Früher oder später verlieren Kinder auf längeren Autofahrten die Nerven. Ein Mathematiker hat eine Formel entwickelt, mit der sich berechnen lassen soll, wann die Kleinen ausrasten – und was dazu führt.

Lange Autofahrten können an sich schon nerven, mit kleinen Kindern auf dem Rücksitz werden sie meistens zur reinen Tortur. Die ewig wiederkehrende Frage "Wann sind wir da?" ist da nur der Anfang. Früher oder später fängt der Nachwuchs an zu quengeln und zu weinen, manchmal wächst sich das zu regelrechten Wutanfällen an.

Eltern, die ihre Kinder gut kennen, mögen schon gut einschätzen können, wann der Punkt erreicht ist, an dem es unangenehm wird. Ein britischer Statistiker hat dafür aber auch eine Gleichung gefunden. Mit dieser will James Hind von der Nottingham Trent University voraussagen können, zu welchem Zeitpunkt einer Autofahrt Kinder zum Scheusal werden – gedacht als Orientierungshilfe für Eltern.

Umfrage unter 2000 Eltern

Die Formel lautet: T = 70 + 0,5E + 15F - 10S. Die Variable T steht dabei für den Zeitpunkt des Wutausbruchs. 70 Minuten dauert es durchschnittlich laut einer Befragung, die Hind unter 2000 Eltern durchgeführt hat, bis ein Kind im Auto zu quengeln anfängt. Dieser Punkt lässt sich aber mit verschiedenen Variablen nach vorne oder hinten verschieben, so der Statistiker. Je nachdem, wie viele Minuten das Kind unterhalten wird (E), sinkt die Wahrscheinlichkeit. Auch Essen (F) kann den Wutanfall vorerst verhindern. Kontraproduktiv sind hingegen Geschwister (S). Pro Geschwisterkind an Bord rückt der Zeitpunkt, ab dem ein Kind die Nerven verliert, zehn Minuten näher.

Durch seine Untersuchung fand Hind auch heraus, dass Kinder durchschnittlich nach 32 Minuten Autofahrt zum ersten Mal fragen: "Sind wird bald da?" 68 Prozent der befragten Eltern gaben an, dass der Grund für die Ausraster ihres Kindes im Auto Langeweile sei, bei 62 Prozent war die Fahrt zu lange, bei 57 Prozent ließ Hunger die Lage eskalieren. Auf dieser Grundlage entwarf der Brite seine Formel.

Zwei Stunden Autofahrt sind das Maximum für Kinder

"Wenn man nur ein Kind hat, man es unterhalten kann und es manchmal mit Essen besticht, schafft man zwei Stunden Autofahrt ohne Wutanfall", hat er errechnet. Mit zwei Kindern ohne Bespaßung und Essen seien nur 40 Minuten möglich. Ob sich mit seiner Formel Wutausbrüche tatsächlich minutengenau berechnen lassen, sei einmal dahingestellt – sie gibt Eltern aber Möglichkeiten an die Hand, ihren Kindern längere Autofahrten erträglicher zu machen. Und Hind hat noch einen weiteren Tipp: Er empfiehlt regelmäßige Pausen, um "die Uhr zurückzusetzen".

