von Eugen Epp David Balogun hat gerade die High School abgeschlossen – dabei ist er erst neun Jahre alt. Das Wunderkind strebte eine Karriere als Astrophysiker an.

Neunjährige Kinder gehen in Deutschland normalerweise in die vierte Klasse und beschäftigen sich dort unter anderem mit Längen-, Flächen- und Gewichtseinheiten, unterschiedlichen Zeitformen oder dem menschlichen Körper. David Balogun hat das alles längst hinter sich gemacht. Der junge US-Amerikaner hat im Alter von neun Jahren bereits seinen Schulabschluss geschafft.

David ist ein kleines Genie – das kann man ohne Übertreibung so sagen. Der Junge aus Pennsylvania kam kurz vor dem Beginn der Coronavirus-Pandemie in die Schule. Dort stellte sich schnell heraus, dass er über herausragende Fähigkeiten verfügt. In der ersten Klasse ließen ihn seine Eltern einen Test für Hochbegabte absolvieren – da hatte David bereits Prüfungen aus der zweiten Klasse für Mathe und Englisch bestanden.

Neunjähriger sucht nach passendem College

Zweieinhalb Jahre später hat er seinen High-School-Abschluss in der Tasche. Normalerweise sind dafür im US-Bildungssystem zwölf Schuljahre veranschlagt. Doch David preschte mit atemberaubender Geschwindigkeit durch den Stoff, den er im Online-Unterricht lernte. Damit gehört er zu den jüngsten Personen überhaupt, die die High School abgeschlossen haben. Den Rekord hält Michael Kearney, der 1990 mit sechs Jahren seinen Abschluss macht.

David Balogun interessiert sich besonders für Mathe und naturwissenschaftlichen Fächern, außerdem liebt er Programmieren. Der Neunjährige hat schon jetzt große Pläne: "Ich möchte Astrophysiker und schwarze Löcher und Supernovas erforschen", sagte er "CBS News". Als nächstes steht für ihn jedoch erst einmal das College an. Im Gespräch sind große Namen wie Princeton und Harvard, doch seine Eltern möchten ihren Sohn auch vor Überforderung schützen. "Wir ringen immer noch mit all diesen Dingen und versuchen herauszufinden, was am besten passt", sagte seine Mutter "Insider".

Manchmal ist er auch einfach ein Kind

Seine Familie macht sich Sorgen, dass er als Kind auf dem Campus nicht ernstgenommen werden würde – ganz abgesehen von praktischen Fragen wie der Unterbringung. Schon in der Schule sei es ihm schwergefallen, Spielkameraden zu finden, gesteht David. Das seien nun mal die beiden Seiten der Medaille, wenn jemand so jung und so intelligent sei, erklärt seine Mutter.

Doch trotz seiner außergewöhnlichen Fähigkeiten sei David in vielen Situationen immer noch ein normales Kind, er spiele mit Lego und müsse auch mal wegen Kissenschlachten ermahnt werden, erzählt seine Mutter: "Nur weil sein Verstand große Ideen und Theorien begreifen und ergründen kann, heißt das nicht, dass er sich nicht wie ein Neunjähriger verhält."

Quellen: "Insider" / CBS

