Der Sommer ist da – und mit ihm einige neue Lego-Sets für kleine und große Fans der beliebten Klemmbausteine. Der Nachwuchs darf sich auf Neues von Monkie Kid freuen. Auf die Großen wartet eine Schreibmaschine und weiteres echtes Highlight. Dazu: News und Gerüchte zu neuen Sets.

Der Traum von einem schicken Sportflitzer oder der, einmal einen tonnenschweren Kran selbst zu lenken, spukt schon im Kindesalter in vielen Köpfen herum. Für die allermeisten von uns bleibt er unerfüllt. Seit Jahren tüfteln Lego-Designer Jahr für Jahr an Modellen, die den Traum von Lamborghini, Ferrari, Porsche, einem Monster-Truck, Helikopter oder Luftkissenboot zumindest in Miniaturform ins Kinderzimmer oder den Hobbykeller holen. Aber auch Star-Wars- und Disney-Fans, Raumfahrt-Fanatiker, Marvel-Enthusiasten, Architektur-Liebhaber oder die großen und kleinen Fans von Zauberlehrling Harry Potter tummeln sich mit ihrer Leidenschaft im Lego-Kosmos. Das Portfolio der Dänen ist riesig und es wird stetig größer.

Welche Flitzer, Flieger, Raumschiffe, Minifiguren, Bauwerke und fantasievollen Fan-Ideen zuletzt auf den Markt gekommen sind, was die Neuheiten können und wessen Augen sie wahrscheinlich am hellsten zum Leuchten bringen, erfahren Sie in diesem Artikel, der fortlaufend aktualisiert wird.

+++ Lego News im August +++ Der bei Lego-Fans eher skeptisch beäugte Ferrari 488 GTE hat auf dem Formel-1-Kurs von Modena einen neuen Geschwindigkeitsrekord für Lego-Modelle aufgestellt. Der Trick: Ein Expertenteam installierte das Technic-Modell an einer futuristischen Metallkonstruktion vor einem "echten" Ferrari 488 GTE. Der frühere Formel-1-Fahrer Giancarlo Fisichella jagte danach mit dem Top-Speed von 208 km/h über die Rennstrecke. +++ Lego legt das erst im März 2021 präsentierte Projekt Lego Vidiyo nach nur fünf Monaten vorerst auf Eis. Das gaben die Dänen Ende Juli offiziell bekannt. Man werde 2022 nutzen, um neue Ideen zu testen und werde 2023 neue Spielerlebnisse veröffentlichen, hieß es in einer Pressemeldung. +++

+++ Lego News im Juli +++ Seit dem 1. Juli ist der adidas Originals Superstar im Lego-Online-Shop erhältlich +++ Für den Herbst hat Lego ein neues Set aus seiner Technic-Serie angekündigt. Der Ford Raptor F-150 soll am 1. Oktober in den Handel kommen und knapp 150 Euro kosten. Wer auf Nummer sicher gehen und den Pick-up direkt zum Verkaufsstart haben möchte, kann den Raptor schon jetzt im Onlineshop von Lego vorbestellen. +++

+++ Lego-News im Juni +++ Mit dem ersten baubaren Sneaker setzt Lego seine Kooperation mit dem Sportartikel-Hersteller adidas fort. Der legendäre adidas Superstar soll ab dem 1. Juli zunächst in allen Lego Stores und dem Lego-Online-Shop erhältlich sein. Er kommt in einem charakteristischen Schuhkarton und mit Original adidas-Schnürsenkeln. Das Set besteht aus 731 Teilen und wird laut Lego 89,99 Euro kosten. +++ Mit einem kurzen Video hat Lego auf Twitter das nächste Set aus seiner Ideas-Reihe angeteasert. Es zeigt die Rückansicht einer Frau, die mit dem typischen Klackern auf einer Schreibmaschine tippt. Dazu erscheint der Satz: "It's time to start practicing your typing skills". Das Set mit der Nummer 21327 soll am 1. Juli erscheinen und 199,99 Euro kosten. UPDATE: Lego hat die angekündigte Schreibmaschine offiziell vorgestellt. Sie wird aus mintgrünen Steinen gebaut (2079 Teile) und soll an das frühere Arbeitsgerät des Lego-Gründers Ole Kirk Kristiansen erinnern. +++

