Wer Kinder hat, der fragt sich nicht erst jetzt, welche Beschäftigungsmöglichkeiten es für zuhause gibt. Schlechtes Wetter verlangt besonders im Herbst und Winter vermehrt nach kreativen Ideen, um Kinder drinnen zu beschäftigen. Wer aktuell viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbringt, der braucht Inspiration für kreative Aktivitäten. Folgende Ideen können zum schönen Zeitvertreib für die ganze Familie werden.

Geschichten lauschen

Was gibt es Schöneres als spannenden Geschichten oder Musik zu lauschen? Eltern und Kinder können mit der beliebten Tonie-Box allein oder gemeinsam Musik und Hörspiele genießen. Die Bedienung der kleinen Lautsprecher ist kinderleicht, denn die Kleinen müssen lediglich eine magnetische Figur auf der Box platzieren und schon startet sie von selbst. Selbst die Kleinsten verstehen den Mechanismus schnell und können selbstbestimmt Musik oder Hörspiele abspielen. Wenn Sie noch keine Tonie-Hörfiguren zu Hause haben, könnten Sie mit einem Klassiker wie dem "Dschungelbuch" starten.

Vorlesen steht ebenfalls hoch im Kurs und wer auf der Suche nach empfehlenswerten Kinderbüchern ist, sollte kleinen Kindern "Die Eule mit der Beule" vorlesen. Für ältere Kinder gibt es außerdem spannende Interaktionsbücher. Mit diesem Buch tiptoi "Mein großer Weltatlas" können Kinder ab fünf Jahren spielerisch die Welt entdecken, indem Sie sehen, hören und erforschen.

Gesellschaftsspiele für die ganze Familie

Gemeinsames Spielen macht Spaß und fördert die Gemeinschaft. Insbesondere kleine Kinder brauchen mehr Betreuung und verlangen nach Unterhaltung. Zum Glück gibt es zahlreiche Gesellschaftsspiele für Kinder. Absoluter Klassiker ist das Spiel "Obstgarten" — Praktisch ist, dass es sowohl eine Version für Kinder ab drei Jahren gibt, als auch ein Spiel für kleinere Kinder ab 2 Jahren.

Geschicklichkeit erfordert dieser Kinderspiel-Klassiker: Bei "Fische angeln" bekommen die Kleinen eine magnetische Angel in die Hand, mit der sie kleine Fische aus einem Aquarium fischen können.

Wenn der Nachwuchs größer wird, empfehlen sich Gesellschaftsspiele für die ganze Familie, wie zum Beispiel das Assoziationsspiel "Dix it", das sich für Kinder ab acht Jahren eignet und viel Kreativität erfordert.

Der erste eigene Laden

Wer erinnert sich auch noch an den ersten eigenen Kaufmannsladen? Kinder lieben es, selbst Verkäufer zu spielen und der ganzen Familie Obst und Gemüse zu verkaufen. So bietet sich als Beschäftigung für drinnen ein schöner Kaufmannsladen aus Holz an, der garantiert nicht langweilig wird und für viel Interaktion in der ganzen Familie sorgt. Natürlich muss der Laden auch mit Waren gefüllt werden und am besten eignen sich Lebensmittel aus Holz. Wer ein unempfindliches Gehör hat, macht dem Nachwuchs außerdem eine Freude mit dieser kleinen Kinderkasse inklusive Kartenleser.

Eigene Welt bauen

Lego gehört nicht umsonst seit Generationen zu den absoluten Spielzeug-Klassikern. Kaum ein Spielzeug ist so vielseitig und bei kleinen und großen Kindern gleichermaßen beliebt. Für die Jüngeren gibt es Lego Duplo und für ältere Kinder Lego. Bekannt ist die "Ninjago"-Serie von Lego, wie dieses Bauset mit Ninja-Fahrzeug. Für die Kleinen eignet sich eine Grundausstattung von Bausteinen, mit denen sie selbst experimentieren können.

Tipp: Erwachsene kommen bei Lego ebenfalls auf ihre Kosten. Falls Sie nach einer Beschäftigung suchen, könnten Sie sich beispielsweise als Konstrukteur des "Millennium Falken" von Lego versuchen.

Doch nicht nur mit Lego können Kinder eine eigene Welt bauen, sondern auch mit spannendem Magnetspielzeug. Dieses Spiel besteht aus magnetisierten Stäben und Metallkugeln, mit denen Kinder kreativ eigene Bauwerke erstellen können.

Malen und Basteln

Mit bunten Farben malen und sich eigene Motive ausdenken, fördert die Kreativität von Kindern. Ob freies Malen mit Stift und Papier, oder das beliebte "Malen nach Zahlen", es fordert Konzentration und Feinmotorik. Besonders Letzteres eignet sich sehr gut als Beschäftigung für Kinder, weil sie sich gleichzeitig auf Zahlen und Motiv fokussieren müssen — auf diese Weise lassen sich Zahlen spielerisch lernen.

Malen lässt es sich nicht nur auf Papier, sondern auch auf den Fensterscheiben. Natürlich nur mit abwaschbarem Kreidestift, damit auch die Eltern Freude am kindlichen Kunstwerk haben. Am besten eignen sich Kreidestifte mit Schablonen-Set, denn so haben die Kleinen etwas Hilfe beim Malen. Wenn Sie mehrere Kinder haben, sollten Sie Kreidestifte dazu kaufen, meistens ist im Set selbst nur ein Stift enthalten.

Eigene kleine Dinge herstellen, macht ebenfalls Freude, denn so ist der Herstellungsprozess nicht nur ein Zeitvertreib, sondern am Ende gibt es auch etwas Neues zum Spielen. Passend zu Ostern könnten Sie mit Ihrer Familie gemeinsam Osterschmuck basteln. Dafür eignet sich diese Osterhasen-Vorlage inklusive bunter Bügelperlen.

Digitaler Zeitvertreib

Selbst die kreativsten und aktivsten Eltern haben irgendwann keine Ideen mehr und so dürfen durchaus auch gemeinsames Filme gucken oder Spiele zocken auf dem Plan stehen. Die Nintendo Switch gilt als Familien-Konsole, denn beliebte Spiele wie Nintendos "Mario Kart", kommen nicht aus der Mode. So dürfte es sowohl bei der älteren als auch der jüngeren Generation beliebt sein und mit dem Multiplayer-Modus lässt sich ganz leicht zusammen spielen.

Nächste Woche startet der neue Streamingdienst Disney+ mit 500 Filmen, mehr als 350 Serien und 25 exklusiven Disney+ Originals, darunter "Die Schöne und das Biest" und "Star Wars". Das heißt, für Kinder und Eltern ist gleichermaßen etwas dabei. Wenn Sie Lust haben, den neuen Anbieter Disney+ auszuprobieren, können Sie sich derzeit zum Frühbucherrabatt von 59,99 Euro im Jahr (Normalpreis 69,99 Euro) für Disney+ anmelden, das kostet Sie umgerechnet 5,99 Euro im Monat. Dieses Frühbucher-Jahresabo ist bis zum 23. März 2020 erhältlich.

