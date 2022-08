It's Magic

von Anna Stefanski Kinder lieben es, im Sand zu buddeln. Mit etwas Wasser vermischt, lassen sich aus den groben bis feinen Körnern kreative Gebilde zaubern. Noch fantasievoller wird es, wenn farbiger Kinetic Sand zum Einsatz kommt – die magische Knetmasse ist bei Kindern derzeit schwer angesagt. Aber was ist das eigentlich?

Das Besondere an Kinetic Sand ist, dass er sich unter Druck formen lässt, ohne mit Wasser in Berührung zu kommen. Ähnlich wie Knete. Und doch handelt es sich um natürlichen Quarzsand, dem eine besondere Zutat beigemischt wurde: Polydimethylsiloxan, eine Art (ungiftiges) Bindemittel. Dadurch verändert Kinetic Sand wie durch Zauberhand seine Konsistenz, wenn er geknetet wird. Eine weitere Besonderheit ist, dass die Modelliermasse in verschiedenen Farben erhältlich ist – so wird den fantasievollen Kreationen von Kindern noch mehr Leben eingehaucht. Im Folgenden stellen wir Ihnen fünf verschiedene Kinetic Sand Sets vor. Zudem verraten wir Ihnen, wie Sie den magischen Sand selbst herstellen können.

Kinetic Sand: 5 beliebte Sets für Kinder

1. Sandisfying Set

In diesem Kinetic Sand Set findet sich – neben dem Quarzsand (453 g roter und 453 g blauer) – allerhand Bastel-Werkzeug zum Formen, Mischen, Raspeln und Spielen: ein Twister mit Aufsatz für Bänder und Raspel, ein Stößel und eine Modellierhilfe, ein Formschneider und ein Portionierer, ein Hobel und eine Halbkugel, ein Förmchen und ein Telefonhalter sowie eine Sandkiste mit Kulisse.

2. Eiscreme-Set

Das Besondere an diesem Set ist, dass der Kinetic Sand duftet: die braune Masse riecht nach Schokolade, die weiße nach Vanille und die rosafarbene nach Erdbeere – in Anlehnung an beliebte Eissorten. Aus diesem Grund sind im Lieferumfang passende Gadgets enthalten, wie etwa ein Eisbehälter und ein Eisbecher, eine Eiswaffel und ein Waffeleisen, ein Portionierer und ein Löffel.

3. Burgenförmchen-Set

Ebenfalls ein beliebtes Kinetic Sand Set ist diese Variante: Darin enthalten sind zehn kleine Burgenförmchen sowie zehn Beutel mit jeweils 127 Gramm Sand in verschiedenen Farben. Besonders praktisch hierbei ist, dass die kleinen Behältnisse einen Deckel haben, um die Modelliermasse darin zu lagern, wenn sie nicht genutzt wird. Dadurch trocknet der Sand nicht aus und kann wiederverwendet werden.

4. Sandbox-Set

Kinetic Sand ist für den Hausgebrauch gedacht, damit Kinder auch an regnerischen Tagen – oder wenn kein Spielplatz in der Nähe ist – mit Sand spielen können. Doch auch wenn sich die Masse leicht zusammenfegen lässt, sollte beim Spielen stets eine Unterlage verwenden werden. Oder gleich eine dazu passende Sandbox aus Kunststoff inklusive Sand (454 g), drei Förmchen und Schaufel.

5. Regenbogen-Mix-Set

In diesem Set ist alles enthalten, was Kinder benötigen, um bunte Regenbogenfarben zu mischen: 383 Gramm Kinetic Sand (jeweils 127 Gramm roter, gelber und blauer Sand), ein Stößel und Sandportionierer, drei Stempel, ein Schneidwerkzeug und eine Zylinderform. So lassen sich mit wenigen Handgriffen kunterbunte Regenbogen-Kreationen schaffen.

Und noch ein Tipp: Kinetic Sand kann mit der Zeit austrocknen, wenn sie ihn nicht in einem geschlossenen Behältnis aufbewahren. Nutzen Sie am besten eine Plastikdose oder einen Frischhaltebeutel, um die Knetmasse vor dem Austrocknen zu schützen. Andernfalls können Sie auch einzelne Nachfüllpacks in verschiedenen Farben (z.B. Pink, Blau oder Grün) nachbestellen.

Kinetic Sand selbst herstellen: so geht‘s

Tatsächlich soll es möglich sein, Kinetic Sand zu Hause selbst anzumischen, wenn auch nicht mit den gleichen Zutaten wie aus dem Original (es sei denn, Sie sind Chemiker). Um eine ähnliche Konsistenz zu erzielen, die den gleichen Effekt beim Kneten hat, benötigen Sie folgende Zutaten: Entweder 960 Gramm Mehl, 120 Milliliter Sonnenblumenöl und eine Lebensmittelfarbe Ihrer Wahl. Oder aber Sie verrühren vier Tassen feinen (gesiebten) Vogelsand, zwei Tassen Speisestärke, eine Tasse Wasser miteinander. Am besten in einer großen Rührschüssel mit einem Schneebesen, die Lebensmittelfarbe wird erst zum Schluss untergemengt – fertig!

Noch ein Tipp zum Schluss: Um die richtige Konsistenz zu erreichen, ist die Menge an Wasser entscheidend. Zu viel Flüssigkeit macht den Sand zu weich, zu wenig Sand macht ihn zu hart.