Lego Neuheiten 2021: Die Top-Sets im August

Der August steht bei Lego im Zeichen von Star Wars und neuen Technic-Sets. So präsentierten die Dänen mit dem Republic Gunship einen Neuzugang in der Ultimate Collector Series (UCS). Das mächtige Raumschiff wird aus fast 3300 Teilen zusammengebaut und dürfte viele Star-Wars-Fans verzücken. Dazu wurde die Flotte durch den Imperial Light Cruiser und das Angriffsshuttle aus The Bad Batch erweitert. Auch im Technic-Segment legte Lego nach. So rollt im August neben dem 4x4 Mercedes-Benz Zetros Offroad-Truck auch ein Schwerlast-Abschleppwagen vom Band. Als Bonbon und Extra-Leckerli für Retro-Liebhaber überraschte man große und kleine Autofans dann auch noch mit einer Neuauflage des Volkswagen T2 Campingbus im frischen Himmelblau.

Die August-Neuheiten im Überblick

Star Wars Republic Gunship (75309)

3292 Teile

Altersempfehlung: 18+

18+ Abmessungen: 33 cm hoch, 68 cm lang, 74 cm breit

33 cm hoch, 68 cm lang, 74 cm breit Anzahl Minifiguren : 2 (Mace Windu, Clone Trooper Commander)

: 2 (Mace Windu, Clone Trooper Commander) Besonderheiten: exklusives Set aus der Ultimate Collector Series

exklusives Set aus der Ultimate Collector Series UVP: 349,99 Euro

Volkswagen T2 Campingbus (10279)

2207 Teile

Altersempfehlung: 18+

18+ Abmessungen: 35 cm lang, 14 cm breit, 15 cm hoch

35 cm lang, 14 cm breit, 15 cm hoch Anzahl Minifiguren: -

- Besonderheiten: einklappbares Bett in Rock'n'Roll-Optik

einklappbares Bett in Rock'n'Roll-Optik UVP: 159,99 Euro

Schwerlast-Abschleppwagen (42128)

2017 Teile

Altersempfehlung: 11+

11+ Abmessungen: 58 cm lang, 14 cm breit, 22 cm hoch

58 cm lang, 14 cm breit, 22 cm hoch Anzahl Minifiguren: -

- Besonderheiten: drei Pneumatik-Funktionen

drei Pneumatik-Funktionen UVP: 149,99 Euro

Lego Neuheiten 2021: Die Newcomer-Sets im Juli

Im Ferienmonat Juli hält sich Lego traditionell eher mit spektakulären Neuheiten zurück. So auch in diesem Sommer. Ein Set sticht im Juli 2021 aber besonders hervor. Der adidas Originals Superstar ist der erste baubare Sneaker im Programm der Dänen. Unter der Set-Nummer 10282 können Sneaker- und Lego-Fans den Kultschuh aus Herzogenaurach ab dem 1. Juli erwerben. Wegen Lieferengpässen soll der dazu passende tragbare Sneaker erst Ende Juli über die Adidas-Shops vertrieben werden. Neben diesem Displaymodell dürften sich vor allem die kleinen Lego-Fans auf ein neues Minions-Set und drei neue Bausätze aus der Welt von Monkie Kid freuen. Nostalgiker könnten sich mit der Schreibmaschine aus der Ideas-Serie eine Erinnerung an analoge Zeiten auf den Schreibtisch stellen.

