Kinderwagen-Beleuchtung: So erhöhen Sie die Sicherheit und Sichtbarkeit im Freien

Ein Spaziergang mit dem Kinderwagen kann schnell gefährlich werden, wenn Sie eine dunkle Straße (ohne Ampel) überqueren müssen oder durch einen unbeleuchteten Park laufen. Damit Sie von Autos und Radfahrern zukünftig besser gesehen werden, müssen Sie nur auf die richtigen Accessoires setzen.

Nicht nur an dunklen Wintertagen wird ein Kinderwagen schnell übersehen: Auch bei schlechten Wetterverhältnissen geht das (meist) graue oder schwarze Gestell im Regen oder Nebel unter. Dadurch steigt die Unfallgefahr um ein Vielfaches. Um das Risiko zu minimieren, von einem Auto- oder Radfahrer angefahren zu werden, können Sie den Kinderwagen aufrüsten – zum Beispiel mit gut sichtbaren LED-Lichtern, Reflektoren, Leuchtstickern oder sogenannten Buggylights. Worin sich die Accessoires unterscheiden und wie die Kinderwagen-Beleuchtung korrekt angebracht wird, erfahren Sie im Folgenden.

Darin unterscheidet sich Kinderwagen-Beleuchtung

1. Lichterkette

Diese zwei Meter lange Lichterkette kann an jedem Kinderwagen montiert werden. Je nach Modell haben Sie die Möglichkeit, den wasserfesten Schlauch aus Silikon (mithilfe der zugehörigen Kabelbinder) individuell zu befestigen. Die Beleuchtung eignet sich für Kinderwagen genauso wie für einen Buggy, sodass sie vielseitig eingesetzt werden kann. Aufgeladen wird die Lichterkette mit einer gewöhnlichen Powerbank. Hier bekommen Sie den Silikonschlauch.

2. Buggylight

Das sogenannte Buggylicht kann mithilfe einer Schelle oder einem Klettband (beides ist im Lieferumfang enthalten) seitlich am Kinderwagen ganz einfach angebracht werden. Die diskusförmigen Scheiben haben einen Durchmesser von 80 Millimetern und sind drehbar. Zudem sind sie jeweils mit fünf weißen LED-Lichtern vorne und zwei roten LED-Lichtern hinten ausgestattet, die über AAA-Batterien betrieben werden. Hier bekommen Sie die Buggylights.

3. LED-Lampe

Alternativ dazu können Sie auch eine oder mehrere Lampen am Kinderwagen befestigen. Je nach Hersteller gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das Licht anzubringen: Bei Easywalker wird die Beleuchtung zum Beispiel mittig angebracht und bei allen Kinderwagen von ABC Design oberhalb der Räder. Es gibt aber auch LED-Lampen, die – unabhängig von der Marke – an jedem Kinderwagengriff mit einem Durchmesser von 22 bis 35 Millimetern montiert werden können.

3. Reflektoren

Sie reflektieren Licht, das auf ihre Oberfläche trifft: Reflektoren eignen sich ebenfalls als Kinderwagen-Beleuchtung. Sie können ganz einfach per Klettverschluss an jedem Modell befestigt werden – haben aber den Nachteil, dass sie von sich aus kein Licht abgeben. Sprich, sie sind meist nur dann gut erkennbar, wenn direktes Licht (zum Beispiel durch ein heranfahrendes Auto) darauf gelenkt wird. Hier bekommen Sie die Reflektoren.

4. Leuchtsticker

Auch bei diesen Aufklebern handelt es sich um Reflektoren, die ganz einfach an jedem Kinderwagen angebracht werden können. Durch ihre leicht gebogene Form kleben sie sogar auf den Reifen – und haften auf allen anderen Oberflächen. Diese Lieferung umfasst 24 Leuchtsticker (0,7 cm x 10 cm), es gibt jedoch auch kleinere und größere Packungen. Je nach Bedarf. Hier bekommen Sie die selbstklebenden und reflektierenden Sticker.

Und noch ein Tipp zum Schluss: Mit der passenden Beleuchtung können Sie den Kinderwagen sichtbarer machen. Aber was ist mit Ihnen? Damit auch Sie im Dunkeln besser und vor allem schneller gesehen werden, können Sie zum Beispiel eine reflektierende Weste tragen oder auch ein leichtes LED-Band, das Sie an Ihrem Arm befestigen. So sind Mutter oder Vater und Kind bestens geschützt.

