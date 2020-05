So manche Autofahrt oder langweiliger Regentag vergehen wie im Flug, wenn das richtige Hörspiel läuft. Kinder lieben es einfach Geschichten zu lauschen und in neue Welten voller Fantasie einzutauchen. Weil Geschmäcker verschieden sind, gibt es zahlreiche Hörspiele für Kinder: von aufregenden Abenteuergeschichten über fantasievolle Märchen bis hin zu spannenden Detektivgeschichten. Hier erfahren Sie, was bei den Kleinen am besten ankommt und welche Kinderhörspiele zu den absoluten Klassikern gehören. Sie haben die Wahl zwischen klassischen Hörspiel-CDs und digitalen Streaming-Angeboten.

1. Harry Potter

Die Geschichte des jungen Zauberschülers Harry Potter wird bereits von mehreren Generationen geliebt. Eigentlich hatte Harry geglaubt, er sei ein ganz normaler Junge. Aber an seinem elften Geburtstag erfährt er, dass er schon bald Hogwarts, die Schule für Hexerei und Zauberei, besuchen wird. Denn Harry ist ein Zauberer und so beginnt für ihn ein neues Leben. Zahlreiche Abenteuer folgen und Harry lernt die besten Freunde kennen, die er sich nur wünschen kann.



2. Pippi Langstrumpf

Das stärkste Mädchen der Welt lebt in Schweden in der Villa Kunterbunt gemeinsam mit ihren tierischen Freunden, dem Pferd "Kleiner Onkel" und dem Affen "Herr Nilsson". Sie heißt Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf, kurz Pippi Langstrumpf. Mit ihren Freunden Thomas und Annika erlebt Pippi jeden Tag neue Abenteuer. Insgesamt hat Autorin Astrid Lindgren drei Bände herausgebracht: "Pippi Langstrumpf", "Pippi Langstrumpf geht an Bord" und "Pippi in Taka-Tuka-Land".





3. Bullerbü bis Lönneberga

Astrid Lindgren hat nicht nur mit Pippi Langstrumpf einen weltweit beliebten Charakter geschaffen, sondern auch andere Werke veröffentlicht, die wunderbare Geschichte von und für Kinder erzählen. Dazu zählen zum Beispiel die "Kinder aus Bullerbü" oder auch der "Michel aus Lönneberga". Lindgrens Charaktere sind liebevoll erzählt und erleben allerhand Abenteuer im schönen Schweden. Das Hörspiel "Von Bullerbü bis Lönneberga. Die schönsten Geschichten von Astrid Lindgren" umfasst verschiedene Geschichten und besucht dabei Lotta in der Krachmacherstraße wie auch Ronja Räubertochter in der Bärenhöhle.



4. Emil und die Detektive

Erich Kästners "Emil und die Detektive" begleitet den kleinen Emil ins große Berlin. Auf der Zugfahrt wird ihm das Geld für die Oma vom Dieb Grundeis gestohlen. Doch Emil nimmt kurzerhand die Verfolgung auf. Mutig folgt er dem Übeltäter und bekommt dabei Unterstützung von einer Berliner Kinderbande. Kästners Roman erschien bereits 1929 und bleibt auch heute eine zeitlose Geschichte über Mut und Zusammenhalt.



5. Herr der Diebe

In der "Herr der Diebe" entführt Autorin Cornelia Funke nach Venedig. Als Zuhörer begleitet man die Brüder Bo und Prosper, die sich in der schwimmenden Stadt mit einer diebischen Jugendbande anfreunden, deren maskierter Anführer der namengebende Herr der Diebe ist. Die Geschichte ist ein großes Abenteuer mit spannenden Twists in der Handlung, die für Freude bei kleinen Hörspiel-Fans sorgen.



6. Die 30 besten Märchen der Brüder Grimm

In diesem Hörspiel wurden 30 der schönsten und bekanntesten Märchen der Brüder Grimm neu aufgenommen. Eingesprochen wurden die Märchen von fünf verschiedenen Synchronsprechern, sodass stimmlich viel Abwechslung geboten wird. Inhaltlich halten sich die Erzähler an die Originalwerke, allerdings wurden manche Passagen leicht modernisiert, sodass die Kinder der heutigen Zeit keine Verständnisprobleme haben. Mit dabei sind Märchen wie Dornröschen, der Gestiefelte Kater, Rapunzel oder auch Schneeweißchen und Rosenrot.



7. Nils Holgersson

Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson beginnt auf dem Rücken von Gans Martin. Denn nachdem der freche Nils seine Bösartigkeit an einem Wichtel ausgelassen hat, verwandelt dieser den Jungen selbst in ein Wichtelmännchen. Fortan muss der geschrumpfte Nils mit seiner neuen Körpergröße zurechtkommen. Er ist auf die Hilfe von Gans Martin angewiesen und so schließen sich die beiden einem Schwarm Wildgänse an, die auf dem Weg nach Lappland sind. So lernt Nils, die Tiere zu lieben und zu respektieren, die alsbald zu seiner neuen Familie werden.



8. Die drei ???

Kinder lieben spannende Detektiv-Geschichten und daher dürfen die drei Fragezeichen hier nicht fehlen. "Die drei ???" sind das Symbol des Junior-Detektivteams Justus, Peter und Bob aus Rocky Beach in Kalifornien. Ihren Ursprung haben sie in den USA, der erste ins Deutsche übersetzte Band erschien 1968 unter dem Namen "Die drei ??? und das Gespensterschloss". Zusammen erleben die drei Detektive unterschiedlichste Abenteuer und klären mysteriöse Fälle auf.



9. Kleiner Drache Kokosnuss

Für kleine Hörspiel-Fans sind die Geschichten rund um den kleinen Drachen Kokosnuss besonders geeignet. Gemeinsame mit seinen Freunden Mathilda und Oskar erlebt der kleine Drache auf der Dracheninsel viele Abenteuer. Kinder lieben vor allem den einprägsamen Titelsong zum Nachsingen.





10. Janosch: Oh, wie schön ist Panama

Die Janosch Kinder-Hörspielklassiker berühren das Herz, denn wenn die besten Freunde, Kleiner Tiger und der Kleine Bär, neue Dinge erfinden oder neue Orte entdecken, fiebern kleine Hörer besonders mit. Eines Tages fischt der Kleine Bär eine leere Holzkiste mit der Aufschrift "Panama" aus dem Fluss. Er erzählt seinem Freund Kleiner Tiger davon und schon am nächsten Tag machen sich die beiden auf den Weg nach Panama.



