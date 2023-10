von Anna Scheibe Kein Zauberlehrling ist weltweit so bekannt wie Harry Potter. Nachdem die Heptalogie Millionen Menschen im Sturm eroberte, folgte die ebenso erfolgreiche Filmreihe. Und ein Theaterstück. Und jede Menge Merchandise – darunter natürlich auch passende Adventskalender. Sechs davon stellen wir Ihnen vor.

Die Geschichte über einen unscheinbaren Jungen, der – ohne es zu wissen – in der Welt der Zauberei zur Legende wird – berührte weltweit Millionen Fans. Darunter Kinder wie Erwachsene. Seit dem ersten Band zählt die Harry-Potter-Serie zu den beliebtesten Büchern weltweit. Aber auch die Filmreihe erlangte binnen kurzer Zeit Kultstatus. So werden die acht Teile (der siebte Band wurde in zwei Filme aufgeteilt) gerne zur Weihnachtszeit ausgestrahlt. Da ist es kaum verwunderlich, dass die Adventskalender rund um Harry Potter unter Groß und Klein ebenso beliebt sind. Im Folgenden stellen wir Ihnen ein paar Exemplare vor.

Spoiler-Warnung: Im Folgenden werden schon (teilweise) die Inhalte der unterschiedlichen Adventskalender verraten.

Harry Potter Adventskalender: Modelle im Vergleich

1. Lego

In Hogsmeade leben nur Hexen und Zauberer. Die dort ansässigen Wirtshäuser des britischen Dorfes, Drei Besen und Eberkopf, Zonko's Scherzartikelladen und der Süßwarenladen Honigtopf spielen eine große Rolle bei Harry Potter. Aus diesem Grund finden sich in dem diesjährigen Lego-Adventskalender 18 Mini-Modelle der ikonischen Orte – die dazu passende Bauanleitung steht auf der Rückseite jeder jeweiligen Tür. Zudem verstecken sich sechs Minifiguren (u.a Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley) in dem Kalender 2023.

2. Accessoires

Besonders schön mutet auch dieser Harry-Potter-Adventskalender im Würfel-Format an. Hinter den 24 Türchen findet sich allerhand Accessoires, die Kinderherzen höherschlagen lassen sollen – wie zum Beispiel Haarschmuck, kuschelige Socken, ein Abzeichen, Schnürsenkel, ein Schlüsselring, eine Anstecknadel, ein Armband mit Charms, Aufkleber und ein unsichtbarer Tinten-Stift. Bevor wir den gesamten Inhalt verraten, finden Sie den Rest selbst heraus.

3. Schreibwaren

Das günstigste Modell dieser Vorstellungsrunde ist dieser Adventskalender in limitierter Auflage für Schulkinder und Jugendliche: Auf den ersten Blick mag das Wort Schreibwaren, welche sich hinter den 24 Türchen verstecken, unspektakulär klingen – deshalb sollten Sie wissen, dass sämtliches Zubehör darin (ob Notizbuch, Radiergummi, Kugelschreiber, Bleistift, Sticker, Schlüsselanhänger oder Armbänder) im coolen Harry-Potter-Design kreiert wurden.

4. Holz-Spielzeug

Dieser kreative Adventskalender erfordert Geduld und Geschick, denn er enthält filigranes Holzspielzeug, das erst nach dem Öffnen der einzelnen Türchen zusammengebaut werden kann. Wurden alle Harry-Potter-Figuren aus natürlichen Holzverbundstoffen oder dazu passendes Zubehör rund um Hogwarts richtig zusammengesetzt, können die Puzzleteile – dank eingestanztem Loch in jeder Figur – auch noch als Christbaumschmuck verwendet werden.

5. Schmuck

Der teuerste Harry-Potter-Adventskalender dieser Reihe stammt vom The Carat Shop: Hinter den 24 Türchen warten verschiedene Schmuck- und Accessoire-Überraschungen darauf, entdeckt zu werden – darunter Armbänder, Ketten, Lesezeichen, Kugelschreiber, Bleistifte, Haargummis und sogar eine Christbaumkugel. Besonders schön anzusehen ist auch das Design des Kalenders in Form eines Zauberkastens inklusive Vorhängeschloss.

6. Pocket Pop

Die weltweit beliebten Pocket Pops von Funko werden immer wieder neu erfunden. Inzwischen gibt es zu so ziemlich jeder erfolgreichen Serie, zu jedem Film, jedem Superheld, jedem Anime oder jedem Game dazu täuschend ähnliche Mini-Figuren aus Vinyl – so auch von Harry Potter. In dem dazu passenden Adventskalender finden Sie 24 einzigartige Funko Pocket Pops zum Sammeln.