Die Juli-Neuheiten im Überblick

Adidas Lego Superstar Lego Monkie Kid Schreibmaschine Lego Minions Kung-Fu Training

Adidas Lego Superstar (10282)

Der neue Lego Originals Superstar. Der erste baubare Sneaker ist ab 1. Juli bei Lego erhältlich. © stern

Die Fakten

731 Teile

Altersempfehlung: 18+

Abmessungen: 27 cm lang, 12 cm hoch, 9 cm breit

Anzahl Minifiguren: -

Besonderheiten: ein paar Original Adidas Schnürsenkel zum Einfädeln

ein paar Original Adidas Schnürsenkel zum Einfädeln UVP: 89,99 Euro

Hier gibt's den adidas Originals Superstar

Unsere Meinung: Ein Set für Liebhaber, das in einem klassischen Schuhkarton in Adidas-Blau geliefert wird. Der Aufbau ist kurzweilig und dauert nicht länger als ein Fußballspiel. Herauskommt eine erstaunlich gut getroffene Replik des kultigsten aller Sneaker. Ein Muss für Sneaker-Fans und Sammler besonderer Lego-Stücke.

Lego Monkie Kid (u.a.: 80026)

Die Fakten (Pigsys Nudelwagen)

662 Teile

Altersempfehlung: 8+

Abmessungen: 20 cm hoch, 18 cm lang, 25 cm breit

Anzahl Minifiguren: 4

Besonderheiten: Roboter und Mini-Drohne

Roboter und Mini-Drohne UVP: 49,99 Euro

Zusätzlich dürfen sich alle Lego Monkie Kid Fans auf zwei weitere Sets aus dieser Themenwelt freuen. Im Set Sandys Power-Mech (80025) wird eine Bigfig aus 520 Teilen zum Leben erweckt. Sandy kämpft gegen zwei böse Mini-Mechs, wobei seine Hände mit zwei witzigen Features ausgestattet wurden. Gruselig wird es mit dem Set Bone Demon (80028), das einige der sogenannten "Glow in the Dark" Steine enthält, die bei entsprechender Beleuchtung spektakulär anmuten dürften. Für die 1375 Teile ruft Lego einen UVP von 99,99 Euro auf. Alle neuen Monkie Kid Sets gibt's ab 1. Juli im Lego Online Shop.

Lego Schreibmaschine (21327)

Die Fakten

2079 Teile

Altersempfehlung: 18+

Abmessungen: 27 cm breit, 26 cm tief, 11 cm hoch

Anzahl Minifiguren: -

Besonderheiten: textile Elemente (Farbbänder), mechanischer Papiereinzug, beigelegter Brief des Lego-Vorsitzenden Thomas Kirk Kristiansen

Lego Minions Kung-Fu Training Figuren-Pack

Anzahl Teile: 54

Altersempfehlung: 6+

Anzahl Minifiguren: 4

Besonderheiten: exklusives Lego-Produkt, das nur in den Stores und im Lego Online-Shop angeboten wird, angelehnt an den Kino-Film "Minions 2", der 2022 in die Kinos kommen soll

Lego Neuheiten 2021: Die Top-Sets im Juni

Friends Apartments (10292)

Nach dem Central Perk Café sind die Apartments das zweite Lego-Set, das die Fans der Kultserie "Friends" begeistern dürfte. © Lego Group

Die Fakten

2048 Teile

Altersempfehlung: ab 18 Jahren

Abmessungen: 10 x 25 x 31 cm

Anzahl Minifiguren: 7

Extras: alle Friends-Darsteller als Minifiguren dabei

Jeder ist besonders/Everyone is awesome (40516)

Die elf Minifiguren symbolisieren das Motto dieses farbenfrohen LGBTQ+-Sets: Jeder ist besonders. © Lego Group

Die Fakten

346 Teile

Altersempfehlung: ab 18 Jahren

Abmessungen: 10 x 18 x 12 cm

Minifiguren: 11

Extras: elf monochrome Minifiguren mit individuellen Frisuren

elf monochrome Minifiguren mit individuellen Frisuren Hier ist das Set erhältlich

Lego Art World Map (31203)

