe zu früh, zu schnell sind die Kleinsten der Familie groß geworden – Kinder sehnen sich hingegen den Schulbeginn sehnsüchtig herbei und malen sich aus, was Neues auf sie zukommen wird. Zweifelsohne ist die Einschulung für Eltern und Kinder ein wichtiger Meilenstein, der meist gebührend gefeiert wird. Kleine Geschenke zur Einschulung gehören dazu. Diese können nützlich für die kommenden Schultage sein, oder einfach nur Freude bereiten.

Tipp: Wer sich unsicher ist, welches Geschenk zur Einschulung gefallen könnte, kann die Eltern immer nach Tipps fragen, häufig haben Kinder ihre Lieblingsfiguren aus Büchern oder TV oder es gibt ein aktuelles Lieblingstier.

Nützliche Geschenke

Der Schulstart bringt für Kinder viele neue Aufgaben mit sich und die passende Ausstattung muss angeschafft werden. In der ersten Klasse wird häufig noch nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit Bleistift. Unverzichtbar für Erstklässler sind daher ein schöner Bleistift, ein Anspitzer und das passende Radiergummi. Hilfreich für den Start kann auch eine ergonomische Schreibhilfe sein. Sie wird am Bleistift befestigt und soll die Finger sanft in die richtige Position bringen, sodass der Stift richtig in der Hand liegt. Es gibt aber auch Bleistifte, die ergonomisch geformt sind.

Farben zum Malen

In der Schule wird mit bunten Stiften gemalt und auch mit Wasserfarben getuscht. Als Geschenk zur Einschulung empfehlen sich daher auch schöne Buntstifte und ein Tuschkasten. Um in der Freizeit die Feinmotorik zu schulen, eignen sich Mandalas für Kinder zum Ausmalen.

Turnbeutel und Brotdose

Der Schulalltag besteht nicht nur aus verschiedenen Fächern, wozu auch der Sportunterricht zählt, sondern auch aus Pausen. Für Ersteres brauchen die neuen Schüler einen Turnbeutel, um ihre Sportsachen transportieren zu können, und für Letzteres benötigen sie praktische Brotdosen. Falls Sie das Lieblingstier oder den Lieblingscharakter aus Buch oder TV kennen, freut sich das Schulkind sicher über den passenden Aufdruck.

CDs und Bücher

Schule und besonders das Stillsitzen kann anstrengend sein, schließlich prasseln viele neue Eindrücke auf die frischgebackenen Schüler ein. Umso wichtiger ist, dass Kinder nach der Schule ihre Freizeit genießen können. Zum Entspannen und Abschalten eignen sich schöne Hörbücher wie von Astrid Lindgren zum Thema Schulanfang. Wunderschön zum vorlesen ist das Kinderbuch "Vielleicht – Eine Geschichte über die unendlich vielen Begabungen in jedem von uns". Darin geht es um Fragen wie "Warum sind wir eigentlich auf der Welt?" oder "Was ist das Richtige für mich?" Das Buch lehrt Kinder Neugier und Unternehmungslust und zeigt ihnen, wie sie ihre Talente entdecken. Als Geschenk zur Einschulung eignen sich aber auch Bücher, die das Lesen lernen unterstützen.

Kuschelige Glücksbringer

Etwas Mut gehört für die kleinen Schüler auch zum Schulstart dazu, denn alles um sie herum ist neu und aufregend. Kleine Glücksbringer können den Beginn daher erleichtern und es lässt sich direkt Anschluss beim Spielen mit neuen Klassenkameraden finden. In ersten Klassen ist es häufig üblich, ein Klassenmaskottchen zu haben, falls Sie wissen, ob es dieses gibt, freut sich der frischgebackene Schüler sicher auch über eine Miniaturausgabe davon – in Form eines Kuscheltieres. Ob mit oder ohne Klassenmaskottchen, ein Kuscheltier kommt als Geschenk zu Einschulung fast immer gut an.

Erinnerungsalbum

Die Zeit mit Kindern vergeht so schnell, Eltern können ein Lied davon singen. Umso schöner und wichtiger ist es, Erinnerungen festzuhalten, denn der Schulstart bleibt zwar jedem im Gedächtnis, aber nach vielen Jahren, weiß doch keiner mehr ganz genau, wie es sich angefühlt hat. Das Buch "Ab heute bin ich Schulkind!: Mein Erinnerungsalbum zum Schulanfang" bietet Platz für Beobachtungen und gleichzeitig auch Anlass, um sich gemeinsam mit seinem Kind hinzusetzen, das Album auszufüllen und sich über die Erlebnisse des Tages auszutauschen.

