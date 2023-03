Mit mehr als 60 neuen Sets ist Lego in den Frühling 2023 gestartet. Darunter womöglich schon das Set des Jahres. Aber auch Schnäppchenjäger kommen aktuell auf ihre Kosten. Die Lego-Neuheiten im März.

Lego-Neuheiten März 2023: Überblick

Neues Jahr, neue Sets. Im März 2023 schickt Lego mehr als 60 neue Sets ins Rennen. Darunter eine mit Spannung erwartete Neuauflage der Lizenz von "Lord of the Rings". Rivendell (Bruchtal) ist das siebtgrößte Set der Lego-Geschichte und ab dem 8. März erhältlich. Dazu freuen sich Star Wars Fans über drei Neuzugänge in der Lego Helmet Collection. Neben dem Kopfschmuck von Prinzessin Leia ergänzen Captain Rex und Clone Commander Cody die beliebte Sammlerserie.

Auch Sammler:innen von Lego Speed Champions kommen im März zum Zug. Gleich vier neue Sets gehen an den Start. Großer Beliebtheit dürften sich zudem das Ideas-Set zu Ehren der K-Pop Band BTS und die Technic-Sets 42152 (Löschflugzeug) sowie 42154 (Ford GT 2022) erfreuen.

Lego-Neuheiten im März 2023: Unsere Top 7

Set Release UVP Bester Preis (inkl. Versand) Lego Star Wars Prinzessin Leia (Boushh) Helm 03/2023 69,99 Euro Lego Lego Technic Löschflugzeug 03/2023 109,99 Euro Amazon Lego Creator 3in1 Magisches Einhorn 03/2023 9,99 Euro Amazon Lego Harry Potter Trimagisches Turnier: Der Schwarze See 03/2023 44,99 Euro Media Markt Lego Speed Champions Ferrari 812 Competizione 03/2023 24,99 Euro Saturn Lego Icons Lord of the Rings - Bruchtal 03/2023 499,99 Euro Lego (ab 8.3. verfügbar) Lego Ideas BTS Dynamite 03/2023 99,99 Euro Lego

(Weiter unten gibt's eine Auswahl weiterer Lego Neuheiten 2023 aus anderen Themenwelten)

Die folgende Liste enthält alle aktuell bekannten und offiziell vorgestellten Lego Neuheiten 2023 aus den Themenwelten City, Technic, Star Wars, Icons, Marvel und einigen mehr. Die Listen werden laufend aktualisiert, erfüllen aber nicht den Anspruch der Vollständigkeit.

Neuheiten Lego Stars Wars

Set-Nummer Name UVP Bester Preis (inkl. Versand) 75349 Captain Rex Helm 69,99 Euro Amazon 75350 Clone Commander Cody Helm 69,99 Euro Amazon 75351 Prinzessin Leia (Boushh) Helm 69,99 Euro Lego

Neuheiten Lego Technic

Set-Nummer Name UVP Bester Preis (inkl. Versand) 42152 Löschflugzeug 109,99 Euro Amazon 42153 Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 49,99 Euro Proshop 42154 Ford GT 2022 119,99 Euro Amazon 42155 The Batman Batcycle 54,99 Euro Proshop

Beliebte Sets und Neuheiten vergriffen – was nun?

18 LEGO Stores gibt es aktuell in Deutschland. Der letzte und nun größte Shop öffnete Anfang Oktober 2022 in der Münchner Innenstadt seine Pforten. Trotzdem durchkämmen große und kleine Spielefans Tag für Tag die Onlineshops der großen Ketten. Doch dort sind die beliebtesten Sets nicht selten binnen Tagen vergriffen und manch Fan schwer enttäuscht. Kleines Trostpflaster: Ein Lego Gutschein, mit dem das Set der Träume beim nächsten Einkauf einige Euro günstiger wird oder es den Versand umsonst dazu gibt.

Neuheiten Lego City (Auswahl)

Set-Nummer Name UVP Bester Preis (inkl. Versand) 60357 Stunttruck mit Feuerreifen-Challenge 49,99 Euro Alternate 60359 Sturzflug-Challenge 19,99 Euro Amazon 60360 Kreisende Reifen-Challenge 34,99 Euro Amazon 60361 Ultimative Stuntfahrer-Challenge 89,99 Euro Amazon

Neuheiten Lego Marvel

Set-Nummer Name UVP Bester Preis (inkl. Versand) 10789 Spidermans Auto und Doc Ock 9,99 Euro Amazon 10790 Spideys Team an Green Goblins Leuchtturm 34,99 Euro Proshop 10791 Spideys Team-Truck 49,99 Euro Alternate

Neuheiten Lego Icons

Set-Nummer Name UVP Shop 10316 Herr der Ringe - Bruchtal 499,99 Euro Lego

Neuheiten Creator 3in1

Setnummer Name UVP Bester Preis (inkl. Versand) 31135 Oldtimer Motorrad 14,99 Euro Amazon 31138 Strand-Campingbus 49,99 Euro Otto 31139 Gemütliches Haus 59,99 Euro Amazon 31140 Magisches Einhorn 9,99 Euro Amazon

Neuheiten Lego BrickHeadz

Set-Nummer Name UVP Bester Preis (inkl. Versand) 40619 EVE und WALL*E 14,99 Euro Lego 40620 Cruella und Maleficent 19,99 Euro Lego 40621 Vaiana und Merida 19,99 Euro Lego

