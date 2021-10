Kinder lieben es, sich an Halloween zu verkleiden

Kinder lieben es, sich zu verkleiden. Durch das Tragen eines Kostüms dürfen sie für einen Tag jemand anderes sein: Ob Idol, Kunstfigur oder Superheld:in – an Halloween ist alles erlaubt. Wenn Sie noch auf der Suche nach einer passenden Verkleidung sind, können Sie sich im Folgenden inspirieren lassen.

An Halloween ist es in vielen Familien (und auch Kitas oder Schulen) Tradition, dass sich die Kinder verkleiden. Anschließend gehen sie – je nach Alter natürlich in Begleitung eines Erwachsenen – von Haustür zu Haustür, um ein paar Süßigkeiten von den Nachbarn abzugreifen. Braucht Ihr Kind für den 31. Oktober, dem Abend vor Allerheiligen, noch ein passendes Kostüm, werden Sie möglicherweise in der folgenden Liste fündig. Wir stellen Ihnen zehn kreative Outfits vor.

1. Paw Patrol

Der kleine Ryder und seine sechs Fellfreunde Chase, Marshall, Skye, Rocky, Rubble und Zuma eroberten die Herzen vieler Kinder im Sturm. Da wundert es nicht, warum sich viele Jungs und Mädchen wie ihre tierischen Idole aus der Serie "Paw Patrol" an Halloween anziehen wollen. Ob als Marshall oder Chase – es gibt für (fast) jeden Charakter das passende Kostüm.

2. Lego Movie

Ebenfalls unter Kindern sehr beliebt sind die Kinofilme von Lego, einem der größten Spielzeughersteller der Welt. "Emmet Baukowski" ist mit seinem orangefarbenen Overall ein beliebter Charakter aus dem zweiten Teil der Filmreihe. Wer sich also in diesem Jahr wie sein Lego-Idol verkleiden möchte, findet hier das passende Emmet-Kostüm (für Kinder zwischen sieben und acht Jahren).

3. Harlequin

Der Klassiker an Halloween ist ein schauriges Clowns-Kostüm – in diesem Fall besteht das Set aus Kleid und Manschetten, Kragen und Haarreif sowie einer Strumpfhose. So kann sich Ihr Kind als schrille wie kreative Harlequin verkleiden, um die Nachbarschaft zu beeindrucken. Laut Hersteller eignet sich die Verkleidung für Kinder zwischen sechs und acht Jahren (Größe 128 bis 152/158).

4. Ninja-Krieger

In drei Größen (S, M, L) erhältlich ist dieses beliebte Kostüm eines japanischen Kriegers. Im Lieferumfang enthalten sind ein schwarzes Ninja-Hemd mit Kapuze, eine schwarze Hose, ein silberfarbener Wappenrock, eine Ninja-Gesichtsmaske, ein Gürtel, Handschuhe, zwei Wurfsterne und zwei Dolche (natürlich aus Schaumstoff) sowie zwei coole Armbänder.

5. Captain Marvel

Im Gegensatz zu den meisten Superhelden, die der amerikanische Comicautor Stan Lee erschuf, handelt es sich bei Captain Marvel um eine (Power-)Frau. Das Besondere an ihr ist, dass sie stärker als alle anderen Superhelden ist – das macht sie zum Vorbild vieler junger Frauen. Und natürlich gibt es an Halloween auch das passende Kostüm, in das selbstverständlich nicht nur Mädchen passen.

6. Verrückter Hutmacher

Wer kennt ihn nicht, den leicht verwirrten, aber durchaus charmanten Hutmacher aus dem Film "Alice im Wunderland"? Der nicht ohne Grund als verrückt bezeichnete Charakter fällt nicht nur durch seine Art, sondern auch seine fantasievollen Outfits ins Auge. Aus diesem Grund besteht das bunte Halloween-Kostüm aus einem passenden Oberteil und einer Jacke, einer Hose wie auch einem Hut.

7. Hexe

Kein Halloween ohne Hexen-Kostüm: Das zweiteilige Set besteht aus einem in Orange und Schwarz gehaltenem Kleid (inklusive Unterrock) sowie einem typischen spitzen Hexenhut. Um das Outfit komplett zu machen, können Sie die Verkleidung noch um weitere Details ergänzen – wie etwa eine orangefarbene Strumpfhose und einen Besen oder auch eine große Plastik-Spinne.

8. Ritter

Möchte sich Ihr Kind an Halloween als Ritter verkleiden? Auch das ist kein Problem: In diesem Set finden Sie alles, was Sie zum Kostümieren benötigen: ein Rittergewand (inklusive Umhang und Gürtel), ein Paar Handschuhe und natürlich auch passende Stiefelüberzieher. Es gibt zwei verschiedene Größen: eine für Vier- bis Sechsjährige und eine für Acht- bis Zehnjährige.

9. Vampir-Lady

Ebenfalls in drei verschiedenen Größen (klein für 5 bis 7 Jahre, mittel für 8 bis 10 Jahre und groß für 10 bis 12 Jahre) erhältlich ist dieses gruselige Kostüm einer Vampir-Lady. Neben einem Kleid mit kastanienbraunem Kragen sind auch die Glockenärmel sowie ein Halsreif im Lieferumfang enthalten.

10. Krokodil

Für die ganz kleinen Halloween-Fans gibt es auch eine passende Verkleidung, wie zum Beispiel dieses niedliche Krokodil-Kostüm für Kinder zwischen drei und vier Jahren. Es besteht lediglich aus einer Weste, an dem die Tierkopfkapuze befestigt ist, und einem abnehmbaren Schwanz mit Zacken. Für den perfekten Look wurden Kopf und Bauch mit Watte gefüllt.

