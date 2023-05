Die Lego Batcave Shadow Box erscheint am 8. Juni und wird zunächst exklusiv im Lego Onlineshop verkauft. Sie besteht aus knapp 4000 Teilen, darunter ein Batmobil im Minifiguren-Maßstab.

Die Sommerwelle schwappt in Deutschlands Kinder- und Wohnzimmer. Mehr als 80 neuen Sets schickt der dänische Klemmbausteinhersteller Lego ins Rennen um die Gunst von kleinen Baumeistern und großen Sammlern. Die Lego Neuheiten im Juni.

Lego-Neuheiten Juni 2023: Überblick

Im Juni freuen sich vor allem die Fans von Lego City auf neue Inspirationen und Ideen. Mehr als ein Dutzend neue Sets für die Stadt aus Klemmbausteinen schickt Lego im Juni 2023 ins Rennen. Darunter, wenig sommerlich, gleich mehrere zum Thema Arktis. Mit der Chance auf Kultstatus kommt am 4. Juni ein neue Retro-Spielautomat auf den Markt. Nach dem NES und dem Atari 2600 lässt Lego einen PAC-MAN Spielautomaten vom Stapel. Ninjago-Fans müssen im Juni tief in die Tasche greifen, wollen Sie ihre Serie der beliebten Großsets erweitern. Die Märkte von Ninjago City schlagen mit satten 369,99 Euro UVP zu Buche. Sogar noch etwas teurer ist die eindrucksvolle Batman Batcave Shadow Box. Etwas Nachschub liefert Lego zudem in den Themenwelten Technic, Marvel und Disney.

Lego-Neuheiten Juni 2023: Unsere Top 6

Set Release UVP Bester Preis (inkl. Versand) Lego Technic Bugatti Bolide Agile Blue 06/2023 49,99 Euro lego.de Lego Disney 100 Jahre Disney Zeichentrickikonen 06/2023 54,99 Euro alternate.de Lego City Appartmenthaus 06/2023 84,99 Euro proshop.de Lego Icons PAC-MAN Spielautomat 06/2023 269,99 Euro lego.de (ab 4. Juni) Lego Batman Batcave Shadow Box 06/2023 499,99 Euro lego.de (ab 8. Juni) Lego Ninjago Märkte von Ninjago City 06/2023 369,99 Euro lego.de (ab 4. Juni)

(Weiter unten gibt's eine Auswahl weiterer Lego Neuheiten 2023 aus anderen Themenwelten)

Die folgende Liste enthält alle aktuell bekannten und offiziell vorgestellten Lego Neuheiten 2023 aus den Themenwelten City, Technic, Star Wars, Icons, Marvel und einigen mehr. Die Listen werden laufend aktualisiert, erfüllen aber nicht den Anspruch der Vollständigkeit.

Neuheiten Lego Stars Wars

Set-Nummer Name UVP Bester Preis (inkl. Versand) 75358 Tenoo Jedi Tempel 42,99 Euro proshop.de

Neuheiten Lego Technic

Set-Nummer Name UVP Bester Preis (inkl. Versand) 42157 John Deere 948L-II Skidder 189,99 Euro proshop.de 42158 NASA Mars Rover Perseverance 94,99 Euro proshop.de 42162 Bugatti Bolide Agile Blue 49,99 Euro lego.de

Beliebte Sets und Neuheiten vergriffen – was nun?

18 LEGO Stores gibt es aktuell in Deutschland. Der letzte und nun größte Shop öffnete Anfang Oktober 2022 in der Münchner Innenstadt seine Pforten. Trotzdem durchkämmen große und kleine Spielefans Tag für Tag die Onlineshops der großen Ketten. Doch dort sind die beliebtesten Sets nicht selten binnen Tagen vergriffen und manch Fan schwer enttäuscht. Kleines Trostpflaster: Ein Lego Gutschein, mit dem das Set der Träume beim nächsten Einkauf einige Euro günstiger wird oder es den Versand umsonst dazu gibt.

Neuheiten Lego City

Set-Nummer Name UVP Bester Preis (inkl. Versand) 60362 Autowaschanlage 19,99 Euro alternate.de 60363 Eisdiele 34,99 Euro 60364 Skaterpark 54,99 Euro alternate.de 60365 Appartmenthaus 84,99 Euro 60366 Wintersportpark 104,99 Euro 60368 Arktis-Forschungsschiff 149,99 Euro 60376 Arktis Schneemobil 9,99 Euro 60377 Meeesforscherboot 29,99 Euro 60378 Arktis-Schneepflug 69,99 Euro 60379 Forscher U-Boot 104,99 Euro 60380 Stadtzentrum 209,99 Euro 60391 Baufahrzeuge mit Kran und Abrissbirne 49,99 Euro 60398 Familienhaus mit Elektroauto 52,99 Euro

Neuheiten Lego Marvel

Set-Nummer Name UVP Bester Preis (inkl. Versand) 76257 Wolverine Baufigur 37,99 Euro proshop.de 76258 Captain America Baufigur 37,99 Euro proshop.de 76260 Black Widows & Captain Americas Motorräder 15,99 Euro proshop.de

Neuheiten Lego Icons

Set-Nummer Name UVP Bester Preis (inkl. Versand) 10323 PAC-MAN Spielautomat 269,99 Euro lego.de (ab 4. Juni)

Neuheiten Lego Disney (Auswahl)

Set-Nummer Name UVP Bester Preis (inkl. Versand) 43221 100 Jahre Disney Zeichentrickikonen 54,99 Euro alternate.de 43226 Disney Paare 47,99 Euro lego.de 43227 Zeichen der Bösewichte 139,99 Euro lego.de

Neuheiten Lego BrickHeadz

Set-Nummer Name UVP Bester Preis (inkl. Versand) 40616 Harry Potter & Cho Chang 19,99 Euro lego.de 40617 Draco Malfoy & Cedric Diggory 19,99 Euro lego.de 40618 Kingsley Shacklebolt & Nymphadora Tonks 19,99 Euro lego.de

