Adventskalender dienen dazu, die Zeit bis Heiligabend zu überbrücken, in der sich vor allem Kinder (aber auch Erwachsene) in Geduld üben müssen. Da kommen 24 kleine Geschenke von Lego gerade zur rechten Zeit – und sorgen für die nötige Ablenkung: mit Spiel und Spaß, aber ohne Schokolade.

Dass der größte Spielzeughersteller der Welt in der Weihnachtszeit thematisch passende Lego-Adventskalender auf den Markt bringt, dürfte kaum verwunderlich sein. Und da die beliebten Baukastensysteme nicht nur Millionen Kinderzimmer im Sturm erobert haben, sondern auch immer mehr erwachsene Hobbybastler zu begeistern wissen, orientiert sich das eine oder andere Modell an Kinoklassikern wie "Star Wars" oder "Harry Potter" – sehr zur Freude eingefleischter Fans der Filmreihen. Welche Lego-Adventskalender 2020 sonst noch zu haben sind, wird im Folgenden aufgelistet.

Und noch ein Tipp vorweg: Sie können auch individuelle Adventskalender-Ideen umsetzen und die 24 Tage (zum Beispiel) mit einzelnen Legosteinen füllen – an Heiligabend ist das Bauset dann endlich komplett.

1. Lego City (60268)

Passend zur Vorweihnachtszeit dreht sich in diesem Lego-Adventskalender alles um die Vorbereitungen rund um das Familienfest: Vom Tannenbaum über jede Menge Geschenke bis hin zum Weihnachtsmann vereint dieses Modell die wichtigsten Stationen rund um den Advent. Hinter den insgesamt 24 Türchen verbergen sich verschiedene Figuren, Fahrzeuge und andere Objekte zum Zusammenbauen. Die Altersempfehlung liegt hier zwischen fünf und zehn Jahren.

Den Lego-City-Adventskalender gibt es hier.

2. Harry Potter

In den Harry-Potter-Filmen spielt das Thema Weihnachten eine wichtige Rolle. Wie passend also, dass auch Lego einen Adventskalender für Freunde des Zauberlehrlings herausgebracht hat: Er umfasst 24 Überraschungen, die sich allesamt um Figuren rund um das Schloss Hogwarts drehen, wie zum Beispiel Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley. Aber auch Padma Patil, Parvati Patil und Cho Chang sowie eine Miniatur-Version von Beauxbatons Kutsche sind in dem Adventskalender enthalten.

Den Harry-Potter-Adventskalender gibt es hier.

3. Lego City (60235)

Auch wenn es in diesem Winter noch keinen Schnee gab (außer vielleicht im Süden Deutschlands), befasst sich dieser Lego-Adventskalender mit der kalten Jahreszeit: Ob Husky, Schlitten, Schneepflug oder Schneemobil – in diesem Bauset sind allerhand winterliche Figuren und weihnachtliche Gegenstände enthalten. Insgesamt umfasst diese Variante 234 Einzelteile, verteilt auf 24 Türchen, sodass der Bastelspaß in keinem Fall zu kurz kommt. Auch hier beginnt die Altersempfehlung für Kinder ab fünf Jahren.

Den Lego-City-Adventskalender gibt es hier.

4. Lego Friends

Fünf toughe Mädchen, die gemeinsame Abenteuer in Heartlake City erleben: Andrea, Mia, Olivia, Emma und Stephanie – das sind die Lego Friends. In dem dazu passenden Adventskalender finden sich in diesem Jahr unter anderem drei weihnachtliche Kulissen (Emmas Kinderzimmer, die Werkstatt des Weihnachtsmanns und eine Winterlandschaft) und verschiedene Spielfiguren wieder, die Türchen für Türchen Gestalt annehmen. Dadurch vergeht die Zeit für Kinder ab sechs Jahren bis Heiligabend wie im Flug.

Den Lego-Friends-Adventskalender gibt es hier.

5. Star Wars

Freunde und Anhänger der legendären Star-Wars-Saga dürften bei diesem Adventskalender kleine Freudensprünge machen – denn Lego hat sich auch diesem Thema gewidmet und ganze 311 Einzelteile auf 24 Türchen verteilt, die (zusammengebaut) unterschiedliche Raumschiffe, Fahrzeuge oder Schauplätze aus dem George-Lucas-Universum ergeben. Auch wenn der Kalender für Kinder ab sieben Jahren empfohlen wird, gibt es bei diesem Modell sicherlich auch den einen oder anderen Erwachsenen, der sich über den Kalender tierisch freuen würde.

Den Star-Wars-Adventskalender gibt es hier.

6. Lego City (60201)

Im letzten Lego-Adventskalender dieser Serie wurde das Thema Weihnachten ebenfalls auf 24 Türchen aufgeteilt: Im Fokus steht unter anderem das Essen, immerhin spielt es an Heiligabend in vielen Haushalten eine wichtige Rolle – und wenn wir mal ehrlich sind, auch davor. Aus diesem Grund umfasst das Set Hähnchenschenkel und Eis-Elemente, Cupcakes und Plätzchen. Hinzukommen auch hier Fahrzeuge, weihnachtliche Bausteine und Minifiguren. So macht das Warten auf Weihnachten nicht nur Spaß, sondern auch hungrig.

Den Lego-City-Adventskalender gibt es hier.