Mit fast 12.000 winzigen Teilen ist die Lego World Map das teilereichste Set, das die Dänen bisher in ihrer Firmengeschichte auf den Markt gebracht haben. © Lego Group

Die Fakten

11.695 Teile

Altersempfehlung: ab 18 Jahren

Abmessungen: 104 x 65 cm

Minifiguren: -

Extras: kleine Cones zur Markierung von Reisezielen, Wandhalterung

Lego Vidiyo Boombox

996 Teile

Altersempfehlung: ab 9 Jahren

Abmessungen: 16 x 35 x 23 cm

Anzahl Minifiguren: 4

Extras: 18 BeatBits, mit der Lego Vidiyo App werden Kinder zu kleinen DJs

Die Top-Sets im Mai 2021

R2-D2 (75308)

2314 Teile

Altersempfehlung: 18+

Set-Nummer: 75308

Abmessungen: 31 x 20 x 15 cm

Extras: Lukes Lichtschwert, R2-D2-Minifigur, exklusiver Stein "50 Jahre Lucasfilm"

Star Wars Helmet Collection "Darth Vader" (75304)

834 Teile

Altersempfehlung: 18+

Set-Nummer: 75304

Abmessungen: 20 x 15 x 14 cm

Extras: bedrucktes Namensschild

Weitere Lego Star Wars Sets aus der Helmet Collection



Insgesamt fünf Helme ihrer Helden aus dem Star Wars Imperium können sich die Fans der Saga bisher in die Vitrine stellen. Seit dem Launch seiner neuen Helmet Collection im Sommer 2020 hat Lego neben dem heiß begehrten TIE Fighter Pilot, einen Storm Trooper sowie Boba Fett ins Rennen geschickt. Im Mai 2021 stießen ein Scout Trooper und Darth Vader zur Sammler-Kollektion dazu.

Looney Tunes Minifiguren (71030)

ca. 8 Teile (je Figur)

Altersempfehlung: 5+

Set-Nummer: 71030

Überraschungs-Polybag mit einer Minifigur

Bugs Bunny, Lola Bunny, Daffy Duck, Tweety, Sylvester, Roadrunner, Wile E. Coyote, Schweinchen Dick, Petunia Pig, Speedy Gonzales, TAZ + Marvin, der Marsmensch

Mit dieser kleinen Version des Batmobils versetzt Lego alle Batman-Fans zurück in die 1960er Jahre. 1966 flimmerte die Fernsehserie "Batman" weltweit über die TV-Bildschirme. © stern

1966er Batmobile (76188)

345 Teile

Altersempfehlung: 7+

Set-Nummer: 76188

Abmessungen: 6 x 20 x 7 cm

Bauzeit: ca. 60 Minuten

exklusiv im Lego-Onlineshop

Extras: Batman und Joker als Minifiguren im Stile der 1960er Jahre, drehbare Plattform, 3 Stud-Shooter auf der Motorhaube, zehn Sticker

Die Top-Sets im April 2021

Die Liste der Ideen, die Lego-Fans auf der ganzen Welt in den eigenen vier Wänden mit ihren Klemmbausteinen umsetzen, ist endlos. Seit etwa zehn Jahren nehmen Lego-Designer einige dieser Ideen auf, verfeinern die Entwürfe und bringen die Sets auf den Markt. Die Bandbreite reicht von Dinosaurier-Fossilien über Szenen aus TV-Serien wie der Sesamstraße oder Friends bis zu einem faszinierenden Konzertflügel. Im April gab es erneut Nachwuchs in der Ideas-Familie. Mit der laufenden Nummer #34 lässt Lego im Frühjahr 2021 die Herzen von Kindern, Erwachsenen und Millionen Disney-Fans gleichermaßen hochschlagen. Winnie the Pooh, der honigsüchtige Bär mit dem knappen Shirt und seinem roten Luftballon, ist der Star des kompakten Sets, das mit nur 1265 Teilen auskommt. Im Schlepptau hat der von Schriftsteller Alan Alexander Milne schon in den 1920er Jahren in einem Werk verewigte Winnie seine besten Freunde aus dem Hundertmorgenwald. Das Ferkel Piglet, Tiger Tigger, Rabbit, das Häschen und der auch im Set bemitleidenswert traurig dreinschauende Esel Eeyore.

