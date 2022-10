von Maren Rosche Wir warten oft sehnsüchtig auf das erste Kind. Doch wenn es dann da ist, ist selten alles so wie gewünscht. Kinder- und Jugendpsychiater Dr. Oliver Dierssen hat ein Buch über Entfremdung zwischen Eltern und Kindern geschrieben.

Viele Eltern strengen sich wahnsinnig an, um auch das noch so kleinste Bedürfnis ihres Kindes zu entdecken. Und gerade das kann zu Entfremdung führen, so Kinder- und Jugendpsychiater Dr. Oliver Dierssen in seinem neuen Buch. Hier zeigt er Wege auf, wie in einer entfremdeten Eltern-Kind-Beziehung wieder mehr Nähe und Liebe entstehen kann.