© privat

Das Set kommt standesgemäß in einer schwarz-honiggelben Verpackung und farbenfroh mit den Stars aus dem Hundertmorgenwald bedruckt. In insgesamt sieben Bauabschnitten entsteht zunächst der kleine Vorgarten von Winnies Zuhause, danach der Eingangsbereich und das Häuschen selbst. Es besteht aus zwei Hälften und kann zum Spielen aufgeklappt werden. Hellblaue Vorhänge über dem Bett, eine kleine Kuckucksuhr, ein bequemer Sessel und natürlich jede Menge Honig spendierten die Lego-Designer dem klugen Bär. Vor allem die Innenausstattung ist nichts für Grobmotoriker und besonders ungeduldige Baumeister. Bei dem einen oder anderen Detail ist Fingerspitzengefühl gefragt. Poohs Haus steht im Schatten eines mächtigen Baumes, der auch im Lego-Modell mit einem wuchtigen Stamm, aber einem nicht allzu üppigen, dafür etwas fragilen Blätterdach umgesetzt wurde. Pfiffiges Detail: Zwei Bienenkörbchen, die von jeweils vier Bienen umschwärmt werden. Ein Baumstamm als Sitzgelegenheit, ein kleines Lagerfeuer, eine Schnecke und ein Buch komplettieren das Set.

Fazit: Ein mit viel Liebe zum Detail gestaltetes Set für Sammler von Minifiguren, große wie kleine Disney-Fans und alle, die die Gute-Nacht-Geschichten mit Winnie Pooh und seinen Freunden im Hundertmorgenland nachspielen wollen.

Außerdem im April erhältlich:

Lego-Neuheiten: Alle Technic-Sets 2021

1. Rettungs- Luftkissenboot (2-in-1)

Für die Badewanne und den Pool im Garten ist der März-Neuzugang in der Lego-Technic-Welt leider nicht empfohlen. Dafür haben die Designer das wuchtige Luftkissen- Rettungsboot an der Unterseite mit verborgenen Rädern ausgestattet. So kann es, angetrieben von den beiden beweglichen Turbinen am Heck, trotzdem blitzschnell zu jedem Einsatzort schweben. Aus den 457 Bausteinen kann zudem ein zweimotoriges Flugzeug konstruiert werden. Damit kommen nicht nur kleine Kapitäne, sondern auch mutige Nachwuchs-Piloten auf ihre Kosten. Das Rettungsboot im klassischen Lego-Orange ist aufgebaut knapp 25 Zentimeter lang. Vor- und Grundschulkinder dürften keine Probleme haben, das 2-in-1-Set aufzubauen. Lego schickt den Hovercraft mit der Altersangabe 8+ ins Rennen. In jedem Fall kein Modell für die Vitrine, sondern ein Set, das drinnen wie draußen bespielt werden kann. Hier ist das Luftkissenboot erhältlich.

2. McLaren Senna GTR

Weiter geht's mit einem Supersportwagen, der auf jeder Rennstrecke der Welt die Blicke auf sich zieht. Mit dem Modell des McLaren Senna GTR gedenkt Lego nicht nur dem legendären Formel-1-Fahrer Ayrton Senna. Der blaue Flitzer wurde von den Designern mit einem V8-Motor ausgestattet. Die sind genauso beweglich wie die McLaren-typischen Dihedral-Türen. Gelenkt wird das 32 Zentimeter lange Modell über ein kleines Rädchen auf dem Dach des Wagens. Das Set besteht aus 830 Teilen, wurde für junge Motorsportfans ab 10 Jahren konzipiert und eignet sich sowohl zum Spielen für kleine Rennfahrer, als auch als Blickfang im Regal oder einer Vitrine.

3. Hydraulikbagger (2-in-1)

Für große Baumeister und Konstrukteure von Baustellenfahrzeugen hat Lego schon einige knifflige Herausforderungen auf dem Markt. Im März 2021 kommt ein Set, das vor allem bei kleinen Baggerfans für große Augen und viel Spielspaß sorgen dürfte. Wie das Luftkissenboot bekommt man auch beim Hydraulikbagger-Set ein sogenanntes B-Modell dazu. Wobei der Raupentraktor mit Heckbagger dem Hydraulikbagger selbst in nichts nachsteht. Das klassische Lego-Technic Set kommt mit 569 Teilen und natürlich im für Lego-Baufahrzeuge typischen knallgelb. Baggerarm und Schaufel können über ein Rädchen am Heck präzise manövriert werden und damit die beigelegten Lego-Teile bequem von A nach B transportieren. Der Aufbau ist 360 Grad drehbar und damit auch für knifflige Aufträge im Kinderzimmer geeignet. Mit voll ausgefahrenem Arm bringt es die bullige Baumaschine auf eine Länge von 37 Zentimetern. Den größten Bauspaß dürfte das Set Jungs und Mädchen ab etwa acht Jahren bringen.

Hier ist der Lego Technic Hydraulikbagger erhältlich.

4. Kompaktlader

Ein kleines, aber vielseitiges 2-in-1-Modell schickt Lego mit dem Kompaktlader ins neue Jahr. Das Set besteht aus 140 Teilen und dürfte damit vor allem den kleinsten Lego-Fans großen Bauspaß bringen und die Baustelle im Kinderzimmer um ein wichtiges Fahrzeug ergänzen. Für Jungen und Mädchen ab sieben Jahren haben die Designer den 14 Zentimeter langen Bagger mit einer beweglichen Schaufel, einem Steuerpult sowie Frontscheinwerfern und Heckleuchten ausgestattet. Der Clou: Mit etwas Geschick kann der Kompaktlader in einen lässigen Hot Rod umgebaut werden. Hier gibt's das Kombi-Set.

Beliebte Sets und Neuheiten vergriffen – was nun?

Weil während des Lockdowns Spielwarengeschäfte in den Innenstädten geschlossen waren und noch immer sind, stürmen große und kleine Spielefans die Onlineshops der großen Ketten. Auch bei Lego waren die beliebtesten Modelle teils binnen Tagen vergriffen und manch einer schwer enttäuscht. Kleines Trostpflaster: Ein Lego Gutschein, mit dem das Set der Träume beim nächsten Einkauf einige Euro günstiger wird oder es den Versand umsonst dazu gibt.

5. Geländewagen (Buggy)

Ein neues Set, das vor allem Rallye- und Offroad-Fans begeistern dürfte. Frei nach dem Motto "weniger ist mehr" kommt der Geländewagen mit weniger als 400 Teilen aus. Doch einmal zusammengebaut, zeigt sich der Buggy-Nachbau von seiner wilden Seite. Mittels App können große und kleine Konstrukteure den vollgefederten Flitzer drinnen wie draußen per Smartphone ferngesteuert durchs Gelände jagen. Der Buggy in Retro-Optik ist knapp 30 Zentimeter lang. Die Batterien (AA LR6) werden nicht mitgeliefert. Empfohlen wird der Stunt-Racer für Jungen und Mädchen ab zehn Jahren.

6. Ferrari 488 GTE "AF Corse #51"

Für viele Autofans die Mutter aller Rennwagen. Nun hat auch Lego einen roten Flitzer aus Maranello in seinen Fuhrpark aufgenommen. Statt des berühmten Formel-1-Boliden oder einem Modell des Testarossa wurde ein Langstreckenwagen im Ferrari-Antlitz konstruiert, natürlich aus Steinen in der legendären Farbe "rosso corsa". Die Nachbildung kommt mit einem V8-Motor mit beweglichen Kolben, die Türen sind aufklappbar, auch das Lenkrad funktioniert. Zum Spielen ist der fast 50 Zentimeter lange Klassiker, eine der interessantesten Neuheiten im Januar, aber eher nichts. So hat Lego dieses Modell mit 1677 Teilen auch explizit als Bausatz für Erwachsene und spektakulären Neuzugang in der heimischen Vitrine konzipiert. Als Extra liegt dem Set ein Bildband mit Details zum Ferrari 488 GT und Infos über den Rennstall "AF Corse 51" bei.

7. Rennflugzeug (2-in-1)

Den kleinen Traum vom Fliegen soll das Rennflugzeug im Miniaturformat wahr werden lassen. Das kleine Set kommt mit nur 154 Teilen und ist wie der Kompaktlader ein echter Verwandlungskünstler. Wem der kleine blau-grüne Kunst- und Stuntflieger zu langweilig ist, kann ihn mit etwas Übung in ein schnittiges Düsen-Jet umbauen. Die kompakten Akrobaten der Lüfte sind für Nachwuchs-Ingenieure ab sieben Jahre konzipiert. Eine digitale und interaktive Bauanleitung soll Kindern dabei helfen, das Modell auch ohne Hilfe der Eltern startbereit zu machen. Hier gibt's das 2-in-1-Flugzeugset zu kaufen.

8. Jeep Wrangler Rubicon

Auch den Klassiker unter den Offroad-Vehikeln mit Allradantrieb gibt es ab Januar 2021 im Miniaturformat. Ein Geländewagen, auf den viele Lego-Fans schon lange gewartet haben. Der gelb-schwarze Allrounder soll Mädchen und Jungen ab neun Jahren, aber auch jung gebliebene Erwachsene mehrere Stunden Bauspaß bereiten. Belohnt werden die Baumeister mit zahlreichen Funktionen. Neben den umlegbaren Hecksitzen und einer Seilwinde an der Front kann ein Blick unter die Motorhaube geworfen werden. Gelenkt wird der Jeep Wrangler Rubicon über ein kleines Rädchen am Heck. Das 24 Zentimeter lange und robuste Modell mit Ersatzrad kann auch von kleineren Kindern gut bespielt werden.

9. Monster Jam Max-D

Gleich dreifach Spaß macht der Monstertruck Monster Jam Max-D im edlen grau und mit furchteinflößenden Prints auf Dach und Motorhaube. Denn die Designer haben den zornigen Truck mit einem Rückziehmotor ausgestattet, sodass er nach dem Vorbild der Monster-Jam-Events alles abräumt, was ihm in den Weg kommt – inklusive spektakulärer Stunts. Maximum Destruction (maximale Zerstörung) eben. Dazu kann das A-Modell mit wenig Aufwand zu einem coolen Quad umgebaut werden, das ebenfalls per Rückziehmotor durchs Kinderzimmer rollen kann. Der Max-D rollte im Januar mit 230 Teilen vom Band. Lego empfiehlt das Technic-Set allen Action- und Monstertruck-Fans ab sieben Jahren.

Weitere Lego-Neuheiten 2021: Hogwarts Moments

Auch bei vielen Harry-Potter-Fans kribbelte es zu Jahresbeginn schon in den Fingern. Mit der Serie Hogwarts Moment haben die Lego-Designer zunächst vier Szenerien aus der Geschichte um den berühmtesten Schüler des britischen Zauberinternats als kleine Bausets nachgestellt. Der Clou: Alle vier Sets kommen in Buchform und als zusammenklappbares Klassenzimmer daher. Im "Zaubertrankunterricht" weiht Professor Snape unter anderem Draco in die Geheimnisse des Zaubertrankbrauens ein. Beim "Verwandlungsunterricht" schwingt Professor McGonagall den Zauberstab und führt Harry Freunde, Hermine und Ron, in diese magische Kunst ein. Dazu können Fans beim "Kräuterkundeunterricht" und dem "Zauberkunstunterricht" in der ersten Reihe sitzen.

